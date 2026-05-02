Donald Trump: véget ért a harcunk Iránnal

Donald Trump a Kongresszusnak küldött levelében hivatalosan lezártnak nyilvánította az Irán elleni fegyveres konfliktust, miután lejárt a katonai műveletekre engedélyezett hatvannapos határidő. A nyomásgyakorlás és a tengeri blokád azonban érvényben marad, mivel Washington szerint a közel-keleti ország továbbra is jelentős fenyegetést jelent.

Az amerikai elnök pénteki tájékoztatása törvényi kötelezettség volt. A fegyveres műveletek folytatásához ugyanis a határidő lejárta után már kongresszusi felhatalmazásra lett volna szükség. Bár a katonai akciók ezzel hivatalosan véget értek, Trump nem utalt az amerikai csapatok kivonására, sem az Iránra nehezedő nyomás enyhítésére.

Levelében hangsúlyozta, hogy az eddigi műveletek sikere és a béketeremtő erőfeszítések ellenére az iráni rezsim továbbra is komoly fenyegetést jelent az Egyesült Államokra.

A fegyveres konfliktus hivatalos lezárása ugyanakkor nem hoz enyhülést a tengeren. Szintén pénteken az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) arról számolt be, hogy a haditengerészet a blokád részeként már 45 hajót fordított vissza az iráni partok felé.

A térségért felelős katonai vezetés megerősítette, hogy egységeik a jövőben is folytatják a járőrözést a nemzetközi vizeken, és határozottan fenntartják az Irán elleni tengeri zárlatot.

Címlapfotó: Official White House Photo by Molly Riley