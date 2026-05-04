Előkerült a Budapesten eltűnt olasz zenész: senki sem gondolta volna, hol érte utol a családja

Megtalálták azt a fiatal olasz zenészt, aki május elsején tűnt el Budapesten – értesült a 24.hu. A 24 éves Davide Lucchellit egy Németország felé tartó vonaton érte el az édesapja telefonon.

Fülöp Gergely, a BRFK kommunikációs osztályának vezetője azt közölte, hogy az olasz hatóságok rendelték el a 24 éves férfi körözését, majd az olasz nagykövetség hétfőn bejelentést tett a magyar rendőrségnél is.

Ezt követően a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) is elrendelte a körözést, azonban nem sokkal később az olasz nagykövetség arról tájékoztatott, hogy a hozzátartozók épségben elérték a fiatalembert.

A 24 éves dobos május elsején az Independent Voices című rendezvényen lépett fel Oggetto Sconosciuto nevű zenekarával. A punk-rock együttes európai turnéja részeként tartózkodott Budapesten, azonban a történtek után a banda a turné további koncertjeit lemondta.