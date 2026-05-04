Itt vannak a friss termelői árak: jelentős a drágulás, ezt mindenki megérzi a zsebén

2026 márciusában az ipari termelői árak átlagosan 1,2 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest, míg egyetlen hónap alatt 3,9 százalékos emelkedést mutattak. A dráguláshoz a belföldi és az exportpiaci értékesítések egyaránt hozzájárultak.

Éves összevetésben a belföldi értékesítési árak 1,2, míg az exportárak 1,3 százalékkal emelkedtek. Az előző hónaphoz képest a belföldi árak 3,3, az exportárak pedig 4,2 százalékkal nőttek, ami együttesen eredményezte a jelentős havi drágulást - írja adatközlésében a KSH.

A belföldi piacot részletesebben vizsgálva látható, hogy a feldolgozóipar árai egy év alatt 1,6 százalékkal nőttek. Ezzel szemben az energiaiparban minimális, 0,1 százalékos árcsökkenést regisztráltak. A hazai eladásoknál az energiatermelő és továbbfelhasználásra termelő ágazatok termékei 1,7 százalékkal drágultak. A fogyasztási cikkek ára 1,1 százalékkal emelkedett, miközben a beruházási javak ára változatlan maradt.

Az exportértékesítés során a meghatározó súlyú feldolgozóipar árai 0,8 százalékkal csökkentek 2025 márciusához képest. A nemzetközi piaci folyamatok miatt azonban az energiaipar exportárai kiugró mértékben, 20,2 százalékkal ugrottak meg. Ez a jelentős emelkedés összességében is felfelé húzta a kiviteli árakat.

Bár a márciusi adatok növekedést mutatnak, az év első negyedévét tekintve még csökkenés jellemezte az ipart. 2026 első három hónapjában a belföldi árak 1,5, az exportárak pedig 1,7 százalékkal mérséklődtek az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ennek következtében az ipari termelői árak az év elején átlagosan 1,6 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbi szinttől.