Összerúgta a port Kapitány István és Hegedűs Zsolt? Ebben van véleménykülönbség a két leendő miniszter között

2026. május 1. 21:00

Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi miniszterjelöltje szerint a biztonságos szülészeti ellátást nem a szabad orvosválasztás visszaállítása, hanem egy átlátható, esélyegyenlőséget biztosító állami rendszer garantálhatja. Álláspontját a Magyar Orvosi Kamara is támogatja, hangsúlyozva a hálapénzmentes, egységes protokollokon alapuló ellátás fontosságát.

Hegedűs Zsolt a párt leendő gazdasági miniszterének, Kapitány Istvánnak a demográfiai helyzetre és a gyermekvállalásra vonatkozó gondolataira reagálva fejtette ki szakmai álláspontját a Facebookon. Bár egyetértett azzal, hogy a népességfogyás megállítása nemzetgazdasági kulcskérdés, arra figyelmeztetett, hogy a szabad szülészorvos-választás intézményének visszaállítása rendszerszintű kockázatokat rejt.

A politikus hangsúlyozta:

a szülés biztonsága nem múlhat azon, hogy a várandós nő kihez járt magánrendelésre. Nem függhet attól sem, hogy kit ismer, vagy mekkora összeget tud kifizetni. A fő cél az, hogy anyagi helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden nő biztonságos, emberséges és kiszámítható ellátásban részesüljön.

Hegedűs szerint a bizalomnak nem a személyes kapcsolatokból, hanem magából a jól működő állami ellátórendszerből kell fakadnia. Ez a gyakorlat a fejlett egészségügyi rendszerekben is így működik.

A minőségi és biztonságos ellátáshoz átláthatóságra, valamint egységes szakmai protokollokra van szükség. Emellett elengedhetetlenek az erős orvos-szülésznő csapatok, illetve a magán- és az állami szféra éles szétválasztása. Elvárásként fogalmazta meg, hogy a nők előre megismerhessék a jogaikat és az adott intézmény minőségi mutatóit. Mindenki számára hozzáférhetővé kellene tenni az olyan szakmai adatokat, mint a császármetszések, a gátmetszések és a szülésindítások aránya. Ugyanígy nyilvánossá kellene tenni a fájdalomcsillapítási és panaszkezelési lehetőségeket is.

- mondja a leendő egészségügyminiszter.

Hegedűs jelezte: egy önálló egészségügyi minisztériumban azonnal napirendre vennék a téma átfogó egyeztetését. Ebbe a folyamatba bevonnák az orvosi, a szülésznői és a betegjogi szervezeteket is. A végső cél egy teljesen térítés- és hálapénzmentes szülészeti rendszer felépítése.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) is megszólalt a kérdésben, és megerősítette az egészségügyi miniszterjelölt szavait. A szervezet arra figyelmeztetett, hogy a szabad szülészorvos-választás visszaállítása a hálapénzrendszer újjáéledésének veszélyével fenyeget.

A megoldást ők is az átlátható minőségbiztosításban, a nyilvános intézményi adatokban, az egységes protokollokban, valamint a szülésznői kompetenciák megerősítésében látják.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #egészségügy #gyermekvállalás #demográfia #társadalom #politika #betegellátás #népességfogyás #miniszter #tisza párt #kapitány istván #hegedűs zsolt

