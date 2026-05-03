2026. május 3. vasárnap Tímea, Irma
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Makrofotó a krizotil azbeszt ásvány szálai a gazdakőzetből csipesszel kivett szálakról.
HelloVidék

Tovább gyűrűzik az azbesztbotrány: már egész Nyugat-Magyarország érintett - Székesfehérvárról is jelentettek szennyezést

Pénzcentrum
2026. május 3. 08:03

Egész Nyugat-Magyarországot, sőt már Székesfehérvár környékét is érintheti az osztrák bányákból származó azbesztszennyezés. Szombathelyen jelenleg is vizsgálják a szennyezett kőzúzalékot, a városvezetés pedig a kárelhárítás felgyorsítását sürgeti.

Szombathely területén egy 12 kilométeres szakaszt érint az azbesztprobléma. Nemény András polgármester az RTL Híradónak adott nyilatkozatában üdvözölte a kormánydöntést, amely az illetékes minisztériumokat bízta meg a felelősök felkutatásával. A határozat egyúttal a kormányhivatalokhoz rendelte a kárelhárítás pénzügyi fedezetét is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A városvezető ugyanakkor úgy véli, hogy ez a hivatalos út jelentősen lelassítja a tényleges munkát. A városvezetés gyorsabb beavatkozást szeretne, ezért a mérgező anyag kiporzásának megakadályozására vonatkozó javaslataikat már meg is küldték a hatóságoknak.

A napokban több ponton is mintát vettek a szennyezett kőzúzalékból. Ezek hivatalos eredményei a jövő hétre várhatók. A környezetkárosítás ugyanakkor jóval túlmutat a vasi megyeszékhely határain.

A rendelkezésre álló információk alapján Kőszeg és Sopron mellett Vas vármegyében további 20-30 település is érintett lehet. Emellett Zala vármegyére, sőt már Székesfehérvár térségére is kiterjedhetett a szennyezés.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #magyarország #hatóság #méreg #környezetszennyezés #környezet #szombathely #székesfehérvár #hellovidék #kormánydöntés #zala megye

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:15
08:03
07:45
05:45
21:15
Pénzcentrum
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
Komoly vagyonokat fizetnek a hazai gyűjtők a 90-es évek kedvenceiért: rengeteg magyar polcán ott lapulhatnak ezek a kincsek
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
Erről mindenkinek tudnia kell: már évekkel az euró hivatalos bevezetése előtt felfordul minden Magyarországon?
Soha nem találnád ki, kik isszák a legtöbb kávét: egy apró állam lakói taroltak, hazánk jócskán lemaradt a toplistán
NAPTÁR
Tovább
2026. május 3. vasárnap
Tímea, Irma
18. hét
Május 3.
Anyák napja
Május 3.
A nevetés világnapja
Május 3.
A nemzetközi sajtószabadság napja
Május 3.
Paranormal nap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Mielőtt beindítod a fűnyírót, állj meg egy percre: csodaszer lapul a fűben, ami még a kávét is kiváltja
2
3 hete
Véget ér egy korszak a Balatonnál: lehúzza a rolót az egyik legismertebb hazai borászati központ
3
2 hete
Mérgezés a megyei kórházban? Leállt a víz a sürgősségin, szennyeződés kerülhetett a rendszerbe
4
2 hete
Itt a fordulat, fellélegezhetnek a helyiek: vadiúj pláza épülhet a 30 éve elbukott szellemprojekt helyén
5
4 napja
Különleges élménypark épül a Balatonnál: garantált a roham, ha ez a látványosság elkészül
PÉNZÜGYI KISOKOS
Direkt kárrendezés
Egy baleset után a keletkezett kárt az a biztosító fizesse, akivel szerződésben állunk, aki még érdekelt is abban, hogy minél gyorsabban megoldja a dolgot, hiszen egy elégedett ügyfelet akar, aki a következő évben is neki fizeti be a csekkjeit. Az egyértelmű pozitív hatások mellett a jelenlegi rendszerhez képest díjemelkedést hozhat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 3. 05:45
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
Pénzcentrum  |  2026. május 2. 19:20
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 18. játékhéten
Agrárszektor  |  2026. május 3. 06:03
Durva számok láttak napvilágot: itt szinte fillérekért robotolnak a földeken
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm