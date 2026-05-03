Reagált Magyar Péter terveire a magyarországi nagybank: indulhat az euró bevezetése - ez lehet az első lépés!
Az Erste Bank friss elemzése szerint a májusban hivatalba lépő új kormány tervezett intézkedései gyökeres fordulatot hozhatnak a magyar gazdaságban. A gyors és célzott reformok nemcsak a befagyasztott uniós források felszabadítását tehetik lehetővé. A bürokrácia csökkentésével és a tervezett euróbevezetéssel egy kiszámíthatóbb, növekedésbarát piaci környezetet is teremthetnek.
A választásokat kétharmados többséggel megnyerő Tisza Párt egyik legfontosabb kampányígérete a mintegy 8000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Az Erste elemzői szerint az erős parlamenti felhatalmazás komoly várakozásokat ébresztett a piacon. A blokkolt pénzek feloldásához azonban a kormánynak rendkívül gyors reformokat kell végrehajtania.
Viszonylag gyors siker lehet az igazságügyi reform végigvitele, valamint az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Erre az azonnali cselekvésre nagy szükség van, mivel a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásainak augusztus végi lehívási határideje sürgető. Az elemzők úgy látják, hogy a magyar kormány gyors reagálása esetén Brüsszel is rugalmasságot mutathat.
A rövid távú forrásbevonás mellett az új vezetésnek a mélyebb, strukturális problémákat is kezelnie kell. A hosszú távú célok között szerepel az euró bevezetése, amelynek előfeltétele az európai bankunióhoz való csatlakozás lehet. Ezzel párhuzamosan elengedhetetlen a hazai kis- és középvállalkozások (kkv-k) termelékenységének növelése.
A magyar kkv-k hatékonysága jelenleg alig éri el az uniós átlag felét. Ráadásul az egész régióban, így itthon is aggasztóan alacsony az innovációs hajlandóság. A hazai vállalkozások többsége termékfejlesztés helyett továbbra is pusztán az árak lefaragásával próbál versenyezni.
A gazdasági felzárkózást jelenleg a túlzott bürokrácia, a bonyolult adminisztráció és a gyakran változó jogszabályi környezet is gátolja. A kampányígéretek alapján azonban egy kiszámíthatóbb, piacbarát gazdaságpolitika következhet. Ez középtávon jelentősen javíthatja az üzleti és fogyasztói bizalmat, ezáltal pedig ösztönözheti a gazdasági növekedést.
A piacok már most is pozitívan reagáltak, hiszen a kétharmados győzelem érdemben erősítette a forintot. Bár az elemzők az euróbevezetés közeledtével sem számítanak a hazai fizetőeszköz robbanásszerű felértékelődésére, a forint stabil maradhat az elkövetkező időszakban. Ezt az árfolyamszintet várhatóan a jegybank is tolerálni fogja, mivel az erősödő deviza tompítja a magasabb energiaárak negatív hatásait. Ha az infláció tartósan enyhül, 2027 környékén egy gyorsabb ütemű kamatcsökkentési ciklus is megindulhat.
A hiteles euróbevezetési tervek és az egyensúlyjavító gazdaságpolitika folyamatosan csökkentheti a magyar eszközök kockázati felárát. Ez az állampapírok hozamának csökkenését vonja maga után, ami a finanszírozási költségek mérséklődésén keresztül jelentős könnyebbséget hozhat az államkasszának. Magyarország besorolása jelenleg a befektetésre ajánlott kategória alsó határán helyezkedik el a hitelminősítőknél.
A leminősítés elkerülése érdekében így elkerülhetetlen egy fokozatos költségvetési kiigazítás. Az Erste várakozásai szerint ezt az új kormány elsősorban a közbeszerzések túlárazásának megszüntetésével és az állami presztízsberuházások leállításával érheti el.
