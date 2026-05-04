A GameStop videójáték-kiskereskedő vasárnap jelentette be, hogy kéretlen, nem kötelező érvényű ajánlatot tett az eBay felvásárlására.
Leálltak a nagyösszegű utalások Magyarországon: késhetnek a fizetések, az összes bank érintett
Hétfő reggel óta nem teljesülnek a 20 millió forint feletti banki átutalások a hazai elszámolórendszer hibája miatt. Mivel a hónap negyedike kiemelt bérfizetési nap, sokak fizetése késhet. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a fennakadást nem a munkáltatók, hanem egy központi rendszerhiba okozza - tudósított a Telex.
A háromnapos hosszú hétvége utáni első munkanapon szembesültek a bankok, a pénzforgalmi szolgáltatók és a vállalatok azzal, hogy a nagy összegű átutalások teljesen leálltak a magyar gazdaságban. A lakosság által leggyakrabban használt, 20 millió forint alatti tételeket kezelő Azonnali Fizetési Rendszer (AFR) ugyanakkor zavartalanul működik. Ennek köszönhetően a kisebb összegű, eseti átutalások továbbra is pillanatok alatt célba érnek.
A probléma a nagyobb vállalatok és a pénzintézetek által használt rendszereket érinti. Jelenleg sem az éjszakai elszámolást végző InterGiro1, sem a nappali, többszöri elszámolást biztosító InterGiro2 rendszer nem továbbítja a pénzeket.
Emiatt a hosszú hétvége alatt felgyülemlett, üzleti partnerek közötti nagy összegű tranzakciók is elakadtak, hiába indították el azokat a megbízók.
Bár a központi rendszert üzemeltető GIRO Zrt. egyelőre nem adott ki hivatalos tájékoztatást, az OTP Bank mobilalkalmazásában már megjelent egy lakossági figyelmeztetés. Ez egy külső szolgáltatónál fellépő technikai problémára hivatkozik.
A pénzügyi szektor és a munkáltatók számára jelenleg az a legfontosabb, hogy az ügyfelek és a munkavállalók is megértsék a kialakult helyzetet. Az esetlegesen késő bérek és a megakadt nagy összegű tranzakciók hátterében egy általános, rendszerszintű leállás áll, nem pedig az érintett cégek tartják vissza a pénzt.
