Ezek most a legjobb és legproblémásabb használt autók: meglepő márkák kerültek a legrosszabbak közé
A 2026-os ADAC hibastatisztika arra a következtetésre jutott, hogy az autók megbízhatósága javult, a meghibásodások száma csökkent, és az elektromos modellek kedvezőbb képet mutatnak a hagyományos hajtású autókhoz képest. Ugyanakkor a jelentés egyik legmeglepőbb tanulsága, hogy két korábban rendkívül megbízhatónak tartott márka, a Toyota és a Hyundai több modellje is gyengén szerepelt jól beazonosítható műszaki problémák miatt. Ez különösen azért figyelemre méltó, mert ezek a gyártók korábban a tartósság és megbízhatóság etalonjainak számítottak.
Javult vagy romlott az autók minősége az elmúlt években? A kérdés sok autósban felmerül, különösen a gyakori visszahívások és az egyre bonyolultabb technika miatt. A 2026-os ADAC hibastatisztika azonban meglepően egyértelmű választ ad: az autók összességében megbízhatóbbak lettek - ugyanakkor néhány gyártónál és modellnél komoly problémák jelentek meg.
A német autóklub elemzése 27 gyártó 158 modellsorozatára terjedt ki, és a 2025-ben történt meghibásodásokat vizsgátja a 2-9 éves (2016–2023 között forgalomba helyezett) autók körében.
Kevesebb a meghibásodás, nő az autók élettartama
Az egyik legfontosabb megállapítás, hogy a modern autók nem hajlamosabbak a meghibásodásra - sőt, a trend egyértelműen javuló megbízhatóságot mutat.
- 2015-ben az 5 éves autók 3,6%-a hibásodott meg
- 2025-ben már csak 2,1%
- a 10 éves autóknál 6,5%-ról 3,1%-ra csökkent ez az arány
Ez azt jelenti, hogy tíz év alatt gyakorlatilag felére esett vissza a meghibásodási valószínűség. A meghibásodott autók átlagéletkora még magasabb: már közel 14 év. Vagyis a problémák egyre inkább az idősebb járművekre koncentrálódnak.
A szakértők szerint a javulás oka az alkatrészek fejlődése és a gyártási folyamatok optimalizálása, amelyek hosszabb élettartamot biztosítanak.
Ezek a legmegbízhatóbb és legproblémásabb használt autók
A statisztika különösen hasznos a használtautó-vásárlóknak, hiszen konkrét modellek szintjén mutatja meg a megbízhatóságot. A legjobbakat kategóriánként is összeszedték:
Miniautók:
- Dacia Spring,
- Skoda Citigo,
- Suzuki Ignis,
- Toyota Aygo,
- VW up!
Kisautók
- Audi A1,
- BMW i3,
- Mazda 2,
- Mazda CX-3,
- Mitsubishi Space Star,
- Opel Crossland,
- Renault Zoe,
- Seat Arona,
- Seat Ibiza,
- Skoda Fabia,
- Skoda Kamiq,
- Skoda Yeti,
- Suzuki Swift,
- Suzuki Vitara,
- VW Polo,
- VW T-Cross,
- VW Taigo
Alsó-középkategória
- Audi A3,
- Audi Q2,
- Audi Q3,
- BMW 1-es sorozat,
- BMW 2-es sorozat (Active/Gran Tourer),
- BMW iX1,
- BMW X2,
- Cupra Born,
- Cupra Formentor,
- Cupra Leon,
- Mazda CX-5,
- Mercedes A-osztály,
- Mercedes B-osztály,
- Mercedes EQA,
- MG4,
- Mitsubishi ASX,
- Mitsubishi Eclipse Cross,
- Renault Austral,
- Seat Ateca,
- Seat Leon,
- Skoda Karoq,
- Skoda Rapid,
- Skoda Scala,
- Volvo XC40,
- VW Beetle,
- VW Golf,
- VW ID.3,
- VW Caddy,
- VW T-Roc,
- VW Tiguan,
- VW Touran
Középkategória
- Audi A4,
- Audi A5,
- Audi Q4 e-tron,
- Audi Q5,
- BMW 3-as sorozat,
- BMW 4-es sorozat,
- BMW i4,
- BMW X3,
- Mercedes GLB,
- Seat Tarraco,
- Skoda Enyaq,
- Tesla Model 3,
- Tesla Model Y,
- VW ID.4,
- VW Passat
Felső-középkategória
- Audi e-tron / Q8 e-tron,
- BMW 5-ös sorozat,
- BMW X5,
- Mercedes GLE,
- VW Arteon
Furgonok
- Mercedes-Benz Sprinter
A pozitív lista után érdemes megnézni a másik oldalt is: mely modellek szerepeltek kifejezetten gyengén a statisztikában. Ezeknél a típusoknál az átlagnál jóval magasabb a meghibásodási arány, így használtautó-vásárlásnál különösen indokolt az alapos ellenőrzés.
