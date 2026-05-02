2026. május 2. szombat Zsigmond
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője a párt országjárása keretében tartott székesfehérvári fórumon 2026. március 11-én.
Gazdaság

Felvázolta a Tisza Párt 100 napos programját Kapitány István: így indítanák be a gazdaságot

Pénzcentrum
2026. május 2. 18:32

A magyar gazdaság újraindítását, a korrupció visszaszorítását és a vendégmunkások beáramlásának felfüggesztését nevezte meg legfőbb céljaként Kapitány István. A Tisza Párt leendő gazdasági és energetikai minisztere egy friss videóban vázolta fel, milyen konkrét lépésekkel állítanák stabil növekedési pályára az országot a kormányzás első hónapjaiban.

A politikus hangsúlyozta, hogy egy nemzetgazdaság irányítása sokkal inkább hasonlít egy anyahajó manőverezéséhez, mint egy gyors vitorláséhoz. Száz nap alatt lehetetlen minden korábbi hibát kijavítani. Azt azonban garantálja, hogy az első három hónapban már érezhetően jó irányba fordítják a kormányrudat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A folyamat során kiemelt szerepet kap az átláthatóság. A párt fontosnak tartja, hogy a meghozott gazdaságpolitikai döntéseket a társadalom is megértse és magáénak érezze.

A tervek között első helyen szerepel az indokolatlan, túlárazott állami beruházások és közbeszerzések azonnali leállítása, valamint átfogó felülvizsgálata. Ezzel gátat szabnának a korrupciónak, egyúttal megteremtenék a közpénzek hatékony felhasználásának kereteit.

Határozott lépéseket ígérnek a munkaerőpiacon is. Június elsejétől felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát, emellett szigorítják a foglalkoztatásuk jogi feltételeit. Ezzel párhuzamosan újragondolják a multinacionális vállalatok beruházásösztönzési és állami támogatási rendszerét.

A cél egy olyan együttműködés kialakítása, amely a magyar állampolgároknak, az államnak és a munkáltatóknak egyaránt kedvező feltételeket teremt.

Mindezek mellett új finanszírozási és fejlesztési programokkal segítenék a hazai kis- és középvállalkozások megerősödését, továbbá hozzálátnak az indokolatlan adminisztrációs terhek csökkentéséhez. Kapitány István szerint ezen intézkedések végigvitele komoly munkát és időt igényel. Az eredmény azonban egy modern, válságálló és tartósan fejlődőképes magyar gazdaság lesz.

#kormány #beruházás #korrupció #közbeszerzés #gazdaság #munkaerőpiac #politika #gazdasági növekedés #kis és középvállalkozások #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 2. szombat
Zsigmond
18. hét
Május 2.
A meztelenül kertészkedés világnapja
Május 2.
Labirintus világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befektetési bank
Kizárólag befektetési szolgáltatásokat - értékpapírügyleteket, tanácsadást, kibocsátás-szervezést, aláírást, jegyzési garanciavállalást, stb. - nyújtó bank.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 2. 18:02
Kvíz: Hírek, amik megváltoztatták a világot – Mennyire ismered a médiatörténet legfontosabb pillanatait?
Pénzcentrum  |  2026. május 2. 16:03
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
Agrárszektor  |  2026. május 2. 18:28
Vége a fix áraknak, itt a feketeleves: sok boltban durva drágulás jöhet
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm