Kiderült, melyik Fideszes politikus örökli meg Szécsi Zoltán mandátumát: hírhedt figuráról van szó

Az utolsó pillanatban visszalépő Szécsi Zoltán helyett Horváth László ül be a Fidesz parlamenti frakciójába. Bár a korábbi kábítószerügyi kormánybiztos áprilisban elvesztette egyéni választókerületét, a váratlan cserének köszönhetően a következő négy évben is folytathatja országgyűlési munkáját - írja a 24.hu

Gulyás Gergely pénteken közölte, hogy Szécsi Zoltán személyes okokra hivatkozva nem tudja vállalni a képviselőséggel járó feladatokat. Politikai közösségét azonban a jövőben is támogatja. A visszalépés meglehetősen váratlanul hatott, hiszen Szécsinek már a leendő parlamenti bizottsági helyeit is kijelölték.

Mandátumát Heves megye képviseletére hivatkozva Horváth László veszi át. A politikus 2010 óta volt a gyöngyösi választókerület országgyűlési képviselője, de az áprilisi választáson alulmaradt a Tisza Párt jelöltjével szemben.

Horváth tapasztalt politikusnak számít. 1990-ben még az SZDSZ színeiben jutott be az Országgyűlésbe, majd 1992-ben átült a Fidesz soraiba. A 2022-es ciklustól kezdve kábítószerügyi kormánybiztosként dolgozott. Ezen tisztségében meghatározó szerepet vállalt az új kábítószer-ellenes törvény megalkotásában.

Hivatali ideje alatt határozottan fellépett a kábítószerek popkulturális népszerűsítése ellen. Ennek egyik emlékezetes állomása volt, amikor a dalszövegei miatt élesen kritizálta a Pogány Induló művésznevű fiatal rappert. A zenész Sziget fesztiválos fellépése után pedig konkrét lépéseket is kilátásba helyezett.

A politikus neve nemrég egy kínos incidens kapcsán is a hírekbe került. Egy küzdősport-rendezvényen ugyanis egy pedofil bűncselekményekért elítélt férfi társaságában fotózták le. Horváth az eset nyilvánosságra kerülése után közölte, hogy azonnal intézkedett, és eltávolította a férfit az önkéntes csapatából.