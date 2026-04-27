Ez várhat az MBH-ra a kormányváltás után: megszólalt a bank vezérigazgatója

A piac kedvezően fogadta az új kormányt, az MBH Bank pedig a politikai változásokban inkább lehetőséget lát, mint kockázatot. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató szerint a pénzintézet most tudja igazán kiaknázni a korábbi fúziókból származó előnyöket. A bank idén az eredeti tervekkel ellentétben nem fizet osztalékot. A nyereséget inkább visszaforgatják, így erősítve a tőkehelyzetüket. Ezzel készülnek fel a várhatóan fellendülő hitelezésre, az uniós források beáramlására, valamint a lehetséges hazai és nemzetközi akvizíciókra - írta meg a Portfolio.

Az MBH Bank tisztán üzleti alapon működik, így a politikai átalakulások önmagukban nem változtatják meg a piaci helyzetét. A hazai eszközárak és a forint árfolyama is azt mutatja, hogy a befektetők megelőlegezték a bizalmat az új kormánynak. Ez a bizalom azonban feltételes. Megőrzéséhez szigorú költségvetési fegyelemre, valamint egy három-öt éves, hiteles gazdaságpolitikai pályára és kiszámíthatóságra van szükség. Ha a gazdaságpolitika elkerüli a rövid távú, látványos költekezéseket, az komoly hajtóereje lehet a növekedés beindításának. Barna Zsolt szerint Magyarország nincs válsághelyzetben. A vállalatok és a pénzügyi rendszer stabilak, így van idő a fokozatos, szerkezeti kiigazításokra.

A javuló gazdasági kilátások és az uniós források várható beáramlása jelentősen felpörgetheti a hitelezést. Ennek támogatása érdekében döntött úgy a közgyűlés, hogy a tavalyi eredményt nem fizetik ki osztalékként, hanem az eredménytartalékba helyezik. Az így megerősödött tőkeháttér az intenzívebb hitelezés mellett a bank terjeszkedési céljait is szolgálja. A vezérigazgató a bankszektort érintő terhekkel kapcsolatban kiemelte, hogy kiszámíthatóságot várnak. Amint a költségvetés helyzete engedi, a különadók kivezetését szorgalmazzák, hogy a bankrendszer a gazdasági növekedés valós motorjává válhasson.

A pénzintézet számára most jött el az idő, hogy a korábbi hármas bankfúzió és az olyan felvásárlások szinergiáit, mint a Fundamenta vagy az Otthon Centrum, a gyakorlatban is kamatoztassa. Az informatikai rendszerek és a belső folyamatok egységesítése jelentős hatékonyságjavulást hozott. A bank hagyományosan vezető pozíciót tölt be a vállalati, a lízing- és az agrárszektorban, mára azonban a lakossági piacon is meghatározó szereplővé vált. Ezt a pozíciót egy hamarosan debütáló új mobilalkalmazás is erősíti majd. A lakossági jelzálog- és fogyasztási hitelezésben már most sincs nyoma lassulásnak. Az év hátralévő részében pedig az uniós források megnyílása és a vállalati beruházások beindulása hozhat igazán pozitív fordulatot a hazai gazdaságban.

A tőzsdei jelenléttel kapcsolatban a bank kimondott célja a közkézhányad növelése és a nemzetközi láthatóság erősítése. Ehhez a jövőben akár egy nagyobb volumenű, nemzetközi szintű nyilvános részvénykibocsátás is hozzájárulhat. Mivel a stratégia középpontjában az önálló, saját tudásra építő fejlődés áll, klasszikus szakmai befektető bevonását nem tartják indokoltnak. A nemzetközi pénzügyi befektetők megjelenésére viszont nyitottak. A menedzsment folyamatosan vizsgálja a hazai és külföldi felvásárlási lehetőségeket, és a bank kellő tőkeerővel rendelkezik ahhoz, hogy egy megfelelő célpont esetén azonnal lépjen.

Magyarország szuverenitása és gazdasági stabilitása szempontjából kiemelten fontos a hazai tulajdonú és irányítású bankok jelenléte. A 2008-as válság egyértelműen megmutatta, hogy krízishelyzetben a külföldi hátterű pénzintézetek hajlamosak visszafogni a helyi hitelezést. Ezzel szemben az erős hazai bankok ilyenkor is képesek fenntartani a lakosság és a vállalatok finanszírozását. Az MBH Bank felkészülten várja a gazdasági élénkülést. A hitelintézet minden eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy a következő időszakban a beruházások és a növekedés egyik legmegbízhatóbb támasza legyen.

