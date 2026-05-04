Amerikai dolláros bankjegyek egymásra rakása.
Gazdaság

Elképesztő ajánlatot tett a GameStop: felvásárolnák az online piacterek egyik legnagyobb óriását

Pénzcentrum
2026. május 4. 13:13

A GameStop videójáték-kiskereskedő vasárnap jelentette be, hogy kéretlen, nem kötelező érvényű ajánlatot tett az eBay felvásárlására. A vállalat részvényenként 125 dollárt kínál az e-kereskedelmi platformért, amelyet készpénz és részvények kombinációjával egyenlítene ki. Az ügylet mintegy 55,5 milliárd dollárra értékeli az eBayt, ami a pénteki záróárhoz képest 20 százalékos prémiumot jelent, közölte a CNBC.

Az eBay részvényei a zárás utáni kereskedésben 13,4 százalékot ugrottak, és 118 dollár közelébe emelkedtek. Ez azonban még mindig jóval elmarad a 125 dolláros ajánlati ártól. A különbség arra utal, hogy a befektetők szkeptikusak az ügylet megvalósulásával kapcsolatban. A kételkedés nem is meglepő. A bejelentés előtt a GameStop piaci kapitalizációja mindössze 11 milliárd dollár körül alakult. Ezzel szemben az eBay egy nagyjából négyszer ekkora, 46 milliárd dolláros vállalat.

A GameStop közleménye szerint a cég már mintegy 5 százalékos részesedést épített ki az eBayben. Emellett a TD Banktól egy akár 20 milliárd dolláros hitelfinanszírozásra vonatkozó kötelező érvényű ígérvényt is szerzett. A vételár fennmaradó részét a vállalat a mintegy 9,4 milliárd dolláros készpénztartalékából fedezné. Ryan Cohen, a GameStop vezérigazgatója a Wall Street Journalnak elmondta, hogy az eBayből az Amazon valódi versenytársát kívánja formálni. Cohen hozzátette: amennyiben az eBay igazgatótanácsa elutasítja az ajánlatot, kész proxy-harcot indítva közvetlenül a részvényesekhez fordulni.

Az ajánlatban a GameStop évi 2 milliárd dolláros költségcsökkentést ígért az első éven belül. Ezt elsősorban az eBay 2,4 milliárd dolláros értékesítési és marketingköltségvetésének megvágásával érnék el. A GameStop érvelése szerint ez a hatalmas összeg nem hozott érdemi növekedést, hiszen az eBay nettó aktív vásárlóinak száma 0,75 százalék alatti ütemben stagnált. A felvásárló előrejelzése szerint a költségcsökkentések önmagukban is jelentős javulást hoznának. Az eBay egy részvényre jutó nyereségét (EPS) már az első évben 4,26 dollárról 7,79 dollárra emelhetnék.

A GameStop emellett mintegy 1600 amerikai üzletét fizikai infrastruktúraként ajánlotta fel az eBay piactere számára. Ezek az egységek termékhitelesítési, rendelési átvételi, logisztikai teljesítési, valamint élő videós vásárlási funkciókat biztosíthatnának. Ryan Cohen januárban egy teljesítményalapú kompenzációs csomagot kapott. Ennek részvényopciói akár 35 milliárd dollárt is érhetnek, feltéve, ha a vállalat eléri a 100 milliárd dolláros piaci értéket, és teljesíti a kitűzött nyereségességi célokat. Egy sikeres eBay-felvásárlás esetén ezek a mérföldkövek elérhető közelségbe kerülnének.

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az eBay évek óta veszít piaci pozíciójából az Amazonnal, valamint az újgenerációs, specializált használtcikk-piacterekkel szemben. A platform bruttó áruforgalma (GMV) 2020-ban érte el a csúcsát 100 milliárd dollárral, ami a vásárlómegtartási nehézségek miatt 2025-re 79,6 milliárd dollárra csökkent. A felvásárló GameStop maga is a 2021-es mémrészvény-őrület szimbóluma volt. Ekkor a Reddit WallStreetBets fórumának kisbefektetői két hét alatt 1500 százalékkal tornázták fel a papír árfolyamát. Ryan Cohen 2023 szeptemberében vette át a vezérigazgatói posztot. A vállalatot agresszív költségcsökkentéssel, valamint több száz üzlet bezárásával vezette vissza a nyereséges működéshez.
Címlapkép: Getty Images
#webshop #gazdaság #amazon #ebay #online kereskedelem #felvásárlás #részvény #vállalatok #befektetők #amerikai tőzsde #részvényárfolyamok

