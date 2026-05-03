Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra

A nyári hőhullámok közeledtével ismét megugrott a kereslet a légkondicionálók iránt. A klímaszerelők naptára gyorsan telik, sok helyen már hetekkel előre kell időpontot foglalni. Az érdeklődést nemcsak a tartós meleg, hanem az is hajtja, hogy egyre többen keresnek energiatakarékos megoldásokat a hűtésre, miközben a villanyszámla alakulása is fontos szempont lett a vásárlásnál. A Pénzcentrum most utánajárt, hogy mennyit fogyasztanak a háztartási klímák, és mire érdemes figyelni, ha nem akarunk sokkot kapni a villanyszámlától.

A piaci tapasztalatok szerint a kereslet minden évben a tartós meleg beköszöntével ugrik meg. A döntést sokáig a gyors megoldás és az ár dominálta, most viszont egyre több háztartás számol előre a fogyasztással is. Ennek oka egyszerű, a villanyszámla közvetlenül függ attól, milyen klímát választanak és hogyan használják.

A vásárlók egy része már nem csak hűtésre tekint a készülékre, hanem egész éves megoldásként, amely átmeneti időszakban akár fűtésre is használható.

Mennyit fogyaszt egy klíma?

Egy átlagos, 3,5 kW-os split klíma hűtésnél jellemzően óránként 0,5–1,1 kWh áramot fogyaszt. A pontos érték függ a készülék hatékonyságától, a külső hőmérséklettől és a beállított foktól.

Ez a gyakorlatban így néz ki:

napi 6–8 óra használat esetén 4–8 kWh fogyasztás

havi szinten nagyjából 100–240 kWh

ami több ezer forintos pluszt jelent a villanyszámlában

A különbség azonban óriási lehet két készülék között. Egy korszerű inverteres klíma akár 30–40 százalékkal kevesebb áramot fogyaszthat, mint egy régebbi típus.

Energiahatékonyság, itt dől el a rezsi

A klímák energiafogyasztását leginkább a SEER mutató jelzi. Ez azt mutatja meg, hogy 1 kWh áramból mennyi hűtési teljesítményt képes előállítani a készülék. Minél magasabb az érték, annál kevesebb áram kell ugyanahhoz a hűtéshez .

A gyakorlatban:

SEER 6 körül, átlagos hatékonyság

SEER 7 felett, kifejezetten takarékos

A+++ kategória, a legjobb energiaosztály

Ez a különbség hosszabb távon tízezres nagyságrendű eltérést jelenthet évente. A fogyasztás nem csak a készüléken múlik, legalább ennyire fontos, hogyan használják a klímát. A beállított hőmérséklet kulcstényező, minél alacsonyabb értéket választanak, annál több energiát fogyaszt a berendezés. A lakás állapota is számít, rossz szigetelés esetén a készülék folyamatosan dolgozik, mert a hűtött levegő gyorsan elszökik.

A napsütés szintén növeli a terhelést, árnyékolással viszont érdemben csökkenthető a hűtési igény. A karbantartás sem elhanyagolható, a szennyezett szűrők rontják a hatékonyságot és növelik az energiafelhasználást. Egy jól beállított és rendszeresen karbantartott rendszer így érezhetően alacsonyabb költséggel működik, már néhány fokkal magasabb hőmérséklet is mérhető megtakarítást hoz.

Jól mennek a split klímák

2026 nyarán ismét élénkülhet a kereslet a klímaberendezések iránt, de a piac továbbra is erősen időjárásfüggő. Karsai József, a Szerelvénybolt.hu műszaki szakértője szerint hiába nő évről évre a klímát használók száma, a kereslet még mindig akkor ugrik meg igazán, amikor a kánikula tartóssá válik. Tapasztalata szerint az érdeklődés akkor többszöröződik meg, ha a hőség legalább egy héten át fennmarad. Hozzátette, hogy bár egyre többen próbálnak előre tervezni, még mindig sokan az utolsó pillanatban döntenek. Pedig aki a szezon előtt szereltet, akár 20–30 százalékot is megspórolhat a beruházási költségen.

A legnépszerűbb berendezések továbbra is az oldalfali split klímák. Ezek az egy kültéri és egy beltéri egységből álló rendszerek a lakossági piacon továbbra is meghatározók. Ugyanakkor egyre nagyobb az érdeklődés a multi rendszerek iránt is, ahol egy kültéri egységhez több beltéri egység kapcsolódik, ami főleg nagyobb lakásoknál vagy családi házaknál jelent megoldást

Az energiahatékonyság ma már alapelvárás a vásárlók részéről. Karsai József szerint a jelenleg forgalomban lévő, európai engedéllyel rendelkező klímák már mind energiatakarékosnak számítanak. Egy átlagos készülék egységnyi elektromos energiából 5–6 egység hűtési teljesítményt képes előállítani, de a korszerűbb modellek esetében ez az érték akár 8 fölé is emelkedhet. Ezek az adatok a szezonális hatékonyságot mutatják, amelyet a készülék energiacímkéjén is feltüntetnek. A hűtési hatékonyságot a SEER, a fűtésit az SCOP érték jelzi. Aki a lehető legalacsonyabb fogyasztásra törekszik, annak az A+++ besorolású készülékek jelentik a legjobb választást.

