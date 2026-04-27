Több mint ezermilliárd forintnyi likvid eszközzel rendelkeznek a kormányközeli üzleti körökhöz köthető legnagyobb hazai vállalatok.
Vagyonmentés, amerikai vízum: sorra lépnének le a leköszönő kormány bizalmi emberei
Alig két héttel a választási vereség után a Fidesz-közeli gazdasági elit tagjai állítólag feszített tempóban menekítik külföldre vagyonukat. Mindeközben a most leköszönő kormányhoz közel álló, magas rangú szereplők egy része amerikai munkavállalási vízumot igényel – ez derül ki The Guardian cikkéből..
Bár a Duna-parton órákig tartó ünneplés kísérte a választási eredményt, a háttérben más folyamatok is elindultak. A Guardian információi szerint Bécsből sorra szálltak fel a magánrepülőgépek, amelyek feltehetően a 2010 óta tartott korszak fontos embereinek vagyonát menekítették. A leköszönő hatalom belső körének tagjai igyekeznek átcsoportosítani eszközeiket: állítólag célpontjaik között szerepel a Közel-Kelet, Szaúd-Arábia, Omán és az Egyesült Arab Emírségek, de Ausztrália és Szingapúr is.
Magyar Péter, a választáson kétharmados többséget szerzett Tisza Párt elnöke felszólította a legfőbb ügyészt, az országos rendőrfőkapitányt és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnökét a beavatkozásra. Azt kérte tőlük, akadályozzák meg a Fidesz-kormányhoz közeli szereplők szökését olyan államokba, ahonnan valószínűtlen a kiadatásuk. A távozók között említette Mészáros Lőrinc családját is.
Mint arról hétvégén a Pénzcentrum is beszámolt: Orbán Viktor, a 2010 óta regnáló miniszterelnök a közösségi médiában jelentette be, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát. Ugyanakkor a Fidesz elnökeként egy "megújulási" folyamat élén kíván maradni. A Guardian forrása szerint a volt miniszterelnök a labdarúgó-világbajnokság rajtja környékén az Egyesült Államokba utazik, ahol akár heteket is eltölthet. Legidősebb lánya, Orbán Ráhel és veje, Tiborcz István már tavaly nyáron New Yorkba költözött családjával.
Eközben aforrások szerint a Fidesz-közeli, magas rangú szereplők amerikai munkavállalási vízumot igényelnek. Abban reménykednek, hogy a Republikánus Párthoz, illetve a MAGA-mozgalomhoz köthető intézményekben helyezkedhetnek el – közölte egy washingtoni kormányzati forrás és egy fideszes bennfentes. Ez az összeköttetés már régóta él. Orbán és a Fidesz éveken át tartó lobbimunkával széles kapcsolati hálót épített ki a MAGA-mozgalomban. Ezt jól jelezte az is, hogy a választások előtt JD Vance alelnök Budapestre utazott Orbán kampányának támogatására.
