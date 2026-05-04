Fájdalmas ébredés a pénzpiacokon: elszálltak az árfolyamok, ráadásul rögtön duplán jött a rossz hír

A forint mindhárom főbb devizával szemben gyengült, de nem áll jobban az euró sem.

Gyengüléssel kezdi a hetet a forint: a magyar fizetőeszköz hétfő reggelre veszített értékéből a főbb devizákkal szemben.

Az euró jegyzése reggel hét órára 362,21 forintra emelkedett a pénteki 361,73 forintról. A kora reggeli órákban az árfolyam 362,12 és 364,02 forint között ingadozott. Az amerikai dollár 307,43 forintról 308,85 forintra drágult, míg a svájci frankért a korábbi 394,60 forint helyett már 395,37 forintot kértek.

A nemzetközi devizapiacon mindeközben az euró is gyengült az amerikai dollárral szemben. A jegyzés a péntek délutáni 1,1765 dollárról 1,1726 dollárra mérséklődött.