Szerinte a Tisza-kormán viselkedjen egy alázatos a gondnokként, aki csendben begyűjti a közös költséget, majd intézi a lépcsőházi takarítást, és megoldja, ha baj van a...
Történelmi trónfosztás készül a techvilágban: elképesztő vagyonnal taszíthatják le az élről a ChatGPT alkotóit
Jelenlegi tárgyalásai alapján 900 milliárd dolláros cégértékelés mellett vonhat be friss tőkét az Anthropic. Ezzel a lépéssel a mesterséges intelligenciával foglalkozó startup története során először megelőzné fő riválisát, az OpenAI-t. A kiugró növekedés hátterében a vállalat új, fejlett modelljei, a megtöbbszöröződött bevételek, valamint a technológiai óriások masszív befektetései állnak - írta meg a CNBC.
Az OpenAI-ból 2021-ben kivált szakemberek által alapított cég a ChatGPT megjelenése óta folyamatosan versenyez egykori cégével. A Bloomberg értesülései szerint most lépéselőnybe is kerülhetnek. Bár írásos megállapodás még nem született, a befektetőkkel zajló egyeztetések alapján az Anthropic cégértéke meghaladhatja az OpenAI márciusi, 852 milliárd dolláros értékelését. Ez a lendület különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a startup idén februárban még 380 milliárd dollárt ért.
A hirtelen növekedés egyik fő mozgatórugója a cég legújabb, fejlett kiberbiztonsági képességekkel felvértezett modellje, a Claude Mythos Preview. A rendszert egyelőre csak kiválasztott vállalatok használhatják, az új technológia mégis komoly figyelmet kapott. Bemutatása óta iparági vezetőkkel, bankárokkal és a Trump-kormányzat tagjaival is zajlottak egyeztetések. A friss tőke bevonására elsősorban azért van szükség, hogy a vállalat biztosítani tudja a Mythos működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges, hatalmas számítási kapacitást.
Az infrastruktúra folyamatos bővítése az Anthropic stratégiájának alapköve. Ennek jegyében a hónap folyamán megállapodtak az Amazonnal, amely akár 25 milliárd dollárt is befektethet a startupba. Az üzlet révén az Anthropic 5 gigawattnyi számítási kapacitáshoz jut a modelljei tanításához és futtatásához. Ezt a hátteret egészíti ki a Google-lal és a Broadcommal kötött partnerség, amely jövő évtől újabb 5 gigawattot biztosít. A Google ráadásul jelezte, hogy akár 40 milliárd dolláros befektetésre is nyitott lenne.
A dinamikus terjeszkedés az üzleti eredményekben is látványosan megmutatkozik. A vállalat évesített árbevétele a tavalyi 10 milliárd dollárról mostanra megháromszorozódott, és elérte a 30 milliárdot. Ezt a növekedést nagyrészt a népszerű Claude Code programozói asszisztens, valamint a cég jelenlegi legfejlettebb, nemrég piacra bevezetett terméke, a Claude Opus 4.7-es modell generálja.
Új módszerrel próbálják megkárosítani a korábbi befektetési csalások áldozatait a kibercsalók.
Az AI-t is beveti a Covid-oltásáról ismert gyógyszergyártó: ha ez beválik, karnyújtásnyira kerülhetünk a rák ellenszeréhez
A Johnson & Johnson mesterséges intelligencia segítségével felére csökkentette az új gyógyszerjelöltek azonosításához szükséges időt.
Kína megakadályozta, hogy a Meta felvásárolja a Manus nevű, mesterséges intelligenciával foglalkozó startupot.
Dragomán György a könyvpiac egyik legnagyobb veszélyéről: megállíthatatlanul terjednek az AI-regények, súlyos kárt okoznak
Dragomán György író szerint a mesterséges intelligencia és a gépi fordítóprogramok használata észrevétlenül, de súlyosan roncsolja a nyelvet.
