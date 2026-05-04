Tényleg hiába várják tömegek a fizetésüket? Váratlan hiba bénította meg a hazai bankokat: kiderült, mi áll a háttérben
Hétfő reggel óta akadoznak a nagyobb összegű banki átutalások Magyarországon egy technikai hiba miatt: a 20 millió forint feletti tranzakciók és több nem azonnali megbízás sem teljesül időben, ami akár a munkabérek kifizetését is késleltetheti. A Pénzcentrum megkeresésére a Bankmonitor arról beszélt: a probléma a bankközi elszámolások egyik kulcsrendszerét, az InterGIRO2-t érinti; a hiba elhárítása folyamatban van, de a helyreállítás időpontja egyelőre nem ismert.
Mint beszámoltunk róla, hétfő reggel óta nem teljesülnek a 20 millió forint feletti banki átutalások a hazai elszámolórendszer hibája miatt, így késhetnek a fizetések is. A Bankmonitor a Pénzcentrum megkeresésére arról beszélt, külső szolgáltatónál fellépő technikai hiba okoz fennakadást a hazai bankközi átutalási rendszer egyik kulcselemében.
Mint ismertették: a probléma az úgynevezett InterGIRO2 (IG2) rendszert érinti, amely a nem azonnali forintátutalások feldolgozásáért felel. Bár a GIRO hivatalos felületein egyelőre nem jelent meg részletes tájékoztatás, több bank – köztük a CIB, a MagNet és az MBH – is megerősítette, hogy az IG2 rendszeren keresztül indított vagy oda érkező tranzakciók esetében fennakadások tapasztalhatók.
Az IG2 rendszer a napközbeni, kötegelt elszámolású átutalásokat kezeli, amelyek normál esetben nagyjából óránként teljesülnek. A mostani technikai hiba miatt azonban ezek egy része nem jut el időben a kedvezményezettekhez. A banki tájékoztatások alapján elsősorban a 20 millió forint feletti belföldi forintátutalások, az értéknapos – vagyis nem azonnali teljesítésre megadott – megbízások, valamint a csoportos és állandó átutalások érintettek.
Az MBH Bank külön kiemelte, hogy a más bankoktól érkező ilyen utalások – például a munkabérek – átmenetileg nem jelennek meg a számlákon, miközben a bankból indított megbízások elindulnak, de a jóváírás a hiba elhárításáig késik.
A fennakadás ugyanakkor nem érinti az azonnali fizetési rendszert, így a 20 millió forint alatti, elektronikusan indított forintátutalások továbbra is néhány másodperc alatt teljesülnek. Ez részben enyhíti a helyzetet, ugyanakkor a nagyobb összegű vagy időzített tranzakciók esetében komoly csúszásokat okozhat a kiesés. A probléma különösen érzékeny időszakban jelentkezett, mivel a munkabérek jelentős része nem az azonnali rendszeren, hanem az IG2-n keresztül érkezik, így sok ügyfél tapasztalhat késedelmet a jóváírásokban.
A bankok egységesen azt hangsúlyozzák, hogy a hiba nem az ő rendszereikben keletkezett, hanem egy külső szolgáltatóhoz köthető, és annak elhárítása folyamatban van. A már elindított tranzakciók nem vesznek el, azokat a rendszer helyreállását követően automatikusan feldolgozzák és jóváírják. A helyreállítás várható időpontjáról azonban egyelőre nincs hivatalos információ, és több nagybank – például az Erste, az OTP vagy a K&H – még nem tett közzé részletes tájékoztatást az ügyről.
A jelenlegi helyzetben az ügyfeleknek nincs közvetlen teendőjük, de sürgős utalás esetén – ha az összeg lehetővé teszi – érdemes az azonnali fizetést választani, míg nagyobb összegű vagy időzített tranzakcióknál célszerű késéssel számolni.
