Teljes a kormány névsora: megvan, ki lesz a belügy- és az igazságügyi miniszter Magyar Péter kabinetjében

Magyar Péter csütörtök este megnevezte két leendő miniszterét: Pósfai Gábor a belügyi, Melléthei-Barna Márton pedig az igazságügyi tárca irányítását veszi át.

Megnevezte belügy- és igazságügyi miniszterét a május második hetében a kormányfői széket elfoglaló Magyar Péter. Mint közösségi oldalán írta: a párt operatív vezetőjeként dolgozó Pósfai Gábor feladata a rendvédelmet és a sportot is felügyelő Belügyminisztérium vezetése lesz.

Az Igazságügyi Minisztérium irányítására a párt jogi vezetőjét, az elmúlt két évtizedben ügyvédként tevékenykedő Melléthei-Barna Mártont kérte fel Magyar Péter fel. Legfőbb küldetése a jogbiztonság helyreállítása, valamint egy olyan jogszabályi környezet megteremtése, amely lehetővé teszi a visszatartott uniós források felszabadítását.

Az új miniszternek a jogalkotás minőségén is javítania kell. Ennek érdekében átláthatóbbá kell tennie a folyamatokat, és kötelezővé kell tennie a valódi szakmai és társadalmi egyeztetéseket - fogalmazott a leendő kormányfő.

A kinevezéssel Magyar Péter bejelentette azt is, hogy a jövőben a sportirányítás is a belügyi tárcához tartozik majd. A versenysport sikerei mellett kiemelt figyelmet és hatékonyabb forrásfelhasználást ígérnek az utánpótlás-nevelésnek, a szabadidősportnak és a fogyatékossággal élők sportjának. A végső cél az, hogy Magyarország egy valódi sportoló nemzetté váljon.

A Pénzcentrum néhány napja írt arról, hogy a rengeteg vitát kiváltó, jellemzően nehezen átlátható TAO-rendszert várhatóan átalakítja az új kabinet.