Kisautók
- Opel Meriva (2016–2017),
- Toyota Yaris (2021–2023),
- Toyota Yaris Cross (2022–2023)
- Alsó-középkategória
- Nissan Qashqai (2019),
- Renault Scénic (2018–2019),
- Toyota Corolla (2023),
- Toyota C-HR (2020–2022),
- Mazda 3 (2020),
- Mazda CX-30 (2020),
- Ford Kuga (2021)
Középkategória
- Opel Insignia (2016–2019, 2022),
- Toyota RAV4 (2017–2022),
- Ford S-Max (2016–2018),
- Hyundai Ioniq 5 (2022–2023)
Furgonok
- Renault Master (2019),
- Fiat Ducato (2016–2021, 2023)
Ez romlik el legtöbbször
A meghibásodások fő oka továbbra is a 12 voltos indítóakkumulátor. 2015-ben a feltárt hibák 35,7%-a eredt ebből, ez 2025-ben-ben 45,4%-ra nőtt, így messze a leggyakoribb probléma.
További hibaforrások:
- motor és motorvezérlés: 21,8%
- indító, generátor, elektromos rendszer: 10,4%
- gumiabroncsok: 8,9%
- zár- és kulcsrendszerek: 6,8%
Meglepő visszaesést mutat a Toyota és a Hyundai
A 2026-os ADAC hibastatisztika egyik legnagyobb meglepetése, hogy két, korábban kifejezetten megbízhatónak tartott márka, a Toyota és a Hyundai több modellje is gyengén szerepelt. A háttérben azonban nem általános minőségromlás áll, hanem jól beazonosítható, konkrét műszaki problémák.
A Toyota esetében különösen szembetűnő, hogy a hibák szinte minden érintett modellnél ugyanarra az okra vezethetők vissza. A C-HR és a RAV4 több évjáraton keresztül rossz értékelést kapott, míg a Yaris és a Yaris Cross főként az újabb, 2021 utáni modellek esetében teljesít gyengén. A meghibásodások döntő többségének oka a 12 voltos indítóakkumulátor hibája.
Ez az alkatrész kulcsszerepet játszik az autó működésében, hiszen nemcsak az indítást biztosítja, hanem a teljes fedélzeti elektronika alapellátásáért is felel. Ha az akkumulátor lemerül vagy meghibásodik, az autó egyszerűen nem indítható, függetlenül attól, hogy egyébként minden más rendszer működőképes lenne. Különösen meglepő, hogy egy viszonylag egyszerű és régóta ismert technológiáról van szó, mégis széles körben okoz problémát. A Toyota 2024 februárjától különböző javító intézkedéseket vezetett be, azonban a 2025-ös adatok alapján ezek hatása egyelőre nem látszik a statisztikában, az érintett modellek továbbra is magas meghibásodási arányt mutatnak.
A Hyundai esetében más jellegű problémáról van szó, de a következmények hasonlóan súlyosak. Itt elsősorban egyetlen modell, az Ioniq 5 emelkedik ki negatív példaként, amely a 2022-es és 2023-as évjáratokban egyaránt a legrosszabb, „piros” kategóriába került. A hibák hátterében az úgynevezett Integrated Charging Control Unit, vagyis az ICCU meghibásodása áll.
Ez az egység az elektromos autó egyik központi eleme: feladata a váltóáram egyenárammá alakítása, a 12 voltos akkumulátor töltése, valamint a kisfeszültségű fedélzeti rendszer működésének felügyelete. Ha ez az alkatrész meghibásodik, a 12 voltos akkumulátor nem töltődik megfelelően, ami feszültségesést okoz az elektromos rendszerben, végső soron pedig az autó teljes leállásához vezethet. A probléma különösen kritikus, mert nem fokozatos hibajelenségről van szó, hanem akár váratlanul is üzemképtelenné válhat a jármű. A Hyundai szervizkampányokat és hivatalos visszahívást is indított a hiba kezelésére, de a statisztika szerint a vizsgált időszakban ez még nem hozott áttörést.
