Brutális támadást indított a ChatGPT ellen Elon Musk: az egész világban káosz jön, ha beválik a terve

Hétfőn kezdetét veszi egy oaklandi szövetségi bíróságon az a per, amely a Szilícium-völgy két technológiai nagyágyúját, Elon Muskot és Sam Altmant állítja szembe egymással. A tét rendkívül nagy. Musk többek között 134 milliárd dolláros kártérítést követel, valamint azt, hogy az OpenAI-t alakítsák vissza nonprofit szervezetté - számolt be róla a The Guardian.

Elon Musk a keresetében szerződésszegéssel és jogalap nélküli gazdagodással vádolja Altmant, az OpenAI elnökét, Greg Brockmant, valamint a cég legfőbb partnerét, a Microsoftot. Állítása szerint Altman elárulta az OpenAI alapítási megállapodását. Ezt azzal követte el, hogy az eredetileg nonprofit szervezetként létrehozott céget profitorientált vállalattá alakította át. Az esküdtszék kiválasztása hétfő reggel kezdődik, míg a nyitó perbeszédeket a hét második felére várják. A tárgyalás előreláthatólag két-három hétig tart majd.

Az OpenAI határozottan cáfolja a vádakat. A cég álláspontja szerint Musk 2017-ben maga is egyetértett azzal, hogy a profitorientált struktúra kialakítása szükséges lépés. Úgy vélik, mostani fellépését csupán a "féltékenység" és a "távozása miatti megbánás" motiválja. Az OpenAI arra is rámutat, hogy Musk mintegy 38 millió dolláros hozzájárulása nem befektetés, hanem adóalapból leírható adomány volt. Ez pedig nem jogosítja fel őt tulajdonrészre.

A per kimenetele különösen nagy jelentőségű az OpenAI számára. A vállalat ugyanis még az idei évben tervezi az elsődleges részvénykibocsátást (IPO), becslések szerint mintegy ezermilliárd dolláros cégértékelés mellett. Musk a kártérítésen túl Altman és Brockman eltávolítását is követeli. Emellett a cég profitorientált átalakításának visszavonását is el akarja érni. Saját bevallása szerint a megítélt kártérítési összeget az OpenAI nonprofit ágának juttatná.

Musk és Altman 2015-ben több társalapítóval együtt közösen hozta létre az OpenAI-t, eredetileg nonprofit szervezetként. Kapcsolatuk 2017 körül romlott meg. Musk ekkor elégedetlen volt a fejlesztések ütemével, és sikertelenül próbált nagyobb irányítást szerezni a vállalat felett. 2018-ban végül kilépett az igazgatótanácsból, és nem nyújtott további finanszírozást. Az OpenAI ezt követően indította el a ChatGPT-t, és több tízmilliárd dolláros befektetést vont be a Microsofttól. Sam Altman eközben a mesterségesintelligencia-forradalom arcává vált. A cég 2025-ben kapta meg a hatósági jóváhagyást a profitorientált átszervezéshez, bár formálisan az eredeti nonprofit szervezet felügyelete továbbra is megmaradt.

A tárgyaláson a Szilícium-völgy számos meghatározó alakja tanúskodik majd. Köztük lesz maga Elon Musk, Sam Altman, valamint Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója is.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapfotó: Tolga Akmen, MTI/MTVA

Pénzcentrum kutatás a mesterséges intelligenciáról!

A Pénzcentrum és a Miskolci Egyetem közös kutatásra arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen a kapcsolata jelenleg az embereknek a mesterséges intelligenciához, mire használják, mire nem használják, és hogy milyen attitűddel közelítenek hozzá. Töltsd ki te is a teljesen anonim kutatásunk.