2026. április 27. hétfő Zita
17 °C Budapest
Fizz Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Földi kiszolgálás a repülés előtt. A repülőgép feltöltése a repülőtéren.
Otthon

Vagyonmentés, amerikai vízum: sorra lépnének le a leköszönő kormány bizalmi emberei

Pénzcentrum
2026. április 27. 09:32

Alig két héttel a választási vereség után a Fidesz-közeli gazdasági elit tagjai állítólag feszített tempóban menekítik külföldre vagyonukat. Mindeközben a most leköszönő kormányhoz közel álló, magas rangú szereplők egy része amerikai munkavállalási vízumot igényel – ez derül ki The Guardian cikkéből..

Bár a Duna-parton órákig tartó ünneplés kísérte a választási eredményt, a háttérben más folyamatok is elindultak. A Guardian információi szerint Bécsből sorra szálltak fel a magánrepülőgépek, amelyek feltehetően a 2010 óta tartott korszak fontos embereinek vagyonát menekítették. A leköszönő hatalom belső körének tagjai igyekeznek átcsoportosítani eszközeiket: állítólag célpontjaik között szerepel a Közel-Kelet, Szaúd-Arábia, Omán és az Egyesült Arab Emírségek, de Ausztrália és Szingapúr is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Magyar Péter, a választáson kétharmados többséget szerzett Tisza Párt elnöke felszólította a legfőbb ügyészt, az országos rendőrfőkapitányt és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnökét a beavatkozásra. Azt kérte tőlük, akadályozzák meg a Fidesz-kormányhoz közeli szereplők szökését olyan államokba, ahonnan valószínűtlen a kiadatásuk. A távozók között említette Mészáros Lőrinc családját is.

Mint arról hétvégén a Pénzcentrum is beszámolt: Orbán Viktor, a 2010 óta regnáló miniszterelnök a közösségi médiában jelentette be, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát. Ugyanakkor a Fidesz elnökeként egy "megújulási" folyamat élén kíván maradni. A Guardian forrása szerint a volt miniszterelnök a labdarúgó-világbajnokság rajtja környékén az Egyesült Államokba utazik, ahol akár heteket is eltölthet. Legidősebb lánya, Orbán Ráhel és veje, Tiborcz István már tavaly nyáron New Yorkba költözött családjával.

Eközben aforrások szerint a Fidesz-közeli, magas rangú szereplők amerikai munkavállalási vízumot igényelnek. Abban reménykednek, hogy a Republikánus Párthoz, illetve a MAGA-mozgalomhoz köthető intézményekben helyezkedhetnek el – közölte egy washingtoni kormányzati forrás és egy fideszes bennfentes. Ez az összeköttetés már régóta él. Orbán és a Fidesz éveken át tartó lobbimunkával széles kapcsolati hálót épített ki a MAGA-mozgalomban. Ezt jól jelezte az is, hogy a választások előtt JD Vance alelnök Budapestre utazott Orbán kampányának támogatására.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #NAV #magyarország #választások #vagyon #orbán viktor #politika #szijjártó #amerikai egyesült államok #magyar péter #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
10:14
10:02
09:55
09:48
NAPTÁR
Tovább
2026. április 27. hétfő
Zita
18. hét
Április 27.
Morse nap
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bonus
díjkedvezmény, amellyel a biztosító az ügyfél tartós kármentességét honorálja. A kedvezmény realizálódhat a díj egy részének visszafizetésével (pl. casco) vagy a következő évi díj csökkentésével (pl. kötelező gépjármű felelősségbiztosítás).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
