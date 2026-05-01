2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
11 °C Budapest
Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kiderült, melyik Fideszes politikus örökli meg Szécsi Zoltán mandátumát: hírhedt figuráról van szó
HRCENTRUM

Pénzcentrum
2026. május 1. 20:26

Az utolsó pillanatban visszalépő Szécsi Zoltán helyett Horváth László ül be a Fidesz parlamenti frakciójába. Bár a korábbi kábítószerügyi kormánybiztos áprilisban elvesztette egyéni választókerületét, a váratlan cserének köszönhetően a következő négy évben is folytathatja országgyűlési munkáját - írja a 24.hu

Gulyás Gergely pénteken közölte, hogy Szécsi Zoltán személyes okokra hivatkozva nem tudja vállalni a képviselőséggel járó feladatokat. Politikai közösségét azonban a jövőben is támogatja. A visszalépés meglehetősen váratlanul hatott, hiszen Szécsinek már a leendő parlamenti bizottsági helyeit is kijelölték.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mandátumát Heves megye képviseletére hivatkozva Horváth László veszi át. A politikus 2010 óta volt a gyöngyösi választókerület országgyűlési képviselője, de az áprilisi választáson alulmaradt a Tisza Párt jelöltjével szemben.

Horváth tapasztalt politikusnak számít. 1990-ben még az SZDSZ színeiben jutott be az Országgyűlésbe, majd 1992-ben átült a Fidesz soraiba. A 2022-es ciklustól kezdve kábítószerügyi kormánybiztosként dolgozott. Ezen tisztségében meghatározó szerepet vállalt az új kábítószer-ellenes törvény megalkotásában.

Hivatali ideje alatt határozottan fellépett a kábítószerek popkulturális népszerűsítése ellen. Ennek egyik emlékezetes állomása volt, amikor a dalszövegei miatt élesen kritizálta a Pogány Induló művésznevű fiatal rappert. A zenész Sziget fesztiválos fellépése után pedig konkrét lépéseket is kilátásba helyezett.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A politikus neve nemrég egy kínos incidens kapcsán is a hírekbe került. Egy küzdősport-rendezvényen ugyanis egy pedofil bűncselekményekért elítélt férfi társaságában fotózták le. Horváth az eset nyilvánosságra kerülése után közölte, hogy azonnal intézkedett, és eltávolította a férfit az önkéntes csapatából.
#hrcentrum #magyarország #országgyűlési választások #bűncselekmény #kábítószer #országgyűlés #sziget fesztivál #választás #politika #gulyás gergely #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 1. péntek
Fülöp, Jakab
18. hét
Május 1.
A Munka ünnepe
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Topografikus kockázat
a kockázatba vont elemi károk bekövetkezésének a helyi adottságoktól függő valószínűségi foka, amely a vidékre jellemző helyi időjárási viszonyoktói, domborzattól, az erdőktől, vagy nagyobb vízfelületektől való távolságától stb. függ.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 1. 19:27
Hírek érkeztek Bulgáriából az euró bevezetése után négy hónappal: ez várna Magyarországra, ha mi is meglépnénk a nagy döntést
Pénzcentrum  |  2026. május 1. 19:00
Soha nem találnád ki, kik isszák a legtöbb kávét: egy apró állam lakói taroltak, hazánk jócskán lemaradt a toplistán
Agrárszektor  |  2026. május 1. 20:28
Egyre több ilyen bort isznak a magyarok: tudhatnak valamit?
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!