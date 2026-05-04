Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Közelkép a férfi vásárlás élelmiszereket szupermarketben. Másolás hely.
Gazdaság

Itt vannak a friss termelői árak: jelentős a drágulás, ezt mindenki megérzi a zsebén

Pénzcentrum
2026. május 4. 08:30

2026 márciusában az ipari termelői árak átlagosan 1,2 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest, míg egyetlen hónap alatt 3,9 százalékos emelkedést mutattak. A dráguláshoz a belföldi és az exportpiaci értékesítések egyaránt hozzájárultak.

Éves összevetésben a belföldi értékesítési árak 1,2, míg az exportárak 1,3 százalékkal emelkedtek. Az előző hónaphoz képest a belföldi árak 3,3, az exportárak pedig 4,2 százalékkal nőttek, ami együttesen eredményezte a jelentős havi drágulást - írja adatközlésében a KSH.

A belföldi piacot részletesebben vizsgálva látható, hogy a feldolgozóipar árai egy év alatt 1,6 százalékkal nőttek. Ezzel szemben az energiaiparban minimális, 0,1 százalékos árcsökkenést regisztráltak. A hazai eladásoknál az energiatermelő és továbbfelhasználásra termelő ágazatok termékei 1,7 százalékkal drágultak. A fogyasztási cikkek ára 1,1 százalékkal emelkedett, miközben a beruházási javak ára változatlan maradt.

Az exportértékesítés során a meghatározó súlyú feldolgozóipar árai 0,8 százalékkal csökkentek 2025 márciusához képest. A nemzetközi piaci folyamatok miatt azonban az energiaipar exportárai kiugró mértékben, 20,2 százalékkal ugrottak meg. Ez a jelentős emelkedés összességében is felfelé húzta a kiviteli árakat.

Bár a márciusi adatok növekedést mutatnak, az év első negyedévét tekintve még csökkenés jellemezte az ipart. 2026 első három hónapjában a belföldi árak 1,5, az exportárak pedig 1,7 százalékkal mérséklődtek az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ennek következtében az ipari termelői árak az év elején átlagosan 1,6 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbi szinttől.
Címlapkép: Getty Images
#árak #ksh #gazdaság #export #áremelkedés #ipar #feldolgozóipar #árdrágulás #energiaipar #2026

Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Portfolio Checklist
2026. május 1. 09:45
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában  
MEDIA1  |  2026. május 3. 17:12
Elmegyógyintézetbe kerül a 24.hu főszerkesztőjét brutálisan bántalmazó férfi
Közleményt adott ki a Fővárosi Főügyészség a Pető Pétert ért brutális megállói bántalmazás ügyében.
Összkép  |  2026. május 2. 17:26
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 1. 17:09
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc....
iO Charts  |  2026. május 1. 11:58
Dino Polska részvény elemzés: 2026, az ukrán fogadás?
Mit tartalmaz a tőzsdéről jelentem rovat? A Dino Polska részvény árfolyama a 2024-es szintek alá ese...
Bázispont
A legtöbb pénzügyi mutatószámot százalékban fejezzük ki, melynek növekedését vagy csökkenését már megtévesztő lenne ugyanígy megadni. Például a kamat 10-ről 11 százalékra való növelése nem 1, hanem 10 százalékos elmozdulás. Épp ezért használjuk a százalékpont és a bázispont kifejezéseket. Százalékpont az egész értékű növekedést vagy csökkenést adja meg, míg a bázispont ennek század részét.  

AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
