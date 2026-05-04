Farmer harvesting the grapes in a vineyard
Gazdaság

Az Alföldön gyakorlatilag elpusztult a szőlő a tavaszi fagy miatt: brutális kárról beszélnek a borászok

Pénzcentrum
2026. május 4. 09:30

Évtizedek óta nem látott, rekordmértékű tavaszi fagy pusztított az Alföldön május elsején, amely a térség szőlőültetvényeinek közel 80 százalékát teljesen megsemmisítette. A történelmi léptékű kár legalább 30 milliárd forintos veszteséget jelent a hazai szőlő- és borágazatnak, és számtalan termelőcsalád megélhetését sodorja veszélybe.

A május elsejei fagy nemcsak egy 86 éves országos hidegrekordot döntött meg, hanem soha nem látott csapást mért a magyar borászatra. Koch Csaba, a Hajós–bajai borvidék elnöke az Agrárszektornak elmondta, hogy az alföldi régió több mint 23 ezer hektárnyi szőlőjében a legtöbb helyen százszázalékos a fagykár. A pusztítás mértéke területenként is drámai. A Hajós–bajai borvidék 1800 hektárjából több mint 1500, míg a Kunsági borvidék 20 ezer hektárjából 15 ezer hektár fagyott el teljesen vagy szinte teljesen.

A hazai szőlő- és borágazat éves közvetlen termelési értéke nagyjából 100 milliárd forint. Ebből a mostani természeti csapás minimum 30 milliárd forintos termeléskiesést okoz. A veszteség súlyát jól mutatja, hogy ehhez fogható pusztítás utoljára az 1984–85-ös télen érte az alföldi ültetvényeket. A tragédia ráadásul egy olyan időszakban történt, amikor a szektor egy jelentős, mintegy 80 milliárd forint értékű beruházási és fejlesztési hullámon volt túl. Ezt a fellendülést az elmúlt évtized legnagyobb előrelépéseként tartották számon.

A borvidék elnöke hangsúlyozta, hogy a kialakult helyzet hatalmas terhet ró az amúgy is nehézségekkel küzdő ágazatra. A súlyos anyagi veszteség nemcsak a fiatal borászok jövőképét bizonytalanítja el, hanem rengeteg mezőgazdaságból élő családot sodor kilátástalan helyzetbe.
2026. május 4. hétfő
Mónika, Flórián
19. hét
Május 4.
Az anya nélkül nevelkedő gyermekek napja
Május 4.
A tűzoltók napja
Május 4.
Star Wars Nap
lehetőség az életbiztosítások fenntartására díjfizetés nélkül is. A tartam változatlan marad: a biztosítási összeg azonban az addig már befizetett díjak által fedezett mértékig (általában jelentősen) lecsökken.

