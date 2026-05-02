A Pénzcentrum 2026. május 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hiába a kecsegtető folyamatok, óriási csapdába sétálhat bele az új kormány, ha nem javít ezen a két területen
A Tisza Párt áprilisi választási győzelmét elsősorban a magyar gazdaság mély, strukturális válsága idézte elő. Bár a következő években a belső fogyasztás, a megnyíló uniós források és az ipari teljesítmény javulása miatt gazdasági fellendülés várható, a tartós felzárkózáshoz irányváltásra van szükség. A korábbi modell erőltetése helyett kiszámítható gazdasági környezetet kell teremteni, valamint elengedhetetlen az oktatás és az egészségügy rendbetétele - írja a G7 elemzése.
A Tisza Párt elsöprő áprilisi győzelmének hátterében egy egyértelmű tényező állt: a gazdaság rendkívül gyenge állapota. Bár a korábbi kormánypárt politikai retorikája érdemben nem változott, a választók mégis a kormányváltás mellett döntöttek. Ez az eredmény ismét igazolta azt a régi politikai igazságot, hogy a szavazatok sorsát végső soron az emberek saját anyagi helyzete, életszínvonala és jövőképe határozza meg.
A 2022 és 2026 közötti politikai ciklus gazdasági mérlege lesújtó. Négy év alatt a magyar GDP alig 1,5 százalékkal tudott bővülni, miközben a lakosságot 40 százalékos kumulált infláció sújtotta. Mindez nem csupán egy átmeneti visszaesés, hanem a korábbi gazdasági modell teljes kimerülése volt. A növekedés motorjai ugyanis egyszerre álltak le.
A foglalkoztatás bővülése elérte a határait, miközben a késlekedő uniós források és az állami elvonások miatt drasztikusan zuhant a beruházások volumene. Ezzel párhuzamosan a német ipar gyengélkedése a magyar exportot is magával rántotta. Emellett a kiemelten támogatott akkumulátor- és járműgyártás is alulteljesített, a globális sokkok pedig véget vetettek az olcsó hitelek korszakának.
Rövid távon azonban javulhatnak a kilátások. Idén már mérsékelt, 1,8 százalékos növekedés várható, amelyet elsősorban a lakossági fogyasztás hajt. Ha a globális feszültségek – különösen a közel-keleti konfliktusok – nem rontják tovább a helyzetet, 2027-re a gazdaság akár 2,6 százalékkal is bővülhet. Ezt a fellendülést több belső tényező is támogathatja.
- jegyzi meg a cikk.
A háztartások fogyasztását felpörgethetik az új kormány tervezett jóléti intézkedései, mint például az adórendszer átalakítása vagy a családi támogatások emelése. Szintén kulcsfontosságú a befagyasztott uniós pénzek sorsa. Az új, kétharmados parlamenti felhatalmazás felgyorsíthatja a milliárdos nagyságrendű támogatások és hitelek lehívását, ami újraindíthatja a leállított állami és vállalati beruházásokat. Ezzel párhuzamosan a német gazdaság remélt kilábalása, valamint a korábbi hazai ipari beruházások termőre fordulása az exportot is fellendítheti.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Bár a következő években akár 3 százalék feletti gazdasági növekedés is elképzelhető, fontos látni, hogy ez nagyrészt ciklikus hatásoknak köszönhető. Ez a fellendülés önmagában még nem oldja meg a magyar gazdaság mélyebb, strukturális problémáit. A tartós felzárkózáshoz már nem száz új gyárra vagy újabb állami hitelprogramokra van szükség. Sokkal inkább egy stabil, kiszámítható és átlátható intézményi környezet kialakítása a cél, amely az organikus fejlődést támogatja.
- hangsúlyozza az elemzés.
A jövőbeli növekedés alapját a magasabb hozzáadott értékű termelésnek, az innovációnak és a digitalizációnak kell adnia. Ehhez azonban elengedhetetlen a piacképes tudást biztosító oktatási rendszer kialakítása és az egészségügy hatékonyságának növelése.
Ugyanilyen fontos a jogbiztonság megerősítése és a korrupció visszaszorítása is. A korábbi extenzív növekedési modell végleg kifulladt. A következő évek legnagyobb kihívása az lesz, hogy sikerül-e a magyar gazdaságot egy új, valóban fenntartható növekedési pályára állítani.
Hírek érkeztek Bulgáriából az euró bevezetése után négy hónappal: ez várna Magyarországra, ha mi is meglépnénk a nagy döntést
Az Európai Bizottság egy külön jelentésben javasolta a bolgár hatóságoknak a szigorú árellenőrzés folytatását.
Súlyos függőséget vett a nyakába Magyarország: kiderült, mekkora árat fizetünk a keleti szuperhatalom terjeszkedéséért
Honnan jött, hol tart most a kínai gazdaság? A Pénzcentrum Szunomár Ágnest, a Corvinus Egyetem Globális Tanulmányok Intézetének vezetőjét kérdezte.
Fény derült egy láthatatlan hatásra, ami hozzájárult Orbán Viktor vereségéhez: ezt az okot kevesen veszik számításba
Az Európai Központi Bank és a Kieli Világgazdasági Intézet kutatásai egybehangzóan bizonyítják, hogy a dezinfláció nem ad automatikus politikai felmentést.
Hatalmas bejelentést tett a Tisza Párt miniszterjelöltje: vadiúj hatóságot hoznak létre – így fog működni a szervezet
A jövőben a civil szervezetek és az állampolgárok véleménye is érdemi szerepet kap az engedélyezési és ellenőrzési folyamatok során.
A forint vegyesen teljesített a csütörtöki kereskedés során, és heti szinten is enyhe gyengülést mutatott a főbb devizákkal szemben.
Ha eszkalálódik a közel-keleti helyzet, a kormány akár rendeleti úton csökkentheti a benzin árát.
A cél a fogyasztás növelése, valamint a hazai beszállítók helyzetének erősítése.
Hatalmas razziát indítottak az ellenőrök, ez a tavaszi kedvenc van a célkeresztben, gyorsan repülhetnek a milliós bírságok
Tavaly minden 10. szamócatétel kifogásolt volt, most új országos razzia indul az árusoknál.
A Brent nyersolaj jegyzése átmenetileg meghaladta a hordónkénti 126 dollárt. Ez a drágulás tovább súlyosbítja az iráni háború kitörése óta tartó globális energiaválságot.
A Tisza Párt elnöke egyebek között a befagyasztott uniós források felszabadításáról tárgyalt Ursula von der Leyennel.
A vezető részvények közül az OTP árfolyamában 41 030 forintnál húzódik támasz, 42 480 forintnál ellenállási szint.
Varga Mihály: az MNB nyitott az új kormány gazdaságpolitikájának támogatására, de ne fűtsék az inflációt
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tekintélyének helyreállítása, a rendőrségi nyomozások támogatása, valamint a feleslegessé vált ingatlanok értékesítése is kiemelt célja Varga Mihálynak.
A Richter megállapodott a részvényeit birtokló közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, így a nekik járó osztalékot a vállalat elhalasztva, legkésőbb 2026. szeptember 11-ig fizeti ki.
Magyar Péter darabokra szedi a csúcsminisztériumot: Vitézy kapja meg a legvitatottabb gigaberuházásokat
Megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzetgazdasági Minisztériumban. Magyar Péter kormánya az eddigi csúcsminisztérium feladatait több tárca között bontja szét.
A halálozások csökkentek, mégsem fordult meg a folyamat: tovább fogy az ország lakossága.
2026 első negyedévében a magyar gazdaság teljesítménye éves összevetésben 1,7 százalékkal emelkedett.
Az eurót reggel hat órakor 366,30 forinton jegyezték az előző délután hat órai 365,21 forint után.
Óriási lehetőség előtt áll a magyar hadiipar: ez lehet az a titkos fegyver, amivel letarolják a nemzetközi piacot
A magyar védelmi ipar jelenleg még nem tekinthető kellően versenyképesnek a nemzetközi hadiipari beszállítói piacon.
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.