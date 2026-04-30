Toronto, Kanada - 2025. január 27: Népszerű AI virtuális asszisztens alkalmazások okostelefonon - ChatGPT, DeepSeek, Anthropic Claude, Perplexity, Google Gemini, Microsoft Copilot.
Történelmi trónfosztás készül a techvilágban: elképesztő vagyonnal taszíthatják le az élről a ChatGPT alkotóit

2026. április 30. 09:20

Jelenlegi tárgyalásai alapján 900 milliárd dolláros cégértékelés mellett vonhat be friss tőkét az Anthropic. Ezzel a lépéssel a mesterséges intelligenciával foglalkozó startup története során először megelőzné fő riválisát, az OpenAI-t. A kiugró növekedés hátterében a vállalat új, fejlett modelljei, a megtöbbszöröződött bevételek, valamint a technológiai óriások masszív befektetései állnak - írta meg a CNBC.

Az OpenAI-ból 2021-ben kivált szakemberek által alapított cég a ChatGPT megjelenése óta folyamatosan versenyez egykori cégével. A Bloomberg értesülései szerint most lépéselőnybe is kerülhetnek. Bár írásos megállapodás még nem született, a befektetőkkel zajló egyeztetések alapján az Anthropic cégértéke meghaladhatja az OpenAI márciusi, 852 milliárd dolláros értékelését. Ez a lendület különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a startup idén februárban még 380 milliárd dollárt ért.

A hirtelen növekedés egyik fő mozgatórugója a cég legújabb, fejlett kiberbiztonsági képességekkel felvértezett modellje, a Claude Mythos Preview. A rendszert egyelőre csak kiválasztott vállalatok használhatják, az új technológia mégis komoly figyelmet kapott. Bemutatása óta iparági vezetőkkel, bankárokkal és a Trump-kormányzat tagjaival is zajlottak egyeztetések. A friss tőke bevonására elsősorban azért van szükség, hogy a vállalat biztosítani tudja a Mythos működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges, hatalmas számítási kapacitást.

Az infrastruktúra folyamatos bővítése az Anthropic stratégiájának alapköve. Ennek jegyében a hónap folyamán megállapodtak az Amazonnal, amely akár 25 milliárd dollárt is befektethet a startupba. Az üzlet révén az Anthropic 5 gigawattnyi számítási kapacitáshoz jut a modelljei tanításához és futtatásához. Ezt a hátteret egészíti ki a Google-lal és a Broadcommal kötött partnerség, amely jövő évtől újabb 5 gigawattot biztosít. A Google ráadásul jelezte, hogy akár 40 milliárd dolláros befektetésre is nyitott lenne.

A dinamikus terjeszkedés az üzleti eredményekben is látványosan megmutatkozik. A vállalat évesített árbevétele a tavalyi 10 milliárd dollárról mostanra megháromszorozódott, és elérte a 30 milliárdot. Ezt a növekedést nagyrészt a népszerű Claude Code programozói asszisztens, valamint a cég jelenlegi legfejlettebb, nemrég piacra bevezetett terméke, a Claude Opus 4.7-es modell generálja.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Pénzcentrum kutatás a mesterséges intelligenciáról!

A Pénzcentrum és a Miskolci Egyetem közös kutatásra arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen a kapcsolata jelenleg az embereknek a mesterséges intelligenciához, mire használják, mire nem használják, és hogy milyen attitűddel közelítenek hozzá. Töltsd ki te is a teljesen anonim kutatásunk.

 
