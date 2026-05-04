Hulk Hogan egykori, ringben viselt csizmája több mint 146 ezer dollárért kelt el egy árverésen.
Nagyon megijedtek a manchesteri szurkolók: kórházban van a legendás edző, Sir Alex
A beszámolók szerint a 84 éves skót edző állapota nem ad okot aggodalomra - közölte a The Guardian.
Sir Alex Fergusont, a Manchester United legendás korábbi menedzserét vasárnap délután az Old Traffordról szállították kórházba, miután rosszul lett a Liverpool elleni bajnoki mérkőzés előtt.
A kórházba szállítás csupán elővigyázatossági intézkedés volt. A Guardian értesülései szerint Ferguson nincs életveszélyben. A United 3-2-es győzelmét követő sajtótájékoztatón Michael Carrick ideiglenes vezetőedzőt is megkérdezték a legendás szakember állapotáról. "Nincs friss információm" - nyilatkozta Carrick. "A meccs előtt hallottam róla, és nagyon megviselt a hír. Csak annyit mondhatok, hogy mielőbbi jobbulást kívánunk neki. Remélem, a mai eredmény is feldobja egy kicsit."
Ferguson rendszeresen látogatja a United hazai meccseit, és a díszpáholyban saját, fenntartott hellyel rendelkezik. A rosszulléte előtt még a stadionban tartózkodott. Dr. Aseem Malhotra kardiológus az X-en egy közös fotót is közzétett vele, amely közvetlenül a mérkőzés előtt készült. A United szurkolói az első félidő végén egyöntetűen Ferguson nevét skandálták.
A skót edző 2018-ban agyvérzést szenvedett. Három évvel később így nyilatkozott a történtekről:
Valószínűleg már nem veszem annyira komolyan a dolgokat, hiszen tudom, mennyire sérülékeny vagyok. Ha holnap meghalok, akkor is hálás leszek azért a három plusz évért, amit kaptam
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
- mondta döbbenetes nyíltsággal.
Ferguson 26 és fél éves irányítása alatt a csapat 13 bajnoki címet és két Bajnokok Ligája-győzelmet ünnepelhetett. A klubbal összesen 28 jelentős trófeát nyert meg. A Manchester United a Guardian megkeresésére nem kívánt nyilatkozni az ügyben.
Olaszországban biztosan az Inter a bajnok, a magyar élvonalban és az angol Premier League-ben viszont minimálisra csökkent a különbség az első két helyezett között.
A Mercedes olasz pilótája magabiztos győzelmével növelte előnyét a világbajnoki versenyben.
Váratlan személy lépett be a világ 100 legbefolyásosabb embere közé: senki nem gondolta, hogy ekkora hatása lesz
Alysa Liut kivételesen fiatalon kiáltották ki szupertehetségnek. A folyamatos nyomás miatt azonban 16 évesen úgy döntött, hogy a mentális egészsége fontosabb a sportnál.
Itthon a fővárosi derbi, Angliában pedig a szezon egyik leginkább várt összecsapása kerül a középpontba a mai fociműsorban.
Az olasz sportoló két tragikus balesetet is elszenvedett. Hihetetlen akaraterejével azonban az egész világ számára szimbólummá és példaképpé vált.
Május első péntekjén a magyar élvonaltól a spanyol La Ligáig több izgalmas mérkőzés vár a futballrajongókra.
A francia autóversenyző magára haragította a PETA állatvédő szervezetet azzal, hogy elgázolt egy madarat, majd kevésbé sajnálkozóan nyilatkozott az esetről.
Mauricio Pochettino elszomorodva figyeli egykori klubja, a Tottenham Hotspur bennmaradásért vívott küzdelmét a Premier League-ben.
Idén a valaha volt legnagyobb gyűjtemény kerül a boltok polcaira, az album kigyűjtése pedig akár ezer fontba is kerülhet a rajongóknak.
A Football Leaks kiszivárogtatásairól ismert Rui Pintót egy portugál bíróság felmentette a második ellene indított perben.
Parkert tavaly még rekordot jelentő teljesítmény miatt istenítették a szurkolók, a mostani kieséssel viszont elfogyott a vezetőség türelme.
A FIFA a négyéves ciklus végére 13 milliárd dolláros bevétellel számol, ami 73 százalékos növekedést jelent a katari tornához képest.
Még mindig nem ért véget a sportban sem az amerikai-iráni csörte: vajon most már végleg eldőlt minden?
Az iráni labdarúgó-szövetség küldöttsége kénytelen volt visszafordulni a torontói repülőtérről, miután konfliktusba keveredett a kanadai bevándorlási hatóságokkal.
A Premier League-ben az angol futball legnagyobb presztízsmérkőzése, a Manchester United–Liverpool derbi kerül a fókuszba, a Bundesligában a Leverkusen a Leipziget fogadja.
A Fizz Liga 32. fordulójában a bajnoki címért folyó küzdelem is rendkívül kiélezett, a Győr és a Ferencváros versenyfutása mellett több rangadó is döntő jelentőségű...
A FIFA az utolsó pillanatban harcolhatja ki a szövetségi adómentességet mind a 48 résztvevő nemzeti szövetség számára a nyári világbajnokságra.
Hol áll meg a United brutális költekezése? Tavaly már megvették a fiatal sztárt, de még költeni kell rá
A szlovén csatárért már tavaly nyáron is mélyen a zsebébe nyúlt a manchesteri klub, de a pénzköltés itt nem áll meg.
A West Ham United nem hajlandó átadni a stadionját a verseny idejére, mivel az esemény a labdarúgószezon elejére esne.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n