Tovább gyűrűzik az azbesztbotrány: már egész Nyugat-Magyarország érintett - Székesfehérvárról is jelentettek szennyezést

Egész Nyugat-Magyarországot, sőt már Székesfehérvár környékét is érintheti az osztrák bányákból származó azbesztszennyezés. Szombathelyen jelenleg is vizsgálják a szennyezett kőzúzalékot, a városvezetés pedig a kárelhárítás felgyorsítását sürgeti.

Szombathely területén egy 12 kilométeres szakaszt érint az azbesztprobléma. Nemény András polgármester az RTL Híradónak adott nyilatkozatában üdvözölte a kormánydöntést, amely az illetékes minisztériumokat bízta meg a felelősök felkutatásával. A határozat egyúttal a kormányhivatalokhoz rendelte a kárelhárítás pénzügyi fedezetét is.

A városvezető ugyanakkor úgy véli, hogy ez a hivatalos út jelentősen lelassítja a tényleges munkát. A városvezetés gyorsabb beavatkozást szeretne, ezért a mérgező anyag kiporzásának megakadályozására vonatkozó javaslataikat már meg is küldték a hatóságoknak.

A napokban több ponton is mintát vettek a szennyezett kőzúzalékból. Ezek hivatalos eredményei a jövő hétre várhatók. A környezetkárosítás ugyanakkor jóval túlmutat a vasi megyeszékhely határain.

A rendelkezésre álló információk alapján Kőszeg és Sopron mellett Vas vármegyében további 20-30 település is érintett lehet. Emellett Zala vármegyére, sőt már Székesfehérvár térségére is kiterjedhetett a szennyezés.