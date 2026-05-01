Kinyitottak az első balatoni strandbüfék: itt vannak az idei árak, erre készülhetnek a turisták
Megnyitottak az első balatoni strandbüfék, és az árak már most jelzik: idén sem lesz olcsó a nyaralás. A balatonalmádi Jóbarátok Halsütöde étlapja alapján egy egyszerű ebéd is több ezer forintba kerülhet, a klasszikus halételekért pedig még mélyebbre kell nyúlni a zsebbe.
Kinyitottak az első balatoni strandbüfék, és az árak alapján idén sem lesz olcsó a part menti étkezés. A Pénzcentrum egy olvasója Balatonalmádiban járva a Jóbarátok Halsütöde étlapját szúrta ki. A kínálat már most jól mutatja, mire számíthatnak a vendégek 2026 tavaszán:
Mint látható,
- a klasszikus balatoni halak továbbra is központi szerepet kapnak: a hekk 130 forint/10 dekagramm körüli áron indul, a keszeg 110, a fogas 160, míg a pisztráng 140 forint/10 dkg. Egy adag fokhagymás harcsafilé friss salátával már 5300 forint, a fish & chips édesburgonyával pedig 5800 forintba kerül.
- A levesek közül a „balatoni” halászlé 4290 forint (+900 forintért kérhető hozzá külön hal), a babgulyás 3450 forint. A gyorsabb fogások sem számítanak olcsónak: egy hamburger 2600, a sajtburesz 2800 forint.
- A húsos ételeknél a gyros tál 4900 forint, a sült kolbász 2500, míg a köretek közül a hasábburgonya 1100, az édesburgonya 1800 forint. A kisebb kiegészítők – például szószok vagy egy szelet kenyér – pár száz forintos tételek, de gyorsan összeadódnak.
- A saláták egységesen 4500 forint körül alakulnak, a savanyúságok pedig dekára mérve 44–65 forint között mozognak. A palacsinták 450–500 forintos darabáron érhetők el.
Italok ára a Balatonon a korai 2026-os szezonban
Az itallapon az alábbi kínálattal találkozunk:
- Házi szörpök: Bodza, meggy, levendula és mangó ízben, 250 Ft/dl áron.
- Üdítők: Rostos gyümölcslevek (alma, őszibarack, narancs) 250 Ft/dl, míg a szénsavas üdítők (0,33l vagy 0,5l) 750–950 Ft között mozognak.
- Kávék: Egy eszpresszó 800 Ft, a latte macchiato és a jegeskávé pedig 1900 Ft.
- Csapolt sörök: Soproni, Mort Subite, Birra Moretti és Heineken kapható. Egy korsó (0,5l) ára típustól függően 1100 és 1500 Ft között alakul.
- Üveges/Dobozos sörök: A választékban szerepel többek között a Gösser Radler, Krušovice és Edelweiss búzasör is (900–1300 Ft).
- Borok: Elsősorban a Zánkai borászat termékei (Olaszrizling, Rozé, Muskotály stb.) érhetőek el egységesen 500 Ft/dl áron, vagy palackozva (0,75l) 3500 Ft környékén.
- Röviditalok (4 cl) A tömény szeszes italok választéka a sztenderd márkáktól a prémium kategóriáig terjed:
- Alapitalok: Kalinka vodka, Finlandia, Unicum, Jägermeister, Jim Beam és Johnnie Walker (1500–1800 Ft).
Prémium italok: Jack Daniels Single Barrel (2500 Ft), Diplomatico (2500 Ft) vagy Don Papa rum (2500 Ft).
Összességében a kínálat nem tér el jelentősen a korábbi évek balatoni árszintjétől: egy egyszerűbb ebéd ital nélkül is könnyen 4–6 ezer forintra jön ki fejenként, míg egy komplett, halas fogás esetén inkább a 6–8 ezer forintos tartományra érdemes készülni.
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.