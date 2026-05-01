2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kinyitottak az első balatoni strandbüfék: itt vannak az idei árak, erre készülhetnek a turisták
Vásárlás

Kinyitottak az első balatoni strandbüfék: itt vannak az idei árak, erre készülhetnek a turisták

Pénzcentrum
2026. május 1. 15:30

Megnyitottak az első balatoni strandbüfék, és az árak már most jelzik: idén sem lesz olcsó a nyaralás. A balatonalmádi Jóbarátok Halsütöde étlapja alapján egy egyszerű ebéd is több ezer forintba kerülhet, a klasszikus halételekért pedig még mélyebbre kell nyúlni a zsebbe.

Kinyitottak az első balatoni strandbüfék, és az árak alapján idén sem lesz olcsó a part menti étkezés. A Pénzcentrum egy olvasója Balatonalmádiban járva a Jóbarátok Halsütöde étlapját szúrta ki. A kínálat már most jól mutatja, mire számíthatnak a vendégek 2026 tavaszán:

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Balatoni árak májusban. Forrás: PénzcentrumBalatoni árak májusban. Forrás: Pénzcentrum
Mutatjuk a legnépszerűbb hazai strandok jegyárait és nyitásának idejét: van, ahová már most, a hosszúhétvégén indulhat a roham
EZ IS ÉRDEKELHET
Mutatjuk a legnépszerűbb hazai strandok jegyárait és nyitásának idejét: van, ahová már most, a hosszúhétvégén indulhat a roham
A Balatonnál a szabadstrandok már nyitva tartanak, míg a fizetős fürdőhelyek többsége május második felében vagy júniusban indítja a szezont

Mint látható,

  • a klasszikus balatoni halak továbbra is központi szerepet kapnak: a hekk 130 forint/10 dekagramm körüli áron indul, a keszeg 110, a fogas 160, míg a pisztráng 140 forint/10 dkg. Egy adag fokhagymás harcsafilé friss salátával már 5300 forint, a fish & chips édesburgonyával pedig 5800 forintba kerül.
  • A levesek közül a „balatoni” halászlé 4290 forint (+900 forintért kérhető hozzá külön hal), a babgulyás 3450 forint. A gyorsabb fogások sem számítanak olcsónak: egy hamburger 2600, a sajtburesz 2800 forint.
  • A húsos ételeknél a gyros tál 4900 forint, a sült kolbász 2500, míg a köretek közül a hasábburgonya 1100, az édesburgonya 1800 forint. A kisebb kiegészítők – például szószok vagy egy szelet kenyér – pár száz forintos tételek, de gyorsan összeadódnak.
  • A saláták egységesen 4500 forint körül alakulnak, a savanyúságok pedig dekára mérve 44–65 forint között mozognak. A palacsinták 450–500 forintos darabáron érhetők el.

Italok ára a Balatonon a korai 2026-os szezonban

Balatoni árak májusban. Forrás: PénzcentrumBalatoni árak májusban. Forrás: Pénzcentrum

Az itallapon az alábbi kínálattal találkozunk:

  • Házi szörpök: Bodza, meggy, levendula és mangó ízben, 250 Ft/dl áron.
  • Üdítők: Rostos gyümölcslevek (alma, őszibarack, narancs) 250 Ft/dl, míg a szénsavas üdítők (0,33l vagy 0,5l) 750–950 Ft között mozognak.
  • Kávék: Egy eszpresszó 800 Ft, a latte macchiato és a jegeskávé pedig 1900 Ft.
  • Csapolt sörök: Soproni, Mort Subite, Birra Moretti és Heineken kapható. Egy korsó (0,5l) ára típustól függően 1100 és 1500 Ft között alakul.
  • Üveges/Dobozos sörök: A választékban szerepel többek között a Gösser Radler, Krušovice és Edelweiss búzasör is (900–1300 Ft).
  • Borok: Elsősorban a Zánkai borászat termékei (Olaszrizling, Rozé, Muskotály stb.) érhetőek el egységesen 500 Ft/dl áron, vagy palackozva (0,75l) 3500 Ft környékén.
  • Röviditalok (4 cl) A tömény szeszes italok választéka a sztenderd márkáktól a prémium kategóriáig terjed:
  • Alapitalok: Kalinka vodka, Finlandia, Unicum, Jägermeister, Jim Beam és Johnnie Walker (1500–1800 Ft).
    Prémium italok: Jack Daniels Single Barrel (2500 Ft), Diplomatico (2500 Ft) vagy Don Papa rum (2500 Ft).

Összességében a kínálat nem tér el jelentősen a korábbi évek balatoni árszintjétől: egy egyszerűbb ebéd ital nélkül is könnyen 4–6 ezer forintra jön ki fejenként, míg egy komplett, halas fogás esetén inkább a 6–8 ezer forintos tartományra érdemes készülni.
#vásárlás #étterem #Balaton #árak #vendéglátás #strand #gasztro #élelmiszerárak #vendéglátóhelyek #strandszezon #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Drágult a tojás

Drágult a tojás

A márciusi adatok alapján tavalyhoz képest alacsonyabb lett a tejtermékek feldolgozói értékesítési ára is, így többek között a vajé, a vajkrémé, a trappista sajté, a...

FRISS HÍREK
Több friss hír
16:05
15:30
15:01
14:32
14:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 1.
Nem is hinnéd, de komoly pénzeket fizetnek ki manapság ezért a lejárt termékért: elképesztő harc dúl a háttérben
2026. április 30.
Balásy Zsolt: eddig 9-ből 9 magyar kormány szar volt, ezért is kell sürgősen bevezetni az eurót
2026. május 1.
Megállíthatatlanul száguldunk minden idők legnagyobb vízkatasztrófája felé: a klímaváltozásnál is pusztítóbb, ami okozza
2026. május 1.
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
2026. május 1.
Ezek most a legjobb és legproblémásabb használt autók: meglepő márkák kerültek a legrosszabbak közé
NAPTÁR
Tovább
2026. május 1. péntek
Fülöp, Jakab
18. hét
Május 1.
A Munka ünnepe
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megtörtént az áttörés a forintnál: akár negyven százalékkal olcsóbban vásárolhatunk az ismert áruházban
2
3 hete
„Ez tüdőlövés a költségvetésnek”: a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
3
3 hete
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat
4
4 hete
Komoly korlátozást vezetett be a Lidl: csak pár napig és limitált mennyiségben vehető ez a két sztártermék
5
2 hete
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatfelár
Az adósminősítéstől függően fizetendő többletkamat. Aki kockázatosabb adós magasabb kamatot fizet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 1. 16:05
Megállíthatatlanul száguldunk minden idők legnagyobb vízkatasztrófája felé: a klímaváltozásnál is pusztítóbb, ami okozza
Pénzcentrum  |  2026. május 1. 14:15
Kapitány István rendkívüli bejelentése: ezeket az egészségügyi reformokat haladéktalanul bevezeti a Tisza-kormány
Agrárszektor  |  2026. május 1. 15:32
Egyre nagyobb a szárazság: mutatjuk, mikor jöhet az aranyat érő eső
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!