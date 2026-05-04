Az Alföldön gyakorlatilag elpusztult a szőlő a tavaszi fagy miatt: brutális kárról beszélnek a borászok

Évtizedek óta nem látott, rekordmértékű tavaszi fagy pusztított az Alföldön május elsején, amely a térség szőlőültetvényeinek közel 80 százalékát teljesen megsemmisítette. A történelmi léptékű kár legalább 30 milliárd forintos veszteséget jelent a hazai szőlő- és borágazatnak, és számtalan termelőcsalád megélhetését sodorja veszélybe.
A május elsejei fagy nemcsak egy 86 éves országos hidegrekordot döntött meg, hanem soha nem látott csapást mért a magyar borászatra. Koch Csaba, a Hajós–bajai borvidék elnöke az Agrárszektornak elmondta, hogy az alföldi régió több mint 23 ezer hektárnyi szőlőjében a legtöbb helyen százszázalékos a fagykár. A pusztítás mértéke területenként is drámai. A Hajós–bajai borvidék 1800 hektárjából több mint 1500, míg a Kunsági borvidék 20 ezer hektárjából 15 ezer hektár fagyott el teljesen vagy szinte teljesen.
A hazai szőlő- és borágazat éves közvetlen termelési értéke nagyjából 100 milliárd forint. Ebből a mostani természeti csapás minimum 30 milliárd forintos termeléskiesést okoz. A veszteség súlyát jól mutatja, hogy ehhez fogható pusztítás utoljára az 1984–85-ös télen érte az alföldi ültetvényeket. A tragédia ráadásul egy olyan időszakban történt, amikor a szektor egy jelentős, mintegy 80 milliárd forint értékű beruházási és fejlesztési hullámon volt túl. Ezt a fellendülést az elmúlt évtized legnagyobb előrelépéseként tartották számon.
A borvidék elnöke hangsúlyozta, hogy a kialakult helyzet hatalmas terhet ró az amúgy is nehézségekkel küzdő ágazatra. A súlyos anyagi veszteség nemcsak a fiatal borászok jövőképét bizonytalanítja el, hanem rengeteg mezőgazdaságból élő családot sodor kilátástalan helyzetbe.
