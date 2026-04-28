2026. április 28. kedd Valéria
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
|
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Idős, mozgássérült nő járókerettel a kórházban - Buenos Aires - Argentina
Egészség

Rengeteg magyart érinthet a leendő miniszter legújabb terve: célkeresztbe kerülnek a kórházak méregdrága VIP-részlegei

Pénzcentrum
2026. április 28. 09:35

A felálló Tisza-kormány egészségügyi minisztere felülvizsgálja a magán- és az állami ellátás párhuzamos működésének szabályozását. Hegedűs Zsolt szerint az állami kórházakban működő fizetős részlegek az átláthatóság hiánya miatt rombolják a közbizalmat. Emellett élesen rávilágítanak a közfinanszírozott rendszer súlyos alulfinanszírozottságára is.

A politikus a budapesti Uzsoki Utcai Kórház főigazgatójával, Ficzere Andreával készült közelmúltbeli interjúra reagálva vázolta fel terveit. Hegedűs Zsolt ígérete szerint szakmai, etikai és gazdasági szempontból is áttekintik az állami intézményekben zajló térítéses betegellátást. A felülvizsgálat során kiemelt figyelmet fordítanak a várólisták alakulására és a közfinanszírozott kapacitások védelmére. Szintén fókuszba kerül az átlátható elszámolás, valamint az összeférhetetlenségi kockázatok kiszűrése. A legfőbb cél annak garantálása, hogy a fizetős konstrukciók ne rontsák a betegek esélyeit és az állami ellátáshoz való hozzáférésüket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hegedűs úgy látja, hogy a jelenlegi rendszerben a betegút könnyen üzleti termékké válhat. A páciens így egy piaci szolgáltatás részesévé válik, a bevételeken pedig közvetítő és szervező cégek osztoznak. Hangsúlyozta, hogy egy állami kórháznál nem elegendő pusztán a jogszabályok betartása. Elengedhetetlen a teljes átláthatóság. Ennek hiányában felmerülhet a gyanú, hogy üzleti vagy politikai kapcsolatokon keresztül előnyhöz lehet jutni a közintézményekben. A politikus teljesen ellenőrizhetővé tenné a fizetős szolgáltatások árait, a bevont személyzet díjazását és a külső cégek szerepét. Emellett transzparenssé tenné a keletkező nyereséget, valamint annak pontos felhasználását is - jelentette a HVG.

Sokk a várólistákon: volt kórház, ahol két évig váratták a térdprotézisre szoruló betegeket
EZ IS ÉRDEKELHET
Sokk a várólistákon: volt kórház, ahol két évig váratták a térdprotézisre szoruló betegeket
Míg 2024 végén 32 ezer beteg várakozott valamilyen beavatkozásra, addig 2025 decemberére ez a szám már 38 ezerre emelkedett.

Az Uzsoki Utcai Kórház VIP-részlegével kapcsolatban korábban belső, belügyminisztériumi és rendőrségi vizsgálat is lezajlott. A kórházigazgató szerint semmilyen szabálytalanságot nem tártak fel. A leendő miniszter azonban úgy véli, az eredményeket meg kellene ismertetni a nyilvánossággal a szakma és a közvélemény megnyugtatása érdekében. Hegedűs rámutatott: egy fizetős részleg hiába működik papíron szabályosan, ha a modell alapvetően igazságtalan és rombolja a közbizalmat. Az állami egészségügyben ugyanis nem elég pusztán a törvényességre hivatkozni. A rendszernek az egyenlő hozzáférés és a szükségletalapú ellátás alapelveinek is maradéktalanul meg kell felelnie.

A térítéses osztályok a leendő miniszter szerint egyszerre jelentenek mentőövet és tünetet. Ezek a részlegek ugyan plusz bevételt hoznak, segítenek megtartani az egészségügyi dolgozókat, és hozzájárulhatnak a műszerpark fejlesztéséhez. Puszta létezésük azonban azt is bizonyítja, hogy a közfinanszírozott rendszer önmagában nem életképes. A politikus szerint a legfőbb kérdés az, megengedhető-e egy közpénzből fenntartott, forráshiányos állami intézményben a fizetős betegellátás. Elfogadható-e, hogy pénzért jobb, gyorsabb vagy biztonságosabb ellátást lehessen vásárolni. Úgy véli, ez nem csupán intézményi arculati kérdés, hanem az állami egészségügy igazságosságának legfőbb próbatétele.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #egészség #kormány #egészségügy #szabályozás #politika #magánegészségügy #egészségügyi dolgozók #kórházak #egészségügyi ellátórendszer #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:44
09:35
09:28
09:22
09:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2026. április 28. kedd
Valéria
18. hét
Április 28.
A halott és megrokkant dolgozók nemzetközi emléknapja
Április 28.
A munkahelyi biztonság és az egészségvédelem napja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dividenda
nem teljesen pontosan nyereségrészesedésnek is hívják. Azt az összeget jelenti, amelyet az életbiztosítási díjtartalékok befektetési többlethozamából a biztosítottaknak át kell engedni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
