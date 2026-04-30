2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök a párt frakciójának első üléséről tartott sajtótájékoztatón a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 20-án.MTI/Hegedüs Róbert
Otthon

Teljes a kormány névsora: megvan, ki lesz a belügy- és az igazságügyi miniszter Magyar Péter kabinetjében

Pénzcentrum
2026. április 30. 18:40

Magyar Péter csütörtök este megnevezte két leendő miniszterét: Pósfai Gábor a belügyi, Melléthei-Barna Márton pedig az igazságügyi tárca irányítását veszi át. 

Megnevezte belügy- és igazságügyi miniszterét a május második hetében a kormányfői széket elfoglaló Magyar Péter. Mint közösségi oldalán írta: a párt operatív vezetőjeként dolgozó Pósfai Gábor feladata a rendvédelmet és a sportot is felügyelő Belügyminisztérium vezetése lesz. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Igazságügyi Minisztérium irányítására a párt jogi vezetőjét, az elmúlt két évtizedben ügyvédként tevékenykedő Melléthei-Barna Mártont kérte fel Magyar Péter fel. Legfőbb küldetése a jogbiztonság helyreállítása, valamint egy olyan jogszabályi környezet megteremtése, amely lehetővé teszi a visszatartott uniós források felszabadítását. 

Kapcsolódó cikkeink:

Az új miniszternek a jogalkotás minőségén is javítania kell. Ennek érdekében átláthatóbbá kell tennie a folyamatokat, és kötelezővé kell tennie a valódi szakmai és társadalmi egyeztetéseket - fogalmazott a leendő kormányfő.

A kinevezéssel Magyar Péter bejelentette azt is, hogy a jövőben a sportirányítás is a belügyi tárcához tartozik majd. A versenysport sikerei mellett kiemelt figyelmet és hatékonyabb forrásfelhasználást ígérnek az utánpótlás-nevelésnek, a szabadidősportnak és a fogyatékossággal élők sportjának. A végső cél az, hogy Magyarország egy valódi sportoló nemzetté váljon.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Pénzcentrum néhány napja írt arról, hogy a rengeteg vitát kiváltó, jellemzően nehezen átlátható TAO-rendszert várhatóan átalakítja az új kabinet. Cikkünket itt olvashatod újra:

Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
EZ IS ÉRDEKELHET
A TAO-rendszer megmarad, de máshogyan fog működni a program szerint: erről kérdeztünk egy adószakértőt és egy futballszakírót.

címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
#otthon #kormány #európai unió #sport #törvény #politika #miniszter #kormányzat #sportgazdaság #2026 #magyar péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:31
19:03
18:49
18:40
18:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2026. április 30. csütörtök
Katalin, Kitti
18. hét
Április 30.
A katonazene napja
Április 30.
Jazz világnap
Április 30.
A méhek napja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reorganizáció
egy szervezet vagy tevékenység újraszervezése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!