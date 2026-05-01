Az erőszakos mozgósítástól való félelem az utóbbi hetekben pánikszerűvé vált.
Ilyen még sosem történt az ukrán háború kezdete óta: maga Putyin kérte a tűzszünetet - óriási bajban van Oroszország?
Ukrán drónok ismét orosz olajipari létesítményeket találtak el a frontvonaltól több mint 1500 kilométerre fekvő Permben. Eközben Moszkva a háború egyre súlyosbodó terheit igyekszik enyhíteni, többek között egy Donald Trumpnak tett egyszeri tűzszüneti javaslattal - írja a BBC.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közlése szerint az ukrán támadás legújabb célpontja a Lukoil permi finomítója volt. Ez a gyár Oroszország egyik legnagyobb ilyen jellegű létesítménye. A közösségi médiában megosztott felvételeken hatalmas fekete füstoszlopok és lángok láthatók. A város egyes részein vegyi riasztást adtak ki, bár a helyi hatóságok később azt állították, hogy csupán próbariasztás történt.
A permi támadás egy egyre intenzívebb ukrán csapássorozat legújabb eleme. A hét korábbi részében az SZBU az orosz kőolajvezeték-hálózat egy stratégiai csomópontját is eltalálta ugyanebben a városban.
A hónap elején pedig a Fekete-tenger partján fekvő Tuapszében értek olajipari célpontokat az ukrán drónok. Ez jelentős környezetszennyezéshez vezetett: a helyiek olajfoltokról, feketén csillogó pocsolyákról és olajjal borított kóbor állatokról osztottak meg képeket.
Moszkva következetesen igyekszik elbagatellizálni a támadások jelentőségét. Azt a tényt azonban egyre nehezebb eltitkolni, hogy az ukrán drónok rendszeresen képesek mélyen behatolni az orosz légtérbe. Az orosz vezetés szerdán bejelentette, hogy a május 9-i győzelem napi katonai díszszemlét az Ukrajnából érkező "terrorfenyegetés" miatt csak szűkített keretek között tartják meg.
Aznap este Vlagyimir Putyin egy kilencven perces telefonbeszélgetés során egynapos tűzszünetet javasolt május 9-re Donald Trumpnak.
Jurij Usakov, a Kreml diplomáciai tanácsadója szerint Trump támogatta a kezdeményezést. Volodimir Zelenszkij viszont óvatosan reagált. Kijev az Egyesült Államoktól kér pontosítást arról, hogy "csupán néhány órányi biztonságról van-e szó a moszkvai parádéhoz, vagy valami többről". Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is tartós tűzszünetet és valódi békét szorgalmaz.
A frontvonalról szóló beszámolók alapján Putyin azt mondta Trumpnak, hogy az orosz csapatok "maguknál tartják a stratégiai kezdeményezést, és folyamatosan szorítják vissza az ellenséget".
Az amerikai Háborúkutató Intézet (ISW) legutóbbi elemzése szerint viszont az ukrán erők az utóbbi hónapokban jelentős területeket szereztek vissza, és egyre súlyosabb veszteségeket okoznak az oroszoknak. A kutatóintézet úgy véli, a Kreml valószínűleg azért próbálja meggyőzni Trumpot a küszöbön álló orosz győzelemről, hogy ezzel csökkentse a háború egyre növekvő gazdasági és katonai terheit.
Címlapfotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA
