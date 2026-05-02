2026. május 2. szombat Zsigmond
20 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gazdaság

Hiába a kecsegtető folyamatok, óriási csapdába sétálhat bele az új kormány, ha nem javít ezen a két területen

Pénzcentrum
2026. május 2. 08:02

A Tisza Párt áprilisi választási győzelmét elsősorban a magyar gazdaság mély, strukturális válsága idézte elő. Bár a következő években a belső fogyasztás, a megnyíló uniós források és az ipari teljesítmény javulása miatt gazdasági fellendülés várható, a tartós felzárkózáshoz irányváltásra van szükség. A korábbi modell erőltetése helyett kiszámítható gazdasági környezetet kell teremteni, valamint elengedhetetlen az oktatás és az egészségügy rendbetétele - írja a G7 elemzése.

A Tisza Párt elsöprő áprilisi győzelmének hátterében egy egyértelmű tényező állt: a gazdaság rendkívül gyenge állapota. Bár a korábbi kormánypárt politikai retorikája érdemben nem változott, a választók mégis a kormányváltás mellett döntöttek. Ez az eredmény ismét igazolta azt a régi politikai igazságot, hogy a szavazatok sorsát végső soron az emberek saját anyagi helyzete, életszínvonala és jövőképe határozza meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 2022 és 2026 közötti politikai ciklus gazdasági mérlege lesújtó. Négy év alatt a magyar GDP alig 1,5 százalékkal tudott bővülni, miközben a lakosságot 40 százalékos kumulált infláció sújtotta. Mindez nem csupán egy átmeneti visszaesés, hanem a korábbi gazdasági modell teljes kimerülése volt. A növekedés motorjai ugyanis egyszerre álltak le.

A foglalkoztatás bővülése elérte a határait, miközben a késlekedő uniós források és az állami elvonások miatt drasztikusan zuhant a beruházások volumene. Ezzel párhuzamosan a német ipar gyengélkedése a magyar exportot is magával rántotta. Emellett a kiemelten támogatott akkumulátor- és járműgyártás is alulteljesített, a globális sokkok pedig véget vetettek az olcsó hitelek korszakának.

Rövid távon azonban javulhatnak a kilátások. Idén már mérsékelt, 1,8 százalékos növekedés várható, amelyet elsősorban a lakossági fogyasztás hajt. Ha a globális feszültségek – különösen a közel-keleti konfliktusok – nem rontják tovább a helyzetet, 2027-re a gazdaság akár 2,6 százalékkal is bővülhet. Ezt a fellendülést több belső tényező is támogathatja.

- jegyzi meg a cikk.

A háztartások fogyasztását felpörgethetik az új kormány tervezett jóléti intézkedései, mint például az adórendszer átalakítása vagy a családi támogatások emelése. Szintén kulcsfontosságú a befagyasztott uniós pénzek sorsa. Az új, kétharmados parlamenti felhatalmazás felgyorsíthatja a milliárdos nagyságrendű támogatások és hitelek lehívását, ami újraindíthatja a leállított állami és vállalati beruházásokat. Ezzel párhuzamosan a német gazdaság remélt kilábalása, valamint a korábbi hazai ipari beruházások termőre fordulása az exportot is fellendítheti.

Bár a következő években akár 3 százalék feletti gazdasági növekedés is elképzelhető, fontos látni, hogy ez nagyrészt ciklikus hatásoknak köszönhető. Ez a fellendülés önmagában még nem oldja meg a magyar gazdaság mélyebb, strukturális problémáit. A tartós felzárkózáshoz már nem száz új gyárra vagy újabb állami hitelprogramokra van szükség. Sokkal inkább egy stabil, kiszámítható és átlátható intézményi környezet kialakítása a cél, amely az organikus fejlődést támogatja.

- hangsúlyozza az elemzés.

A jövőbeli növekedés alapját a magasabb hozzáadott értékű termelésnek, az innovációnak és a digitalizációnak kell adnia. Ehhez azonban elengedhetetlen a piacképes tudást biztosító oktatási rendszer kialakítása és az egészségügy hatékonyságának növelése.

Ugyanilyen fontos a jogbiztonság megerősítése és a korrupció visszaszorítása is. A korábbi extenzív növekedési modell végleg kifulladt. A következő évek legnagyobb kihívása az lesz, hogy sikerül-e a magyar gazdaságot egy új, valóban fenntartható növekedési pályára állítani.
Címlapkép: Getty Images
#oktatás #egészségügy #infláció #országgyűlési választások #gazdaság #uniós támogatás #gazdasági válság #beruházások #gdp-növekedés #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:01
08:15
08:02
07:45
07:45
NAPTÁR
Tovább
2026. május 2. szombat
Zsigmond
18. hét
Május 2.
A meztelenül kertészkedés világnapja
Május 2.
Labirintus világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
EMV chip
Europay-MasterCard-Visa rövidítésekből álló mozaikszó. Lehetővé teszi a mikroáramkörös (chipes) bankkártya használatát az interneten (vagy bármely más nyílt hálózaton) biztonságos elektronikus kereskedelmi tranzakció lebonyolítására.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 2. 09:01
Az Eurojackpot nyerőszámai a 18. játékhéten, pénteken 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. május 2. 06:01
Komoly vagyonokat fizetnek a hazai gyűjtők a 90-es évek kedvenceiért: rengeteg magyar polcán ott lapulhatnak ezek a kincsek
Agrárszektor  |  2026. május 2. 08:32
Nagy a baj: rendkívüli a helyzet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm