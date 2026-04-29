Gigantikus vagyont bukott Magyarország hetek alatt: csúnyán ráfáztunk a legbiztonságosabbnak hitt befektetésre

Egymásnak feszülő trendek rajzolódnak ki a világ jegybankjainál. Több ország gyors ütemben növeli aranytartalékát, miközben mások kénytelenek eladni. A folyamat mögött geopolitikai kockázatok, devizapiaci nyomás és tudatos tartalékpolitikai döntések állnak.

2026-ban elsősorban a feltörekvő gazdaságok növelik látványosan aranytartalékaikat. A rangsort Lengyelország vezeti, amely az év eddigi részében több mint 20 tonnával bővítette készleteit - derül ki a Visual Capitalist összesítéséből.

Az adatok alapján a jegybanki aranyvásárlás 2026 elején néhány nagy szereplőnél koncentrálódik. Lengyelország kiemelkedik 20,2 tonnával, messze a lista élén áll. Utána Üzbegisztán következik, majd a többi ország már jóval kisebb tételekben vásárol. Sok jegybank jelen van a piacon, de az érdemi keresletet néhány ország adja.

Az eladói oldalon még erősebb a koncentráció. Oroszország és Törökország adja a csökkenés döntő részét, a többi ország csak kisebb mennyiséget értékesít. Ez arra utal, hogy egyes gazdaságoknál kényszer lépett fel, nem stratégiai döntés.

A régiónkban vegyes a kép. Lengyelország látványosan növeli a tartalékot, Csehország is vásárol, ami tudatos építkezésre utal. Bulgária viszont eladóként jelenik meg, ami eltérő gazdasági helyzetet jelez. Összességében Közép és Kelet Európa inkább a vásárlói oldalon erősödik, főleg a lengyel lépések miatt.



A vásárlások nem eseti döntések, hiszen több ország hosszabb távú stratégiát követ, amelyben az arany szerepe erősödik a devizatartalékokon belül. A cél egyértelmű, csökkenteni a külső kitettséget és stabilabb tartalékszerkezetet kialakítani.

Mi hajtja a vásárlásokat?

A jegybanki kereslet mögött jól azonosítható okok állnak:

a dollárfüggőség mérséklése,

a szankciós kockázatok kezelése,

a geopolitikai feszültségek erősödése,

és a tartalékok diverzifikálása.

Az arany ebben a környezetben nem hozamtermelő eszköz, hanem biztonsági tartalék. Olyan eszköz, amelyet válsághelyzetben is el lehet érni. A másik oldalon több ország csökkenti aranytartalékát. A legnagyobb eladók között szerepel Oroszország és Törökország.

Az aranytartalékok csökkentése mögött jellemzően nem tudatos, hosszú távú stratégiai irányváltás áll, hanem kényszerhelyzet. Az érintett országok sok esetben költségvetési nyomással szembesülnek, ami gyors bevonható forrásokat igényel. Emellett a devizapiac stabilizálása is szerepet játszik, különösen akkor, ha a nemzeti valuta jelentős nyomás alá kerül. Ilyenkor a jegybankok az arany eladásával próbálnak likvid devizához jutni.

A likviditási helyzet szintén meghatározó, mivel az arany azon kevés tartalékeszközök közé tartozik, amelyet viszonylag gyorsan pénzzé lehet tenni. Mindez azt mutatja, hogy az arany szerepe kettős a jegybanki tartalékkezelésben. Egyrészt biztonsági tartalékként funkcionál, amely hosszabb távon stabilitást ad, másrészt válsághelyzetben azonnal mozgósítható pénzügyi eszközként szolgál.

A 2026-os adatok alapján világos a kép, mert azt látni, hogy a jegybankok két csoportra oszlanak:

az egyik oldal építi az aranykészletet

a másik oldal csökkenti azt, jellemzően kényszerből

Ez az eltérés a gazdasági helyzet különbségeit tükrözi. A stabilabb pozícióban lévő országok hosszabb távra terveznek, a nyomás alatt állók azonnali forrást keresnek.

Mit jelent ez Magyarország szempontjából?

A trend azért fontos, mert a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt években jelentősen növelte aranytartalékát. A készlet jelenleg mintegy 110 tonna körül alakul. A nemzetközi folyamatok alapján az arany szerepe rövid távon is változhat. Az árfolyam ingadozása komoly hatással van a tartalékok értékére, miközben stratégiai szinten továbbra is kulcseszköz marad.

Ugyanakkor az iráni háború így is jelentősen megtépázta a devizatartalékot. Mint arról korábban írtunk, több mint egymilliárd euróval csökkent Magyarország devizatartaléka márciusban. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a jelentős visszaesést az arany világpiaci árának hirtelen zuhanása okozt.

Az arany árának alakulása az elmúlt három hónapban.

A jegybankok lépései azt jelzik, hogy az arany súlya nő a globális pénzügyi rendszerben. A vásárlások és az eladások együtt rajzolják ki a képet. Az arany egyszerre szolgál védelemként és tartalékként, amelyhez szükség esetén gyorsan hozzá lehet nyúlni.

Érdemes most aranyba fektetni?

Az arany az elmúlt időszakban látványos korrekción ment keresztül, ami sok befektetőt meglepett, mert korábban klasszikus menedékeszközként tekintettek rá. A konfliktusok kirobbanásakor még emelkedett az árfolyam, és az első hetekben jobban teljesített, mint a részvény- és kötvénypiacok. Ezt követően azonban éles fordulat jött, az ár több mint 15 százalékot esett, ami megkérdőjelezte a korábbi, stabilitáshoz kötött szerepét.

A szakértők szerint ez a mozgás nem egyedi jelenség, hanem arra utal, hogy az arany viselkedése megváltozott. Bár továbbra is betölt bizonyos védelmi funkciót, a befektetők már egyre inkább volatilis eszközként kezelik. A gyors árfolyam-ingadozások miatt rövid távon jelentős veszteségek is kialakulhatnak, ami korábban kevésbé volt jellemző erre az eszközre.

Ennek ellenére az arany nem tűnt el a portfóliókból. Az alapkezelők szerint továbbra is indokolt lehet a jelenléte, de korlátozott súllyal. Egy diverzifikált befektetési portfólióban jellemzően 3–5 százalékos arányt tartanak optimálisnak, különösen a jelenlegi gazdasági és geopolitikai bizonytalanság mellett.

A jelenlegi helyzet inkább szemléletváltást igényel a befektetőktől. Az arany már nem tekinthető automatikusan stabil menedéknek, inkább egy olyan eszköz, amely válsághelyzetben jól teljesíthet, de közben erős kilengéseket is produkálhat. Emiatt a szakértők szerint a hangsúly a tudatos portfólióépítésen van, nem egyetlen eszköz túlértékelésén.