Hatalmas áttörés az amerikai kutatóktól: a mesterséges intelligencia évekkel hamarabb kiszúrja ezt a gyakori gyermekkori zavart
A mesterséges intelligencia segítségével akár évekkel a hivatalos diagnózis előtt azonosítható a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar(ADHD).
Megkongatták a vészharangot: zárt felületeken terjeszkednek a bűnözők, elképesztő veszélyben a magyar gyerekek
Drasztikusan nőtt az interneten terjedő, gyermekek elleni szexuális visszaéléseket ábrázoló tartalmak mennyisége – derül ki az INHOPE nemzetközi szervezet 2025-ös jelentéséből.
Gigantikus bejelentést tett a hazai távközlési óriás: 20 milliárdos fejlesztés indul, rengeteg magyar település érintett
Európai uniós támogatásból épít gigabit-képes optikai hálózatot a Magyar Telekom 16 vármegyében.
Brutális támadást indított a ChatGPT ellen Elon Musk: az egész világban káosz jön, ha beválik a terve
Elon Musk a keresetében szerződésszegéssel és jogalap nélküli gazdagodással vádolja Altmant, az OpenAI elnökét.
Őrület! Kiszivárgott, hogyan fog kinézni az Apple hajlítható telefonja: ilyet még sosem csinált az almás gyártó
Érdekesség, hogy a készülék kinyitott, álló helyzetében a hangerőszabályzó gombok a jobb alsó sarokba kerülnek, ami meglehetősen szokatlan elrendezés.
Drámai pillanatok a szomszédos országban: sorra ürítik ki az iskolákat egy rémisztő fenyegetés miatt
A hivatalos tájékoztatás szerint az iskolák olyan üzeneteket kaptak, amelyek robbanószerkezetek elhelyezéséről szóltak.
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
A La Niña lezárultával a világ egy átmeneti nyugalmi állapotba lépett, ám a kutatók szerint ez csupán a vihar előtti csend: 2026-ban egy rendkívül erős...
Váratlan veszélyre figyelmeztetnek a kutatók: trágár fenyegetésekre vált a mesterséges intelligencia, ha elszakad a cérna
A mesterségesintelligencia-rendszerek képesek sértő, sőt fenyegető nyelvezetbe váltani, ha heves vitákban kell válaszolniuk.
Elképesztő újdonságot jelentett be a Duolingo: ez innentől már nem csak játék - irány a nyelvvizsga!
A tartalombővítés mögött a felhasználói bázis további növelésének szándéka állhat. A vállalat legfrissebb adatai szerint a napi aktív felhasználók száma elérte az 52,7 milliót.
Hatalmas tévhit dőlt meg a gyerekek mesenézéséről: itt a szigorú szabály, amit minden magyar szülőnek ismernie kell
Minden szülő ismeri azt a fojtogató bűntudatot, amikor egy végigdolgozott, kimerítő nap után a gyermeke kezébe adja a tabletet vagy bekapcsolja neki a tévét.
A török parlament szerda este elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely megtiltja a 15 éven alattiak közösségimédia-használatát
Félelmetesen aljas módszerrel támad az új telefonos vírus: észre sem veszed, és hűlt helye a pénzednek
Még a PIN-kódját is elkéri a fertőzött app – és sokan gyanútlanul meg is adják, mert teljesen hitelesnek tűnik.
Váratlant lépett a Microsoft: durván megvágta az árakat Magyarországon, de az apróbetűs rész miatt sokan nem fognak örülni
A díjak csökkentek, de a legnagyobb újdonságok már nem jelennek meg azonnal az előfizetésben.
Ez lehet a kulcs a közelgő klímakatasztrófa megállításában, óriási a potenciál, erre kevesen számítottak
Az AI optimalizálhatja az épületek, a vállalatok, a cégek energiafelhasználását és -igényét, forradalmat hozhat a közlekedésben, a mezőgazdaságban, az orvoslásban.
