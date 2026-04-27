Donald Trump egy televíziós interjúban osztott meg részleteket a Fehér Ház-i tudósítók vacsoráján történt lövöldözésről.
Félelmetes tempóba kapcsolt a fegyverkezés: felzárkózott a szuperhatalmak mellé a II. világháború rettegett óriása
A globális fegyverkezési kiadások 2025-ben újabb csúcsot döntöttek. A SIPRI legfrissebb jelentése szerint a világ országai összesen mintegy 2,89 billió dollárt költöttek katonai célokra. Ez reálértéken 2,9 százalékos éves növekedést jelent, és immár a tizenegyedik egymást követő rekordévet jelzi.
A bővülés üteme ugyanakkor elmaradt az egy évvel korábbitól. A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) kutatói ezt elsősorban azzal magyarázzák, hogy az Egyesült Államok visszafogta az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást. Washington eközben saját nukleáris és hagyományos fegyveres képességeinek fejlesztésére fordított többet. A globális rangsort továbbra is magasan az Egyesült Államok vezeti.
A növekedés fő motorja Európa volt, ahol 14 százalékkal ugrottak meg a katonai kiadások. A szakértők szerint ebben komoly szerepet játszott, hogy több NATO-tagállam bizonytalannak ítéli az amerikai biztonsági garanciák jövőbeli megbízhatóságát. Ez a bizonytalanság fokozott fegyverkezéshez vezetett a kontinensen.
Németország a globális rangsorban a negyedik helyre lépett elő az Egyesült Államok, Kína és Oroszország mögé.
Katonai kiadásai ugyanis 24 százalékkal, 114 milliárd dollárra nőttek. A német védelmi ráfordítások ezzel 1990 óta először haladták meg a NATO által elvárt, GDP-arányos 2 százalékos szintet. Összesen 22 európai NATO-tagállam érte el ezt a küszöböt. A német védelmi és biztonsági ipari szövetség tagsága is jelentősen bővült, az ágazatban jelenleg mintegy 550 vállalat tevékenykedik.
Oroszország és Ukrajna a háború negyedik évében tovább növelte katonai ráfordításait. Ukrajna esetében a védelmi kiadások a GDP mintegy 40 százalékát tették ki. Ezek a költségek az állami költségvetés több mint 60 százalékát emésztették fel.
Ázsiában – többek között Kínában, Japánban, Tajvanon, Indiában és Pakisztánban – szintén emelkedtek a katonai költések. Ezt a folyamatot elsősorban a térségben tapasztalható feszültségek fűtötték. A Közel-Keleten ezzel szemben csak mérsékelt növekedést regisztráltak. Irán a gazdasági nehézségek következtében reálértéken még csökkentette is a katonai kiadásait.