A fogyasztást több tényező is befolyásolja. A szakértő szerint a szigetelés állapota és a külső hőmérséklet alapvetően meghatározza, mennyit dolgozik a berendezés. Emellett sokan alábecsülik a karbantartás szerepét. Egy elhanyagolt, szennyezett klíma hatásfoka jelentősen romlik, ezért évente legalább egyszer szükséges a szakszerű tisztítás. Hűtésnél a benapozás is fontos tényező, minél több napfény éri a helyiséget, annál nagyobb teljesítményre van szükség. A lakásban működő elektromos eszközök és a bent tartózkodók száma szintén növeli a hűtési igényt.

A költségek csökkentésére több egyszerű megoldás is létezik. Karsai József javasolja az árnyékolást, például rolók vagy sötétítőfüggönyök használatát, valamint a szezon előtti karbantartást. Emellett érdemes éjszaka szellőztetni, ami csökkenti a nappali hűtési igényt.

Egy átlagos, 3,5 kW-os klíma esetében a villanyszámlában jelentkező többletköltség sem elhanyagolható, de nem is kiugró. A szakértő becslése szerint, ha a berendezés napi 8–10 órát működik egy nyári hónapban, az körülbelül havi 2000–5000 forint plusz kiadást jelent. Ez annak köszönhető, hogy a modern inverteres klímák nem folyamatosan maximális teljesítményen működnek, hanem az igényekhez igazítják a fogyasztásukat.

- emelte ki Karsai a Szerelvénybolt.hu műszaki szakértője.

Kiemelt szempont lett a zajszint?

A tavalyi évben, különösen a nyár közepétől, az enyhébb és változékonyabb időjárás visszavetette a klímaberendezések értékesítését. Bánhalmi Zoltán, a Panasonic kereskedelmi vezetője szerint a megszokottnál gyengébb kereslethez az is hozzájárult, hogy 2025-ben a lakosság vásárlási kedve is visszafogottabb volt. Emiatt Európa-szerte magasabb készletszintek alakultak ki, ami jelenleg kedvezőbb alkupozíciót biztosít a vásárlóknak.

A szakember kiemelte, hogy a lakosság egy része egyre tudatosabban választ. Az ár és az energiafogyasztás mellett már olyan szempontok is megjelentek, mint a levegőminőség vagy a zajszint. Az idei kilátások ugyanakkor fordulatot hozhatnak. Az előrejelzések szerint 2026 nyara melegebb lehet Európában, Közép-Európában pedig fokozódhat a szárazság. A Copernicus klímaadatbázisa és az ECMWF előrejelzései is erre utalnak. Ennek hatására a hűtési szezon tovább nyúlhat, akár szeptember közepéig, és már az első tartósan meleg tavaszi napok után jelentősen nőhet a kereslet.

Az energiahatékonyság szempontjából Bánhalmi Zoltán szerint a felső kategóriás készülékek jelentik a legjobb választást. A Panasonic Etherea termékcsalád például a legújabb fejlesztéseket és kiemelkedő hatásfokot kínál, több színben elérhető kivitelben. Ezek a berendezések levegőminőség-javító technológiával is rendelkeznek, és megfelelnek a német VDI 6010 szabvány szerinti minősítésnek.

A 2026-os modellek már mesterséges intelligencián alapuló funkciókkal is kiegészülnek, amelyek akár 20 százalékos energiamegtakarítást is lehetővé tehetnek.

Az alacsonyabb árkategóriában a kompakt rendszerek népszerűek, amelyek kisebb méretük miatt könnyebben telepíthetők, miközben A++ vagy A+ energiaosztályba tartoznak.

A modern készülékek többsége már távolról is vezérelhető beépített wifi kapcsolaton keresztül, ami a felhasználók és a szervizesek számára is előnyt jelent.

A fogyasztást több tényező határozza meg. A szigetelés minősége és a külső hőmérséklet alapvető hatással van az energiaigényre, de a karbantartás szerepe is jelentős. Bánhalmi Zoltán szerint az elhanyagolt, szennyezett beltéri vagy kültéri egységek növelik az áramfelvételt, ezért a szezon előtt érdemes szakszervizzel átvizsgáltatni a berendezést.

A felhasználók feladata a szűrők rendszeres tisztítása, legalább havi gyakorisággal.

A hatékony működéshez az is hozzájárul, ha a helyiséget nem hagyják teljesen felmelegedni vagy lehűlni, hanem folyamatos hőntartásra törekednek.

Ha senki nincs otthon, érdemes a készüléket nem kikapcsolni, hanem a beállított hőmérsékletet 2–3 fokkal módosítani, így kevesebb energiával érhető el újra a kívánt komfort.

A villanyszámlára gyakorolt hatás kiszámításához a gyártók által megadott adatok nyújtanak támpontot. Az uniós előírások szerint a készülékek éves energiafogyasztását szabványos körülmények között adják meg. Egy 3,5 kW teljesítményű Panasonic Etherea berendezés esetében ez hűtési üzemmódban évi 129 kWh.

Bánhalmi Zoltán szerint a valós fogyasztás ettől eltérhet, mivel azt a használati szokások, a külső hőmérséklet és a karbantartás is befolyásolja, de az adatok alkalmasak arra, hogy a felhasználók előzetesen megbecsüljék a várható költségeket.