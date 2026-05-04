2026. május 4. hétfő Mónika, Flórián
22 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
és a Szent István-bazilika
Gazdaság

Kiderült a szomorú igazság a magyar gazdaságról: hiába az új remény, ha üres a kassza - ez nagyon kemény menet lesz

Pénzcentrum
2026. május 4. 09:13

A Bécsi Nemzetközi Gazdaságkutató Intézet (wiiw) legfrissebb előrejelzése szerint a 2026 februárjában kirobbant közel-keleti konfliktus és a régiós gazdasági modell kifulladása súlyosan rontja Közép- és Kelet-Európa növekedési kilátásait. Magyarország helyzete a régiós átlagnál is kedvezőtlenebb, hiszen az évek óta tartó stagnálás után idén csupán 1,6 százalékos gazdasági növekedés várható. Bár a Tisza Párt kétharmados választási győzelme esélyt teremt a jogállamiság helyreállítására és az uniós források felszabadítására, a költségvetési mozgástér rendkívül szűk. Emiatt a reformok érdemi pozitív hatásai várhatóan csak 2027 és 2028 környékén mutatkoznak majd meg a gazdaságban - írta meg a Portfolio.

A közép- és kelet-európai térség gazdaságát egyszerre sújtja az új geopolitikai válság és egy mélyebb, strukturális átalakulás. A közel-keleti háború felhajtotta az energiaárakat és megzavarta a globális kínálati láncokat, ami ismét növeli az inflációs nyomást. Ez a makrogazdasági sokk különösen azokat az országokat – köztük Magyarországot – érinti érzékenyen, amelyek nagymértékben függnek az energiaimporttól, iparuk pedig szorosan kötődik a gyengélkedő német gazdasághoz. Az euróövezet amúgy is törékeny kilábalása ismét megtorpant, a növekvő bizonytalanság pedig egyértelműen szűkíti a hazai exportlehetőségeket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rövid távú nehézségeknél is nagyobb problémát jelent a korábbi gazdasági felzárkózási modell kifulladása. Az olcsó munkaerőre, az intenzív külföldi működőtőke-beáramlásra és a német ipari keresletre épülő rendszer egyre kevésbé működőképes. A bérek gyorsabban nőnek a munkatermelékenységnél, állandósult a strukturális munkaerőhiány. Emellett az erősödő kínai verseny komoly kihívás elé állítja az olyan hazai húzóágazatokat, mint az elektromosautó- és az akkumulátorgyártás. Bár a régió egészében még mindig gyorsabb a növekedés, mint Nyugat-Európában, az országok közötti különbségek egyre tágulnak. Magyarország jelenleg a leggyengébben teljesítők táborába tartozik. Az energiadrágulás miatt ragadóssá váló infláció ráadásul megakasztja a jegybanki kamatvágási ciklusokat, a magasabb finanszírozási költségek pedig visszavetik a beruházásokat.

A magyar gazdaság 2022 közepe óta gyakorlatilag stagnál, a makrogazdasági egyensúlytalanságok pedig továbbra is jelentősek. Az elemzők a gyenge teljesítményt elsősorban a bruttó állóeszköz-felhalmozás visszaesésével és az előző kormányzat utolsó éveit jellemző jogbizonytalansággal magyarázzák. Szintén hozzájárult a helyzethez a kiszámíthatatlan gazdaságpolitika és az Európai Unióval folytatott konfliktussorozat, amelyek együttesen rombolták le a befektetői bizalmat. Az államháztartási hiány tartósan magas, idén is meghaladhatja az 5 százalékot, míg az államadósság a GDP 75 százaléka körül stabilizálódik. Ebben a szűk fiskális mozgástérben a lakossági fogyasztás csupán átmenetileg, a választásokat kísérő költségvetési expanzió nyomán tudott élénkülni. Ez azonban tartós növekedési motorként hosszú távon nem tartható fenn.

