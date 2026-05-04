Egy idős nő ölében egy nyitott fekete üres pénztárcát tart a kezében, a szegénység, a pénzügyek, a nyugdíjazás fogalma
Gazdaság

Kiderült az igazság a magyarországi szegényekről: itt a friss raglista, ezt nem tesszük ki az ablakba

Pénzcentrum
2026. május 4. 15:31

Az Eurostat legfrissebb adatai alapján Magyarország meglepően jó helyezést ért el az Európai Unió szegénységi rangsorában, még Németországot is megelőzve. 

Az uniós statisztika azokat a háztartásokat veszi figyelembe, amelyeket a jövedelmi szegénység, a súlyos anyagi és szociális nélkülözés, vagy a nagyon alacsony munkaintenzitás közül legalább egy érint. Uniós szinten minimális mértékben, 21 százalékról 20,9 százalékra csökkent a szegénységnek vagy társadalmi kirekesztettségnek kitettek aránya. Ez nagyjából hatszázezer ember helyzetének javulását jelenti. Magyarországon ez a mutató tavaly 19,5 százalékon állt.

A magyar eredmények megítélésénél ugyanakkor fontos körülmény, hogy a KSH jövedelmi statisztikáit korábban komoly szakmai bírálatok érték. A hivatal tavaly szeptemberben felülvizsgálta ezeket az adatokat. Ez a lépés bár orvosolt bizonyos hiányosságokat, egyúttal újabb anomáliákat is teremtett.

A felmérésben szereplő több mint nyolcezer foglalkoztatott mintegy tizenkét százalékának, vagyis ezer embernek például egyszerűen eltűnt a 2023-as keresete az adatbázisból. Az ő esetükben a korábban kimutatott, átlagosan évi 3378 eurós munkajövedelmet az utólagos módosítás során nullára írták át.
Folyó fizetési mérleg
legfontosabb eleme a kereskedelmi mérleg, amely a lebonyolított kivitel és behozatal értékeit állítja szembe egymással függetlenül attól, hogy az árú ellenértékét kiegyenlítették-e vagy sem. Ha egyenlege passzív akkor az adott időszakban több árut hoztak be az országba, mint amennyit kivittek. A folyó tételek tartalmazzák még az áruforgalmon kívüli fizetéseket is, amelyek különböző szolgáltatásokból fakadnak: nemzetközi fuvarozás és biztosítás, külföldi befektetésekkel kapcsolatos jövedelmek, magán és állami transzferkifizetések.

