London, 2023. november 3.Elon Musk dél-afrikai-amerikai üzletember, a Tesla Motors elektromosjármű-gyártó, a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat és az X közösségi médiaplatform tulajdonosa a Rishi Sunak brit miniszterelnökkel ta
Brutális támadást indított a ChatGPT ellen Elon Musk: az egész világban káosz jön, ha beválik a terve

2026. április 27. 20:15

Hétfőn kezdetét veszi egy oaklandi szövetségi bíróságon az a per, amely a Szilícium-völgy két technológiai nagyágyúját, Elon Muskot és Sam Altmant állítja szembe egymással. A tét rendkívül nagy. Musk többek között 134 milliárd dolláros kártérítést követel, valamint azt, hogy az OpenAI-t alakítsák vissza nonprofit szervezetté - számolt be róla a The Guardian.

Elon Musk a keresetében szerződésszegéssel és jogalap nélküli gazdagodással vádolja Altmant, az OpenAI elnökét, Greg Brockmant, valamint a cég legfőbb partnerét, a Microsoftot. Állítása szerint Altman elárulta az OpenAI alapítási megállapodását. Ezt azzal követte el, hogy az eredetileg nonprofit szervezetként létrehozott céget profitorientált vállalattá alakította át. Az esküdtszék kiválasztása hétfő reggel kezdődik, míg a nyitó perbeszédeket a hét második felére várják. A tárgyalás előreláthatólag két-három hétig tart majd.

Az OpenAI határozottan cáfolja a vádakat. A cég álláspontja szerint Musk 2017-ben maga is egyetértett azzal, hogy a profitorientált struktúra kialakítása szükséges lépés. Úgy vélik, mostani fellépését csupán a "féltékenység" és a "távozása miatti megbánás" motiválja. Az OpenAI arra is rámutat, hogy Musk mintegy 38 millió dolláros hozzájárulása nem befektetés, hanem adóalapból leírható adomány volt. Ez pedig nem jogosítja fel őt tulajdonrészre.

A per kimenetele különösen nagy jelentőségű az OpenAI számára. A vállalat ugyanis még az idei évben tervezi az elsődleges részvénykibocsátást (IPO), becslések szerint mintegy ezermilliárd dolláros cégértékelés mellett. Musk a kártérítésen túl Altman és Brockman eltávolítását is követeli. Emellett a cég profitorientált átalakításának visszavonását is el akarja érni. Saját bevallása szerint a megítélt kártérítési összeget az OpenAI nonprofit ágának juttatná.

Musk és Altman 2015-ben több társalapítóval együtt közösen hozta létre az OpenAI-t, eredetileg nonprofit szervezetként. Kapcsolatuk 2017 körül romlott meg. Musk ekkor elégedetlen volt a fejlesztések ütemével, és sikertelenül próbált nagyobb irányítást szerezni a vállalat felett. 2018-ban végül kilépett az igazgatótanácsból, és nem nyújtott további finanszírozást. Az OpenAI ezt követően indította el a ChatGPT-t, és több tízmilliárd dolláros befektetést vont be a Microsofttól. Sam Altman eközben a mesterségesintelligencia-forradalom arcává vált. A cég 2025-ben kapta meg a hatósági jóváhagyást a profitorientált átszervezéshez, bár formálisan az eredeti nonprofit szervezet felügyelete továbbra is megmaradt.

A tárgyaláson a Szilícium-völgy számos meghatározó alakja tanúskodik majd. Köztük lesz maga Elon Musk, Sam Altman, valamint Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója is.

Címlapfotó: Tolga Akmen, MTI/MTVA 

#tech #per #bíróság #microsoft #usa #mesterséges intelligencia #elon musk #chatGPT #sam altman #openai

