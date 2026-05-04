poor Asian woman hand open empty purse looking for money having problem bankrupt broke after credit card payday
Gazdaság

Leálltak a nagyösszegű utalások Magyarországon: késhetnek a fizetések, az összes bank érintett

Telex
2026. május 4. 15:00

Hétfő reggel óta nem teljesülnek a 20 millió forint feletti banki átutalások a hazai elszámolórendszer hibája miatt. Mivel a hónap negyedike kiemelt bérfizetési nap, sokak fizetése késhet. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a fennakadást nem a munkáltatók, hanem egy központi rendszerhiba okozza - tudósított a Telex.

A háromnapos hosszú hétvége utáni első munkanapon szembesültek a bankok, a pénzforgalmi szolgáltatók és a vállalatok azzal, hogy a nagy összegű átutalások teljesen leálltak a magyar gazdaságban. A lakosság által leggyakrabban használt, 20 millió forint alatti tételeket kezelő Azonnali Fizetési Rendszer (AFR) ugyanakkor zavartalanul működik. Ennek köszönhetően a kisebb összegű, eseti átutalások továbbra is pillanatok alatt célba érnek.

A probléma a nagyobb vállalatok és a pénzintézetek által használt rendszereket érinti. Jelenleg sem az éjszakai elszámolást végző InterGiro1, sem a nappali, többszöri elszámolást biztosító InterGiro2 rendszer nem továbbítja a pénzeket.

Emiatt a hosszú hétvége alatt felgyülemlett, üzleti partnerek közötti nagy összegű tranzakciók is elakadtak, hiába indították el azokat a megbízók.

Bár a központi rendszert üzemeltető GIRO Zrt. egyelőre nem adott ki hivatalos tájékoztatást, az OTP Bank mobilalkalmazásában már megjelent egy lakossági figyelmeztetés. Ez egy külső szolgáltatónál fellépő technikai problémára hivatkozik.

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A pénzügyi szektor és a munkáltatók számára jelenleg az a legfontosabb, hogy az ügyfelek és a munkavállalók is megértsék a kialakult helyzetet. Az esetlegesen késő bérek és a megakadt nagy összegű tranzakciók hátterében egy általános, rendszerszintű leállás áll, nem pedig az érintett cégek tartják vissza a pénzt.
Folyó fizetési mérleg
legfontosabb eleme a kereskedelmi mérleg, amely a lebonyolított kivitel és behozatal értékeit állítja szembe egymással függetlenül attól, hogy az árú ellenértékét kiegyenlítették-e vagy sem. Ha egyenlege passzív akkor az adott időszakban több árut hoztak be az országba, mint amennyit kivittek. A folyó tételek tartalmazzák még az áruforgalmon kívüli fizetéseket is, amelyek különböző szolgáltatásokból fakadnak: nemzetközi fuvarozás és biztosítás, külföldi befektetésekkel kapcsolatos jövedelmek, magán és állami transzferkifizetések.

KONFERENCIA
