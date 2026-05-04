Sheffield, Yorkshire. Egyesült Királyság. Sheffield Wednesday Football Club, Hillsborough Stadium. Légi felvétel. 2024. január 26.
Sport

Nem rúgtak bele még egyet a súlyos bajban lévő csapatba: megúszták a pontlevonást, de ebből lett a botrány

Pénzcentrum
2026. május 4. 17:53

Több Championship-klub is felháborodott azon, hogy a Sheffield Wednesday megúszta a 15 pontos levonást David Storch tulajdonosváltását követően. Az Angol Labdarúgó-liga (EFL) emiatt várhatóan már a következő szezon előtt felülvizsgálja a fizetésképtelenségi szabályzatát - írta a Sky Sports.

A Sheffield Wednesday vasárnap hivatalosan is bejelentette, hogy David Storch lezárta a klub felvásárlását. Az EFL egyúttal eltekintett a 15 pontos büntetéstől. Tette mindezt annak ellenére, hogy a csapat a csődeljárásból való kilépéskor nem teljesítette maradéktalanul a liga előírásait.

A korábbi tulajdonos, Detphon Csansziri a klubnak nyújtott 64 millió fontos kölcsönéből mintegy 16 millió fonttal továbbra is hitelező maradt, Storch azonban nem volt hajlandó kifizetni neki ezt az összeget. Úgy ítélte meg ugyanis, hogy a thai üzletember katasztrofális állapotban hagyta a klubot.

A Sky Sports értesülései szerint Storch továbbra is fenntart egy több millió fontos ajánlatot Csansziri számára: ezt az összeget akkor fizetnék ki, ha a Wednesday már az első nekifutásra visszajutna a Championshipbe. Az ajánlat határideje azonban rövid, így Csanszirinek még a hónap vége előtt el kell fogadnia a feltételeket. Az EFL döntésében kulcsszerepet játszott az a tény, hogy ezt az ajánlatot hitelesnek és valósnak ítélte meg.

A szombati szezonzáró mérkőzésen ünnepi hangulat uralkodott a Hillsborough Stadionban. A kivetítőn egy visszaszámlálás keretében "törölték" a 15 pontos levonást, amit a szurkolók kitörő ovációval fogadtak. Valójában azonban az EFL soha nem szabott ki és nem is léptetett életbe ilyen büntetést.

Az EFL irányelvei szerint az új tulajdonosnak minden ésszerű erőfeszítést meg kell tennie az adósságok rendezése érdekében. A labdarúgásból származó tartozásokat és a brit adóhivatalt (HMRC) teljes egészében ki kell fizetni, míg az egyéb hitelezőknek legalább fontonként 25 pennyt kell téríteni. A ligát végül az győzte meg a büntetés elengedéséről, hogy Storch bizonyíthatóan mindent megtett a megegyezésért. 

Több másodosztályú klub is – egyelőre csak névtelenül – kifogásolta, hogy a Wednesday büntetés nélkül úszta meg a helyzetet. Ezek az egyesületek arra hivatkoznak, hogy korábban más csapatoknak, például a Derby Countynak, meg kellett egyezniük a távozó tulajdonossal a pontlevonás elkerülése érdekében. Az EFL várhatóan már a következő szezon előtt új egyeztetést kezd a klubokkal a fizetésképtelenségi szabályzatról.

A jelenlegi rendszert még 2023-ban, a Derby County esetét követően fogadták el. Sokan azonban problémásnak tartják a szabályozás kettősségét. Fizetésképtelenségi ügyekben ugyanis az EFL igazgatótanácsa saját hatáskörben mérlegelheti a pontlevonást. Ezzel szemben minden más pénzügyi szabálysértésnél, például a nyereségességi és fenntarthatósági szabályok (PSR) megszegésénél, már egy ligától független pénzügyi ellenőrző testület (CFRU) hoz határozatot.
