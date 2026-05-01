Összerúgta a port Kapitány István és Hegedűs Zsolt? Ebben van véleménykülönbség a két leendő miniszter között
Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi miniszterjelöltje szerint a biztonságos szülészeti ellátást nem a szabad orvosválasztás visszaállítása, hanem egy átlátható, esélyegyenlőséget biztosító állami rendszer garantálhatja. Álláspontját a Magyar Orvosi Kamara is támogatja, hangsúlyozva a hálapénzmentes, egységes protokollokon alapuló ellátás fontosságát.
Hegedűs Zsolt a párt leendő gazdasági miniszterének, Kapitány Istvánnak a demográfiai helyzetre és a gyermekvállalásra vonatkozó gondolataira reagálva fejtette ki szakmai álláspontját a Facebookon. Bár egyetértett azzal, hogy a népességfogyás megállítása nemzetgazdasági kulcskérdés, arra figyelmeztetett, hogy a szabad szülészorvos-választás intézményének visszaállítása rendszerszintű kockázatokat rejt.
A politikus hangsúlyozta:
a szülés biztonsága nem múlhat azon, hogy a várandós nő kihez járt magánrendelésre. Nem függhet attól sem, hogy kit ismer, vagy mekkora összeget tud kifizetni. A fő cél az, hogy anyagi helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden nő biztonságos, emberséges és kiszámítható ellátásban részesüljön.
Hegedűs szerint a bizalomnak nem a személyes kapcsolatokból, hanem magából a jól működő állami ellátórendszerből kell fakadnia. Ez a gyakorlat a fejlett egészségügyi rendszerekben is így működik.
A minőségi és biztonságos ellátáshoz átláthatóságra, valamint egységes szakmai protokollokra van szükség. Emellett elengedhetetlenek az erős orvos-szülésznő csapatok, illetve a magán- és az állami szféra éles szétválasztása. Elvárásként fogalmazta meg, hogy a nők előre megismerhessék a jogaikat és az adott intézmény minőségi mutatóit. Mindenki számára hozzáférhetővé kellene tenni az olyan szakmai adatokat, mint a császármetszések, a gátmetszések és a szülésindítások aránya. Ugyanígy nyilvánossá kellene tenni a fájdalomcsillapítási és panaszkezelési lehetőségeket is.
- mondja a leendő egészségügyminiszter.
Hegedűs jelezte: egy önálló egészségügyi minisztériumban azonnal napirendre vennék a téma átfogó egyeztetését. Ebbe a folyamatba bevonnák az orvosi, a szülésznői és a betegjogi szervezeteket is. A végső cél egy teljesen térítés- és hálapénzmentes szülészeti rendszer felépítése.
A Magyar Orvosi Kamara (MOK) is megszólalt a kérdésben, és megerősítette az egészségügyi miniszterjelölt szavait. A szervezet arra figyelmeztetett, hogy a szabad szülészorvos-választás visszaállítása a hálapénzrendszer újjáéledésének veszélyével fenyeget.
A megoldást ők is az átlátható minőségbiztosításban, a nyilvános intézményi adatokban, az egységes protokollokban, valamint a szülésznői kompetenciák megerősítésében látják.
