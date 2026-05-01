Újabb Fideszes jelölt jelentette be: hiába jutott be listán, mégsem ül be a parlamentbe
Családi okokra hivatkozva mégsem veszi át parlamenti mandátumát Szécsi Zoltán. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó a Fidesz országos listájáról jutott volna be az új Országgyűlésbe.
Gulyás Gergely frakcióvezető hétfőn még hivatalosan is bejelentette, hogy az egykori sportoló Nyitrai Zsolt helyét veszi át Szécsi Zoltán a kormánypárti képviselőcsoportban.
A visszalépés, amelyről a heol.hu számolt be nemrég, azért is váratlan, mert Szécsi még szerdán is arról beszélt, hogy az Orbán-kormány sportban és mezőgazdaságban elért eredményei miatt vállalta el a politikai feladatot. Akkor úgy fogalmazott: a miniszterelnök személye jelenti a garanciát a sikeres kormányzati munkára.
Szécsi jelenleg az Egri Vízilabda Klub elnökeként és gazdálkodóként tevékenykedik. Korábban nem vett részt közvetlenül a pártpolitikában, a legutóbbi kampány során azonban már nyíltan kiállt a Fidesz mellett. Belépett a Gazdák Digitális Polgári Körébe, az ünnepi megemlékezéseken feltűnt Orbán Viktor mögött a színpadon, emellett kormánypárti rendezvényeken is felszólalt.
A kampányidőszakban felmerült ugyan, hogy az egri körzet egyéni képviselőjelöltje lesz, de erre végül nem került sor. A parlamentbe így a párt listájáról jutott volna be.
-
