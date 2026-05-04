Nagyon megijedtek a manchesteri szurkolók: kórházban van a legendás edző, Sir Alex

A beszámolók szerint a 84 éves skót edző állapota nem ad okot aggodalomra - közölte a The Guardian.

Sir Alex Fergusont, a Manchester United legendás korábbi menedzserét vasárnap délután az Old Traffordról szállították kórházba, miután rosszul lett a Liverpool elleni bajnoki mérkőzés előtt.

A kórházba szállítás csupán elővigyázatossági intézkedés volt. A Guardian értesülései szerint Ferguson nincs életveszélyben. A United 3-2-es győzelmét követő sajtótájékoztatón Michael Carrick ideiglenes vezetőedzőt is megkérdezték a legendás szakember állapotáról. "Nincs friss információm" - nyilatkozta Carrick. "A meccs előtt hallottam róla, és nagyon megviselt a hír. Csak annyit mondhatok, hogy mielőbbi jobbulást kívánunk neki. Remélem, a mai eredmény is feldobja egy kicsit."

Ferguson rendszeresen látogatja a United hazai meccseit, és a díszpáholyban saját, fenntartott hellyel rendelkezik. A rosszulléte előtt még a stadionban tartózkodott. Dr. Aseem Malhotra kardiológus az X-en egy közös fotót is közzétett vele, amely közvetlenül a mérkőzés előtt készült. A United szurkolói az első félidő végén egyöntetűen Ferguson nevét skandálták.

A skót edző 2018-ban agyvérzést szenvedett. Három évvel később így nyilatkozott a történtekről:

Valószínűleg már nem veszem annyira komolyan a dolgokat, hiszen tudom, mennyire sérülékeny vagyok. Ha holnap meghalok, akkor is hálás leszek azért a három plusz évért, amit kaptam

- mondta döbbenetes nyíltsággal.

Ferguson 26 és fél éves irányítása alatt a csapat 13 bajnoki címet és két Bajnokok Ligája-győzelmet ünnepelhetett. A klubbal összesen 28 jelentős trófeát nyert meg. A Manchester United a Guardian megkeresésére nem kívánt nyilatkozni az ügyben.