Érdekes párhuzam, hogy bár a két eset technikailag eltérő, mindkettő végső soron a 12 voltos elektromos rendszerhez kapcsolódik. A Toyotánál maga az akkumulátor a gyenge pont, míg a Hyundai esetében az azt kiszolgáló elektronika hibásodik meg. Ez jól mutatja, hogy a modern autók egyre összetettebb rendszerei mellett még mindig az alapvető elektromos komponensek jelentik az egyik legkritikusabb hibaforrást.
Elektromos vs. benzines/dízel: egyértelmű a különbség
Az ADAC az összehasonlíthatóság érdekében azonos korú, 2020 és 2023 között forgalomba helyezett autókat vizsgált, és az eredmény egyértelmű: az elektromos modellek ritkábban hibásodnak meg, mint a belső égésű motoros társaik.
Kétéves korban az elektromos autóknál 1000 járműre 2,1 meghibásodás jutott, míg a benzines és dízel modelleknél 5,8. Ötéves korban ez az arány 10,3, illetve 17,4, ami azt jelenti, hogy az elektromos autók körében nagyjából 40 százalékkal alacsonyabb a meghibásodási gyakoriság.
Az elektromos autók kedvezőbb eredménye elsősorban egyszerűbb műszaki felépítésükből fakad. Mivel jóval kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaznak, és hiányzik belőlük számos, a hagyományos autóknál gyakori hibaforrásnak számító egység – például a kuplung, a kipufogórendszer, az üzemanyagrendszer vagy a motorolajjal kapcsolatos komponensek –, kisebb a mechanikai meghibásodások esélye.
Emellett az elektromos hajtás alacsonyabb hőterheléssel működik, ami szintén mérsékli a kopást. Ugyanakkor ezeknél a modelleknél sem problémamentes az üzemeltetés: továbbra is kritikus pont a 12 voltos akkumulátor, és az elektronikai hibák is gyakoriak, részben azért, mert a járműveket a felhasználók az alkalmazásokon keresztül a gyártók várakozásainál gyakrabban „ébresztik fel”, ami extra terhelést jelent az elektromos rendszer számára.
A legfontosabb tanulságok
A statisztika alapján néhány gyakorlati tanulság is levonható az autósok számára. Az egyik legfontosabb a 12 voltos akkumulátor állapotának figyelése: ezek átlagosan 5–6 évig működnek megbízhatóan, de a sok elektromos fogyasztó miatt már fiatalabb autóknál is előfordulhat lemerülés. Érdemes időnként külső forrásról is rátölteni, különösen, ha az autót főként rövid távokon használják, míg a hosszabb utak segítenek az akkumulátor teljes feltöltésében.
A rendszeres ellenőrzés szintén csökkentheti a váratlan meghibásodás kockázatát. A gumiabroncsoknál legalább kéthetente ajánlott a nyomás ellenőrzése, emellett fontos a rendszeres szemrevételezés is, hogy időben észrevehetők legyenek a kopások vagy sérülések. Bár egyre több autóban csak defektjavító készlet található pótkerék helyett, ezek csak korlátozott megoldást jelentenek egy komolyabb sérülés esetén.
A vásárlók szempontjából a statisztika hasznos iránymutatást ad, de nem helyettesíti az egyedi állapotfelmérést. Egy adott autó műszaki állapota jelentősen eltérhet az átlagtól, akár pozitív, akár negatív irányban. Éppen ezért a szakértők azt javasolják, hogy használt autó vásárlásakor mindenképpen érdemes független, alapos műszaki átvizsgálást kérni, amellyel később komoly javítási költségek előzhetők meg.
Összességében elmondható, hogy az autók ma tartósabbak és megbízhatóbbak, mint egy évtizeddel ezelőtt, és az elektromos modellek statisztikailag kevesebb meghibásodást produkálnak. Ugyanakkor a technológiai fejlődés új típusú hibákat is magával hoz, és még a korábban etalonnak számító márkák esetében sem zárhatók ki a problémák.
