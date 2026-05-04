Hétfő reggel óta nem teljesülnek a 20 millió forint feletti banki átutalások az elszámolórendszer hibája miatt. Mivel kiemelt bérfizetési nap van, sokak munkabére késhet.
Kiderült az igazság a magyarországi szegényekről: itt a friss raglista, ezt nem tesszük ki az ablakba
Az Eurostat legfrissebb adatai alapján Magyarország meglepően jó helyezést ért el az Európai Unió szegénységi rangsorában, még Németországot is megelőzve.
Az uniós statisztika azokat a háztartásokat veszi figyelembe, amelyeket a jövedelmi szegénység, a súlyos anyagi és szociális nélkülözés, vagy a nagyon alacsony munkaintenzitás közül legalább egy érint. Uniós szinten minimális mértékben, 21 százalékról 20,9 százalékra csökkent a szegénységnek vagy társadalmi kirekesztettségnek kitettek aránya. Ez nagyjából hatszázezer ember helyzetének javulását jelenti. Magyarországon ez a mutató tavaly 19,5 százalékon állt.
A magyar eredmények megítélésénél ugyanakkor fontos körülmény, hogy a KSH jövedelmi statisztikáit korábban komoly szakmai bírálatok érték. A hivatal tavaly szeptemberben felülvizsgálta ezeket az adatokat. Ez a lépés bár orvosolt bizonyos hiányosságokat, egyúttal újabb anomáliákat is teremtett.
A felmérésben szereplő több mint nyolcezer foglalkoztatott mintegy tizenkét százalékának, vagyis ezer embernek például egyszerűen eltűnt a 2023-as keresete az adatbázisból. Az ő esetükben a korábban kimutatott, átlagosan évi 3378 eurós munkajövedelmet az utólagos módosítás során nullára írták át.
Drasztikus lépésre kényszerülhetnek a mobilszolgáltatók az energiaválság miatt: tömegek internete lassulhat be?
A drasztikusan megemelkedett energiaárak miatt a legnagyobb brit távközlési szolgáltatók a mobil- és internethálózatok sebességének korlátozására figyelmeztetnek.
Az Alföldön gyakorlatilag elpusztult a szőlő a tavaszi fagy miatt: brutális kárról beszélnek a borászok
Évtizedek óta nem látott, rekordmértékű tavaszi fagy pusztított az Alföldön május elsején, amely a térség szőlőültetvényeinek közel 80 százalékát teljesen megsemmisítette.
Kiderült a szomorú igazság a magyar gazdaságról: hiába az új remény, ha üres a kassza - ez nagyon kemény menet lesz
Nem biztos, hogy egy csapásra erős gazdasági növekedés érhető el Magyarországon, sőt, valószínűbb hogy ez majd inkább 2027-2028-ra következik be.
Fű alatt már javában készülnek a történelmi magyar pénzcserére: ezen múlik, mikor dobjuk el végleg a forintot
A 2026-os kormányváltás után reális esély nyílhat az euró hazai bevezetésére. Ennek céldátuma 2031 vagy 2032 lehet.
2026 márciusában az ipari termelői árak átlagosan 1,2 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest, míg egyetlen hónap alatt 3,9 százalékos emelkedést mutattak.
A forint mindhárom főbb devizával szemben gyengült, de nem áll jobban az euró sem.
Amit az öröklésről és a hagyatéki terhekről 2026-ban tudni kell: kinek jár kötelesrész, hogyan alakul a törvényes sorrend, és mikor kell 9 vagy 18 százalékos...
A nézeteltérés hátterében az áll, hogy május 9-én délelőtt alakul meg az új Országgyűlés, délután pedig Magyar Péter leteszi a miniszterelnöki esküt.
A tervek között első helyen szerepel az indokolatlan, túlárazott állami beruházások és közbeszerzések azonnali leállítása, valamint átfogó felülvizsgálata.
Erről mindenkinek tudnia kell: már évekkel az euró hivatalos bevezetése előtt felfordul minden Magyarországon?
A Tisza-kormány 2030-ra kitűzött euróbevezetési célja a magyar gazdaság teljes pénzügyi újraszervezését vetíti előre
Külföldi vagyonmentés: elzártak egy fontos útvonalat, de így is patakokban folyhat ki a pénz Magyarországról
Több bank is aktívan blokkolja a gyanús utalásokat.
Európai oldalon az egyezmény legnagyobb nyertesei az autóipar, a gépgyártás és a vegyipar lehetnek.
Hiába a kecsegtető folyamatok, óriási csapdába sétálhat bele az új kormány, ha nem javít ezen a két területen
A jövőbeli növekedés alapját a magasabb hozzáadott értékű termelésnek, az innovációnak és a digitalizációnak kell adnia.
Emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államokban gyártott járművek továbbra is vámmentesek maradnak.
Hírek érkeztek Bulgáriából az euró bevezetése után négy hónappal: ez várna Magyarországra, ha mi is meglépnénk a nagy döntést
Az Európai Bizottság egy külön jelentésben javasolta a bolgár hatóságoknak a szigorú árellenőrzés folytatását.
Súlyos függőséget vett a nyakába Magyarország: kiderült, mekkora árat fizetünk a keleti szuperhatalom terjeszkedéséért
Honnan jött, hol tart most a kínai gazdaság? A Pénzcentrum Szunomár Ágnest, a Corvinus Egyetem Globális Tanulmányok Intézetének vezetőjét kérdezte.
Fény derült egy láthatatlan hatásra, ami hozzájárult Orbán Viktor vereségéhez: ezt az okot kevesen veszik számításba
Az Európai Központi Bank és a Kieli Világgazdasági Intézet kutatásai egybehangzóan bizonyítják, hogy a dezinfláció nem ad automatikus politikai felmentést.
