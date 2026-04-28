A tartósan aszályos időjárás miatt a Duna vízállása Budapestnél 90 centiméter alá süllyedt: a Gellért-hegy lábánál ismét felszínre került a ritkán látható Ínség-szikla.
Újabb minisztereket jelentett be Magyar Péter: ők felelnek majd a tudományért, kultúráért
Három kulcsfontosságú terület élére nevezett meg tárcavezetőket Magyar Péter: vezetőt kapott a kulturával, technológiával foglalkozó tárca, és egy kormánybiztost is megnevezett.
Tarr Zoltán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért, Tanács Zoltán pedig a tudományért és technológiáért felelős miniszteri posztot kapja. Bódis Kriszta kormánybiztosként a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az érintett ágazatok összehangolásáért felel a jövőben - ezt Magyar Péter jelentette be ma kora délután.
Tarr Zoltánnak Kiemelt feladata lesz a színház-, tánc- és zeneművészet, valamint a magyar filmipar politikai befolyástól mentesítése és fejlesztése. Emellett az érintett szakmák bevonásával neki kell rendeznie a hosszú ideje elhanyagolt műemlékvédelem, a közgyűjtemények és a kreatív ipar helyzetét. Szintén az ő tárcájához tartozik majd a civil szervezetekkel, az egyházakkal, illetve a határon túli és a diaszpórában élő magyarsággal való kapcsolattartás.
A Tudományos és Technológiai Minisztériumot Tanács Zoltán fogja vezetni, aki eddig a "Működő és Emberséges Magyarország" program összeállításáért felelt. Fő célkitűzése egy modern, digitális és innovatív ország megteremtése. Ennek érdekében korszerű, kényelmes és biztonságos állami digitális szolgáltatásokat kell kialakítania az állampolgárok és a vállalkozások számára. Ezt az állami adatvagyon hatékony és értékteremtő felhasználásával kell megvalósítania.
A minisztérium feladatkörébe tartozik továbbá a tudománypolitika és a kutatás-fejlesztés irányítása. Emellett feladatuk egy sikeres hazai startup-ökoszisztéma felépítése is, amely a tudásalapú gazdaság motorjává válhat.
Bódis Kriszta pszichológus, író és társadalompolitikai szakértő kormánybiztosként felel majd a nemzeti társadalompolitikai stratégia kidolgozásáért - jelentette be Magyar Péter. Bódis feladata lesz az oktatás, a szociális szféra és az egészségügy horizontális összehangolása. A több mint harmincéves tereptapasztalattal rendelkező, a "Van Helyed" rendszert is megalapító szakember munkájának fókuszában az esélyegyenlőség áll. Célja, hogy társadalmi helyzettől függetlenül minden gyermek és család számára egyenlő hozzáférést biztosítson a minőségi oktatáshoz és az alapvető szolgáltatásokhoz.
címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
Kilencvennyolc éves korában elhunyt Edith Eva Eger magyar származású klinikai pszichológus és holokauszttúlélő, a világhírű "A döntés" című könyv szerzője.
Az árplafon és az emelkedő építési költségek szorításában a fejlesztői késedelmek vagy csődök terheit jelenleg a vevők viselik.
Franciaország 2027-től minden új épületben betiltja a gázkazánok telepítését, ami a lakó- és kereskedelmi ingatlanokat egyaránt érinti.
Alig két héttel a választási vereség után a Fidesz-közeli gazdasági elit tagjai állítólag feszített tempóban menekítik külföldre vagyonukat.
Súlyos tévhit dőlt meg a hazai ingatlanokról: teljesen más oka van annak, hogy ennyien élnek saját lakásban
Európában szélsőséges különbségek látszanak a lakástulajdonlásban, miközben a számok mögött teljesen eltérő gazdasági és történeti modellek húzódnak meg.
Egyre gyorsul ezeknek a fáknak a pusztulása Magyarországon: súlyos bajt jelez, amit már nem lehet megállítani?
A kertek, parkok, magán-és közterületek fáinak pusztulását mérték fel kérdőívekkel és kiderült, rohamosan pusztul ez a fajta az egész országban.
Felkavaró előrejelzés érkezett: ebben a három megyében olyan szél lesz, hogy keresztülhúzhatja a hétvégi terveket
Az erős, több helyen viharos szél a talajállapot függvényében felkavarhatja a port, ami látástávolság romlást okozhat.
Mikor van anyák napja 2026-ban? Az ünnep eredete, anyák napi versek, köszöntő - Mit ünneplünk anyák napján?
Honnan ered az anyák napja, és miért ünnepeljük máskor, mint külföldön? Tudd meg a pontos 2026-os dátumot, és válogass válogatott verseink és ajándékötleteink közül!
A választás után sokan arra számítottak, hogy megugrik a külföldről érkező érdeklődés a magyar lakáspiac iránt, de a friss adatok nem mutatnak érdemi áttörést.
Egyértelmű fordulat rajzolódik ki az ingatlanpiacon, melynek következtében a vevők alkupozíciója számottevően erősödött.
Több mint egymillió lakástulajdonos kerülhet bajba: egyetlen mulasztás miatt is elérhetetlenné válhat a bankszámlájuk
Több mint egymillió lakástulajdonos számára közeleg egy fontos határidő: október 31-éig minden társasháznak be kell jegyeznie a földhivatali nyilvántartásba.
Elképesztő árak a magyar ingatlanpiacon: ma már egy vidéki lakás árát is elkérik azért a helyért, ahová csak az autód fér be
Az elmúlt években meredeken emelkedett a garázsok ára, így ma már Budapesten nem ritkán egy vidéki lakás árát kell megfizetni, ha valaki venni szeretne.
Hatalmas mentőövet kaphatnak a magyar családok: súlyos büntetést törölhet el az új kormány egy válás esetén
A választások előtti kivárás után újra mozgásba lendülhet az ingatlanpiac az elkövetkező hetekben.
Elképesztő rémálom fenyegeti a Budapesten élőket: gigantikus lakóparkot húznak fel sokak kedvenc zöldterületén
Több ezer lakásos beruházás rajzolhatja át a Népsziget jövőjét, miközben a projekt már most komoly szakmai és politikai vitát váltott ki.
A korábbi csúcs 79 kilométeres volt, és majdnem hetven évvel ezelőtt mérték.
Több mint 22 millió forint értékű csempészárut – ólomlapokkal álcázott cigarettát és hamis márkás ruhákat – találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai.
Kiderült, így írhatja át a Tisza-kormány a lakáspiac szabályait: egy biztos, nem lesz fájdalommentes az átmenet
A következő években így egyszerre jöhet átmeneti bizonytalanság és hosszabb távon egy kiegyensúlyozottabb, kiszámíthatóbb működés az építőiparban.
Váratlan fordulat a magyar lakáspiacon: az Egyesült Államokból és egy gazdag európai országból indult meg a roham a választások után
Bár a választásokat követő héten összességében csökkent a magyarországi lakóingatlanok iránti külföldi kereslet, Svájcból és az Egyesült Államokból jelentősen megugrott az érdeklődés.