A középtávú kilátásokat ugyanakkor alapvetően javíthatják a közelmúlt politikai változásai. Az intézet értékelése szerint a Tisza Párt kétharmados győzelme valódi politikai mozgásteret biztosít egy átfogó gazdaságpolitikai és intézményi fordulathoz. A jogbiztonság helyreállítása, a korrupcióellenes lépések, valamint az Európai Unióval való viszony rendezése elengedhetetlen a befagyasztott uniós kohéziós és helyreállítási források felszabadításához. Erre nagy szükség van a hazai beruházások újraindításához is. Az új kormány programja azonban a magas adósságszolgálati terhek miatt kizárólag szigorú költségvetési konszolidáció mellett valósítható meg. Emiatt a szerkezeti reformok és az uniós transzferek beáramlásának jótékony hatása csak késleltetve jelentkezik. A magyar gazdaság érdemi, 2 százalék feletti gyorsulása így legkorábban a 2027-es és 2028-as években várható.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #európai unió #államadósság #infláció #gazdaság #beruházások #költségvetési hiány #gdp növekedés #energiaárak #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:47
09:30
09:26
09:22
09:13
PC BLOGGER & PODCASTER
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Portfolio Checklist
2026. május 1. 09:45
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában  
MEDIA1  |  2026. május 3. 17:12
Elmegyógyintézetbe kerül a 24.hu főszerkesztőjét brutálisan bántalmazó férfi
Közleményt adott ki a Fővárosi Főügyészség a Pető Pétert ért brutális megállói bántalmazás ügyében.
Összkép  |  2026. május 2. 17:26
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 1. 17:09
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc....
iO Charts  |  2026. május 1. 11:58
Dino Polska részvény elemzés: 2026, az ukrán fogadás?
Mit tartalmaz a tőzsdéről jelentem rovat? A Dino Polska részvény árfolyama a 2024-es szintek alá ese...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 4.
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
2026. május 3.
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
2026. május 3.
Súlyos százezreket bukhatnak a kisgyerekes családok 2026-ban: ezt a hibát rengetegen elkövetik, veszélybe is kerülhetnek
2026. május 3.
Kitálalt a tapasztalt kamionos: hiába a milliós álomfizetés, kegyetlen dolgokat kell elviselni ezért a pénzért
2026. május 2.
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
NAPTÁR
Tovább
2026. május 4. hétfő
Mónika, Flórián
19. hét
Május 4.
Az anya nélkül nevelkedő gyermekek napja
Május 4.
A tűzoltók napja
Május 4.
Star Wars Nap
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Közel 300 ezer nyugdíjas élete változhat meg egy csapásra, ahogy feláll az új kormány: mások viszont búcsúzhatnak az aranyélettől
2
7 napja
Ez várhat az MBH-ra a kormányváltás után: megszólalt a bank vezérigazgatója
3
15 órája
Megszületett a döntés: emelkedik a nyugdíjkorhatár – ők a legfőbb érintettek
4
1 hete
Kiszámolták, kinek kedvez igazán a tervezett szja-csökkentés: így változhat a nettó béred, ha te is ennyit keresel
5
7 napja
Hatalmas fordulat történt estére a devizapiacon: olyat lépett a magyar forint, amire kevesen számítottak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjmentes leszállítás
lehetőség az életbiztosítások fenntartására díjfizetés nélkül is. A tartam változatlan marad: a biztosítási összeg azonban az addig már befizetett díjak által fedezett mértékig (általában jelentősen) lecsökken.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 09:22
Magyar érettségi 2026: szivárognak a feladatok, ezt kellett megoldaniuk az első részben a diákoknak
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 08:40
100 millió forintot utalnál? Ha így utalsz 5x20 milliót, nem veri rád a bank a tranzakciós díjat: nincs semmilyen plusz költsége
Agrárszektor  |  2026. május 4. 09:04
Te is fával fűtesz otthon? Akkor jó, ha ezzel tisztában vagy
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm