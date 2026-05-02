Felvázolta a Tisza Párt 100 napos programját Kapitány István: így indítanák be a gazdaságot

A magyar gazdaság újraindítását, a korrupció visszaszorítását és a vendégmunkások beáramlásának felfüggesztését nevezte meg legfőbb céljaként Kapitány István. A Tisza Párt leendő gazdasági és energetikai minisztere egy friss videóban vázolta fel, milyen konkrét lépésekkel állítanák stabil növekedési pályára az országot a kormányzás első hónapjaiban.

A politikus hangsúlyozta, hogy egy nemzetgazdaság irányítása sokkal inkább hasonlít egy anyahajó manőverezéséhez, mint egy gyors vitorláséhoz. Száz nap alatt lehetetlen minden korábbi hibát kijavítani. Azt azonban garantálja, hogy az első három hónapban már érezhetően jó irányba fordítják a kormányrudat.

A folyamat során kiemelt szerepet kap az átláthatóság. A párt fontosnak tartja, hogy a meghozott gazdaságpolitikai döntéseket a társadalom is megértse és magáénak érezze.

A tervek között első helyen szerepel az indokolatlan, túlárazott állami beruházások és közbeszerzések azonnali leállítása, valamint átfogó felülvizsgálata. Ezzel gátat szabnának a korrupciónak, egyúttal megteremtenék a közpénzek hatékony felhasználásának kereteit.

Határozott lépéseket ígérnek a munkaerőpiacon is. Június elsejétől felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát, emellett szigorítják a foglalkoztatásuk jogi feltételeit. Ezzel párhuzamosan újragondolják a multinacionális vállalatok beruházásösztönzési és állami támogatási rendszerét.

A cél egy olyan együttműködés kialakítása, amely a magyar állampolgároknak, az államnak és a munkáltatóknak egyaránt kedvező feltételeket teremt.

Mindezek mellett új finanszírozási és fejlesztési programokkal segítenék a hazai kis- és középvállalkozások megerősödését, továbbá hozzálátnak az indokolatlan adminisztrációs terhek csökkentéséhez. Kapitány István szerint ezen intézkedések végigvitele komoly munkát és időt igényel. Az eredmény azonban egy modern, válságálló és tartósan fejlődőképes magyar gazdaság lesz.