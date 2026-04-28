A vendégmunkások hirtelen korlátozása azonnali kapacitásvesztést és működési zavarokat okozna a feldolgozóiparban, a logisztikában, az építőiparban és az élelmiszeriparban egyaránt.
Rengeteg magyart érinthet a leendő miniszter legújabb terve: célkeresztbe kerülnek a kórházak méregdrága VIP-részlegei
A felálló Tisza-kormány egészségügyi minisztere felülvizsgálja a magán- és az állami ellátás párhuzamos működésének szabályozását. Hegedűs Zsolt szerint az állami kórházakban működő fizetős részlegek az átláthatóság hiánya miatt rombolják a közbizalmat. Emellett élesen rávilágítanak a közfinanszírozott rendszer súlyos alulfinanszírozottságára is.
A politikus a budapesti Uzsoki Utcai Kórház főigazgatójával, Ficzere Andreával készült közelmúltbeli interjúra reagálva vázolta fel terveit. Hegedűs Zsolt ígérete szerint szakmai, etikai és gazdasági szempontból is áttekintik az állami intézményekben zajló térítéses betegellátást. A felülvizsgálat során kiemelt figyelmet fordítanak a várólisták alakulására és a közfinanszírozott kapacitások védelmére. Szintén fókuszba kerül az átlátható elszámolás, valamint az összeférhetetlenségi kockázatok kiszűrése. A legfőbb cél annak garantálása, hogy a fizetős konstrukciók ne rontsák a betegek esélyeit és az állami ellátáshoz való hozzáférésüket.
Hegedűs úgy látja, hogy a jelenlegi rendszerben a betegút könnyen üzleti termékké válhat. A páciens így egy piaci szolgáltatás részesévé válik, a bevételeken pedig közvetítő és szervező cégek osztoznak. Hangsúlyozta, hogy egy állami kórháznál nem elegendő pusztán a jogszabályok betartása. Elengedhetetlen a teljes átláthatóság. Ennek hiányában felmerülhet a gyanú, hogy üzleti vagy politikai kapcsolatokon keresztül előnyhöz lehet jutni a közintézményekben. A politikus teljesen ellenőrizhetővé tenné a fizetős szolgáltatások árait, a bevont személyzet díjazását és a külső cégek szerepét. Emellett transzparenssé tenné a keletkező nyereséget, valamint annak pontos felhasználását is - jelentette a HVG.
Az Uzsoki Utcai Kórház VIP-részlegével kapcsolatban korábban belső, belügyminisztériumi és rendőrségi vizsgálat is lezajlott. A kórházigazgató szerint semmilyen szabálytalanságot nem tártak fel. A leendő miniszter azonban úgy véli, az eredményeket meg kellene ismertetni a nyilvánossággal a szakma és a közvélemény megnyugtatása érdekében. Hegedűs rámutatott: egy fizetős részleg hiába működik papíron szabályosan, ha a modell alapvetően igazságtalan és rombolja a közbizalmat. Az állami egészségügyben ugyanis nem elég pusztán a törvényességre hivatkozni. A rendszernek az egyenlő hozzáférés és a szükségletalapú ellátás alapelveinek is maradéktalanul meg kell felelnie.
A térítéses osztályok a leendő miniszter szerint egyszerre jelentenek mentőövet és tünetet. Ezek a részlegek ugyan plusz bevételt hoznak, segítenek megtartani az egészségügyi dolgozókat, és hozzájárulhatnak a műszerpark fejlesztéséhez. Puszta létezésük azonban azt is bizonyítja, hogy a közfinanszírozott rendszer önmagában nem életképes. A politikus szerint a legfőbb kérdés az, megengedhető-e egy közpénzből fenntartott, forráshiányos állami intézményben a fizetős betegellátás. Elfogadható-e, hogy pénzért jobb, gyorsabb vagy biztonságosabb ellátást lehessen vásárolni. Úgy véli, ez nem csupán intézményi arculati kérdés, hanem az állami egészségügy igazságosságának legfőbb próbatétele.
-
-
