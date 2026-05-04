Kiderült az igazság a magyarországi szegényekről: itt a friss raglista, ezt nem tesszük ki az ablakba

Az Eurostat legfrissebb adatai alapján Magyarország meglepően jó helyezést ért el az Európai Unió szegénységi rangsorában, még Németországot is megelőzve.

Az uniós statisztika azokat a háztartásokat veszi figyelembe, amelyeket a jövedelmi szegénység, a súlyos anyagi és szociális nélkülözés, vagy a nagyon alacsony munkaintenzitás közül legalább egy érint. Uniós szinten minimális mértékben, 21 százalékról 20,9 százalékra csökkent a szegénységnek vagy társadalmi kirekesztettségnek kitettek aránya. Ez nagyjából hatszázezer ember helyzetének javulását jelenti. Magyarországon ez a mutató tavaly 19,5 százalékon állt.

A magyar eredmények megítélésénél ugyanakkor fontos körülmény, hogy a KSH jövedelmi statisztikáit korábban komoly szakmai bírálatok érték. A hivatal tavaly szeptemberben felülvizsgálta ezeket az adatokat. Ez a lépés bár orvosolt bizonyos hiányosságokat, egyúttal újabb anomáliákat is teremtett.

A felmérésben szereplő több mint nyolcezer foglalkoztatott mintegy tizenkét százalékának, vagyis ezer embernek például egyszerűen eltűnt a 2023-as keresete az adatbázisból. Az ő esetükben a korábban kimutatott, átlagosan évi 3378 eurós munkajövedelmet az utólagos módosítás során nullára írták át.