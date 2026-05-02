President Donald Trump attends an event promoting his Administration’s “One, Big Beautiful Bill Act”, Thursday, June 26, 2025, in the East Room of the White House. (Official White House Photo by Molly Riley)
Világ

Donald Trump: véget ért a harcunk Iránnal

2026. május 2. 08:15

Donald Trump a Kongresszusnak küldött levelében hivatalosan lezártnak nyilvánította az Irán elleni fegyveres konfliktust, miután lejárt a katonai műveletekre engedélyezett hatvannapos határidő. A nyomásgyakorlás és a tengeri blokád azonban érvényben marad, mivel Washington szerint a közel-keleti ország továbbra is jelentős fenyegetést jelent.

Az amerikai elnök pénteki tájékoztatása törvényi kötelezettség volt. A fegyveres műveletek folytatásához ugyanis a határidő lejárta után már kongresszusi felhatalmazásra lett volna szükség. Bár a katonai akciók ezzel hivatalosan véget értek, Trump nem utalt az amerikai csapatok kivonására, sem az Iránra nehezedő nyomás enyhítésére.

Levelében hangsúlyozta, hogy az eddigi műveletek sikere és a béketeremtő erőfeszítések ellenére az iráni rezsim továbbra is komoly fenyegetést jelent az Egyesült Államokra.

A fegyveres konfliktus hivatalos lezárása ugyanakkor nem hoz enyhülést a tengeren. Szintén pénteken az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) arról számolt be, hogy a haditengerészet a blokád részeként már 45 hajót fordított vissza az iráni partok felé.

A térségért felelős katonai vezetés megerősítette, hogy egységeik a jövőben is folytatják a járőrözést a nemzetközi vizeken, és határozottan fenntartják az Irán elleni tengeri zárlatot.

Kapcsolódó cikkeink:

Címlapfotó: Official White House Photo by Molly Riley
#világ #konfliktus #donald trump #irán #hadsereg #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #katonai

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
2026. május 2.
Komoly vagyonokat fizetnek a hazai gyűjtők a 90-es évek kedvenceiért: rengeteg magyar polcán ott lapulhatnak ezek a kincsek
2026. május 1.
Nem is hinnéd, de komoly pénzeket fizetnek ki manapság ezért a lejárt termékért: elképesztő harc dúl a háttérben
2026. május 1.
Soha nem találnád ki, kik isszák a legtöbb kávét: egy apró állam lakói taroltak, hazánk jócskán lemaradt a toplistán
2026. május 1.
Megállíthatatlanul száguldunk minden idők legnagyobb vízkatasztrófája felé: a klímaváltozásnál is pusztítóbb, ami okozza
2026. május 1.
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
1
1 hete
Nem várt bejelentést tett a magas rangú katonai vezető: erre biztosan nem számított Oroszország
2
1 hete
Kongatják a vészharangot a szakértők: Ukrajna tényleg csak a kezdet volt - ekkor támadhat rá Oroszország a NATO-ra
3
1 hete
Évek óta terjed ez a tévhit az orosz-ukrán háborúról: szinte mindenkit átvert vele a Kreml
4
1 hete
Kész, vége: elfogadta a parlement az új törvényt – aki 2008 után született, soha többé nem dohányozhat
5
2 hete
Megint egy drón találta el a Barátság-vezetéket: mi lesz így az újraindítással?
PÉNZÜGYI KISOKOS
EMV chip
Europay-MasterCard-Visa rövidítésekből álló mozaikszó. Lehetővé teszi a mikroáramkörös (chipes) bankkártya használatát az interneten (vagy bármely más nyílt hálózaton) biztonságos elektronikus kereskedelmi tranzakció lebonyolítására.

Pénzcentrum  |  2026. május 2. 09:01
Az Eurojackpot nyerőszámai a 18. játékhéten, pénteken 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. május 2. 06:01
Komoly vagyonokat fizetnek a hazai gyűjtők a 90-es évek kedvenceiért: rengeteg magyar polcán ott lapulhatnak ezek a kincsek
Agrárszektor  |  2026. május 2. 08:32
Nagy a baj: rendkívüli a helyzet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
