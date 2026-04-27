Itt a kormány bejelentése, emelkedik a nyugdíjkorhatár: rengetegen esnek el a kedvezményektől, átfogó reform kell

A román kormány gazdasági okokból megemeli a katonák és a rendőrök nyugdíjkorhatárát, valamint az ehhez szükséges minimális szolgálati időt. Ilie Bolojan miniszterelnök fenntarthatatlannak nevezte a jelenlegi rendszert. A kabinet ezért a jövő héten mutatja be azt az átfogó reformcsomagot, amely a feladatkörök kockázatai alapján differenciálná a juttatásokat - írta meg a Portfolio.

Ilie Bolojan egy rádióinterjúban rámutatott, hogy anyagilag tarthatatlan a jelenlegi gyakorlat. Ennek következtében ugyanis a fegyveres testületek egyes tagjai már 47-52 éves korukban nyugdíjba vonulhatnak. A kormányfő elkerülhetetlen lépésnek nevezte a szigorítást. Hangsúlyozta, hogy a hadsereg és a rendőrség esetében nincs más megoldás a nyugdíjrendszer egyensúlyának megőrzésére.

A konkrét javaslatot a jövő héten hozzák nyilvánosságra az egységes bérezési törvény reformjával együtt. Ennek megvalósítása Románia egyik kulcsfontosságú kötelezettsége a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben vállaltak alapján.

A tervezet a korhatáremelés mellett a nyugdíjjogosultsághoz kötött minimális szolgálati időt is jelentősen megnövelné. A kabinet ugyanis a jelenlegi 15-20 éves küszöböt már nem tartja elegendőnek. A kormány emellett a szolgálat jellege alapján tervezi a katonai nyugdíjak differenciálását. A miniszterelnök rávilágított, hogy éles különbséget kell tenni az ejtőernyősök vagy a búvárok, illetve a kantinban dolgozók munkája között. Az új rendszer célja, hogy a juttatások végre igazságosan tükrözzék a tényleges kockázatvállalást és a felelősséget.