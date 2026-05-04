A mai kvíz során csak a kánonból kérdezünk. May the Fourth be with you!
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n
Pénteken nyitja meg kapuit a Eurocine Budapest 2026, a régió első jelentős nemzetközi filmipari szakkiállítása a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. A kétnapos esemény a brit SCS Concepts and Exhibitions Ltd. és a HUNGEXPO együttműködésében valósul meg, és új szakmai platformot kíván teremteni a magyar, valamint a közép-kelet-európai mozgóképes iparág szereplői számára.
A Eurocine Budapest célja, hogy egy helyre hozza a filmgyártáshoz, technológiához, utómunkához, szolgáltatásokhoz és szakmai képzéshez kapcsolódó vállalatokat, intézményeket és szakembereket. Ez az esemény valódi mérföldkő a régióban: korábban még sosem volt példa ehhez hasonló tematikájú nemzetközi filmipari seregszemlére Kelet-Közép-Európában.
A kiállítást kétnapos szakmai programsorozat kíséri, amely az iparág aktuális kihívásaira és technológiai irányaira fókuszál. A programban kiemelt témaként jelenik meg a magyar filmfinanszírozás átalakulása, a magyar és közép-európai gyártási lehetőségek, az adózási és nemzetközi koprodukciós kérdések, valamint a fenntartható filmkészítés.
Az esemény egyik fontos szakmai pontja lesz, hogy a Eurocine Budapest keretében tartja meg konferenciabeszélgetését a Filmreform 2026, amelyet sajtótájékoztató követ. A magyar filmszakma szereplőinek korábban megkezdett egyeztetése folytatódik a filmfinanszírozás és az intézményi rendszer jövőjéről, így a rendezvény nemcsak technológiai és üzleti találkozópontként, hanem az ágazat jövőjéről szóló szakmai párbeszéd egyik helyszíneként is fontos szerepet kaphat.
A kiállításon a látogatók a gyakorlatban is megismerhetik a legújabb filmipari technológiákat: többek között kamerákat, objektíveket, világítástechnikai, grip- és egyéb gyártástámogató eszközöket tesztelhetnek élőben. A technológiai bemutatók mellett a rendezvény szélesebb iparági képet is ad: jelen lesznek stúdiók, forgatási helyszínek, gyártási szolgáltatók, oktatási szereplők, munkaerőpiaci platformok, hospitality szolgáltatók és specializált beszállítók is.
A Eurocine Budapest B2B találkozópontként is működik. A magyar szereplők mellett érkeznek kiállítók többek között az Egyesült Államokból, Kínából, az Egyesült Királyságból, Németországból és más nemzetközi piacokról is. A rendezvény a filmipar teljes szakmai vertikumát megszólítja.
A Eurocine Budapest a pályakezdő filmesek, egyetemi hallgatók és fiatal szakemberek számára is releváns, mivel a rendezvény külön hangsúlyt fektet az oktatásra és az utánpótlásra. A témához kapcsolódó kerekasztal-beszélgetések és szakmai tartalmak a kiállítás után is elérhetők lesznek az Eurocine Akadémia online platformján.
A Eurocine Budapest 2026 díjmentesen látogatható, de a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
(x)
