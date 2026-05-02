European Union flags waiving at Berlaymont building of the European Commission in Brussels, Belgium
Gazdaság

Tegnap lépett hatályba az EU egyik legdurvább szerződése: rengeteg embernél kiverte a biztosítékot

Pénzcentrum
2026. május 2. 09:32

Május elsejétől hatályba lép az Európai Unió és a Mercosur közötti szabadkereskedelmi megállapodás - emlékeztet a Deutsche Welle. Az egyezmény alapjaiban változtatja meg az európai és a dél-amerikai gazdasági kapcsolatokat. Egyes ágazatok számára új lehetőségeket teremt, másoknak viszont komoly kihívásokat jelent 

Az Európai Unió és a Mercosur-államok – Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay – között létrejött megállapodás értelmében az EU piacára irányuló marhahúsimportra kvótarendszer vonatkozik majd. Ez annak ellenére történik így, hogy a dél-amerikai blokk a világ egyik meghatározó marhahúsexportőre. Cserébe az európai ipari termékek szélesebb köre juthat vámmentes hozzáféréshez a Mercosur piacain.

Európai oldalon az egyezmény legnagyobb nyertesei az autóipar, a gépgyártás és a vegyipar lehetnek. A német iparági szövetségek nagyrészt üdvözölték a megállapodást. Külön kiemelték a piacbővülés lehetőségét és az ellátási láncok diverzifikációját. Latin-Amerikában a Scania teherautógyártó szintén új exportlehetőségeket lát a vámok fokozatos csökkenésében.

A mezőgazdasági szereplők körében ugyanakkor komoly megosztottság tapasztalható. A dél-amerikai szarvasmarha-tenyésztők elégedettek a megállapodással. Ezzel szemben a tejtermelők a fokozódó versenyhelyzettől tartanak, mivel az európai sajtokra kivetett vámok fokozatosan megszűnnek.

Az EU és a Mercosur közötti egyezmény jól szemlélteti a szükséges kompromisszumokat. Megmutatja, milyen egyensúlyt kell teremteni az ipari növekedés, a mezőgazdasági érdekek és a globális versenyképesség között a világ egyik legambiciózusabb szabadkereskedelmi projektjében.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #gazdaság #kereskedelem #import #export #vám #autóipar #mezőgazdaság #versenyképesség #külkereskedelem

Biztosítási ágazat
a biztosítási ágon belül az azonos vagy hasonló kockázatok csoportja. (Pl. a nem-életbiztosítási ágon belüli ágazat a gépjármű-biztosítás.)

