Újabb minisztereket jelentett be Magyar Péter: ők felelnek majd a tudományért, kultúráért

Három kulcsfontosságú terület élére nevezett meg tárcavezetőket Magyar Péter: vezetőt kapott a kulturával, technológiával foglalkozó tárca, és egy kormánybiztost is megnevezett.

Tarr Zoltán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért, Tanács Zoltán pedig a tudományért és technológiáért felelős miniszteri posztot kapja. Bódis Kriszta kormánybiztosként a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az érintett ágazatok összehangolásáért felel a jövőben - ezt Magyar Péter jelentette be ma kora délután.

Tarr Zoltánnak Kiemelt feladata lesz a színház-, tánc- és zeneművészet, valamint a magyar filmipar politikai befolyástól mentesítése és fejlesztése. Emellett az érintett szakmák bevonásával neki kell rendeznie a hosszú ideje elhanyagolt műemlékvédelem, a közgyűjtemények és a kreatív ipar helyzetét. Szintén az ő tárcájához tartozik majd a civil szervezetekkel, az egyházakkal, illetve a határon túli és a diaszpórában élő magyarsággal való kapcsolattartás.

A Tudományos és Technológiai Minisztériumot Tanács Zoltán fogja vezetni, aki eddig a "Működő és Emberséges Magyarország" program összeállításáért felelt. Fő célkitűzése egy modern, digitális és innovatív ország megteremtése. Ennek érdekében korszerű, kényelmes és biztonságos állami digitális szolgáltatásokat kell kialakítania az állampolgárok és a vállalkozások számára. Ezt az állami adatvagyon hatékony és értékteremtő felhasználásával kell megvalósítania.

A minisztérium feladatkörébe tartozik továbbá a tudománypolitika és a kutatás-fejlesztés irányítása. Emellett feladatuk egy sikeres hazai startup-ökoszisztéma felépítése is, amely a tudásalapú gazdaság motorjává válhat.

Bódis Kriszta pszichológus, író és társadalompolitikai szakértő kormánybiztosként felel majd a nemzeti társadalompolitikai stratégia kidolgozásáért - jelentette be Magyar Péter. Bódis feladata lesz az oktatás, a szociális szféra és az egészségügy horizontális összehangolása. A több mint harmincéves tereptapasztalattal rendelkező, a "Van Helyed" rendszert is megalapító szakember munkájának fókuszában az esélyegyenlőség áll. Célja, hogy társadalmi helyzettől függetlenül minden gyermek és család számára egyenlő hozzáférést biztosítson a minőségi oktatáshoz és az alapvető szolgáltatásokhoz.

