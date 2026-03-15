Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
A képen egy pénztárca látható, kezében néhány magyar forintos bankjeggyel. Három tízezer forintos és egy húszezer forintos bankjegy. Összesen 50000 forint. A háttér fekete színű. Ez a kép színtelítettséggel feljavított.
Gazdaság

Sokkal közelebb a világháború, mint eddig hittük? A számok nem hazudnak, Magyarország újra a legnagyobb vesztesek között lehet

Pénzcentrum
2026. március 15. 19:00

Mozgalmas hét áll mögöttünk ezúttal is: nem meglepetés, olvasóink figyelme továbbra is elsősorban a Közel-Keleten zajló katonai konfliktusra, illetve annak geopolitikai és gazdasági következményeire irányult. Utóbbinak hazai fejleménye, hogy - sok más országhoz hasonlóan - itthon is hatósági korlátozást vezettek be a benzin árára. A kormány a hét folyamán többször is módosította az intézkedés részleteit. A Pénzcentrum szokásos témái közül ezen a héten sem mentünk el szó nélkül a Magyarországon elérhető szakmák fizetési sávjai, a befektetési piac aktuális változásai, valamint a friss turisztikai trendek bemutatása mellett. Végül, de nem utolsósorban, nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából idén is átadták a Kossuth-díjasokat, akiknek a névsorát természetesen mi is közöltük. De lássuk pontosan, mi minden is történt 2026. tizenegyedik hetében.

Hírek, történések, érdekességek Magyarországról

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából ezúttal is kitüntette a Kossuth-díj és Széchenyi-díj új birtokosait. Továbbá azt is kiszámoltuk, a Kossuth díj mennyi pénzzel jár, és utánajártunk, mennyi a Széchenyi díj havi összege.

A hét egyik legfontosabb híre, hogy a kormány reagált a nemzetközi olajár‑robbanásra: a benzinre 595, a gázolajra 615 forintos védett árat vezettek be, amelyet csak magyar rendszámú járművek vehetnek igénybe. 

Extra pénztámogatást kapnak a társasházban élők idén tavasszal Budapesten: A Terézvárosi Önkormányzat tájékoztatása szerint a társasházi kamerarendszerek kialakítását segítő program keretösszege 10 millió forint. A támogatás vissza nem térítendő, amelyet a kivitelezési munka elvégzése után, az elszámolás benyújtását követően folyósítanak. A polgármesteri hivatal a rendelet és a támogatási szerződés feltételei szerint legfeljebb 30 napon belül utalja a támogatást a pályázóknak.

Eladó a legendás budai étterem, 32 év után válik meg tőle a tulajdonos: a Remiz Étterem és Kávézó több mint három évtizede működik - most 395 millió forintos irányáron hirdették meg. A tulajdonosok nyugdíjba vonulásuk miatt válnának meg az ingatlantól, amely nemcsak étteremként, hanem többfunkciós ingatlankomplexumként is működhet. 

Sokak kedvenc étterme, cukrászdája húzza le a rolót végleg: egy év alatt országosan mintegy 4 százalékkal csökkent a vendéglátóhelyek száma Magyarországon. A bezárások erősen eltérően érintették az ország egyes térségeit: míg Komárom-Esztergom vármegyében több mint 7 százalékos visszaesés történt, addig Nógrádban alig csökkent a kínálat. 

Két magyar is óriási pénzt kaszált az Eurojackpottal! Ugyan 5+2 találatos szelvényt ezúttal sem ért el senki hazánkból az európai szuperlottón, mégis történt egy ritkaság: két magyar játékos 5+1 találatos szelvényével egyenként 246 332 80 forintra tett szert.

Mesés gazdagságukról árulkodik Zorán és Hegyi Barbara otthona: Hegyi Barbara és férje, Zorán otthona felér egy valóságos múzeummal, hiszen a lakás rendkívül értékes antik relikviákat rejt. A Jászai Mari-díjas színésznő nemrég egy televíziós műsorban értékesített két, több száz éves családi kincset, amely olvasóink körében ugyancsak komoly érdeklődésre tett szert.

Hírek, történések, érdekességek a nagyvilágból

Volodimir Zelenszkij elárulta, hogy mikor indulhat újra a Barátság vezeték: Az ukrán elnök bejelentése szerint körülbelül másfél-két hónapon belül újraindulhat a kőolajszállítás a Barátság vezetéken. A tranzit január végi leállása komoly diplomáciai konfliktust okozott Kijev, valamint a kieső szállítmányok miatt érintett Magyarország és Szlovákia között. A helyzet rendezésébe azóta már az Európai Unió is bekapcsolódott.

Egy hétre lehet az atombombától Irán. Aszódi Attila elemzése azt vizsgálta, mit árulnak el az elmúlt napok eseményei az iráni állítások valóságtartalmáról, és milyen kockázatokkal járt volna a katonai beavatkozás elmaradása.

Iráni dróntámadás következtében kigyulladt a világ egyik legnagyobb kikötője. A lépést azzal indokolták, hogy megítélésük szerint ezek a telepek titkos amerikai rakétaindító állásokat rejtenek.

Putyin Oroszországa nyerheti a legnagyobbat az iráni olajkrízisen: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő idén először beszélt egymással telefonon; a tárgyaláson az ukrajnai háború és az olajpiaci válság mellett az orosz energiahordozókra kivetett szankciók enyhítésének lehetősége is szóba került.

Miközben a világ a Közel-Keletre figyel, Oroszország csendben összeomlik: így érhet véget a háború?
Miközben a világ a Közel-Keletre figyel, Oroszország csendben összeomlik: így érhet véget a háború?
Nyugati szakértők már korábban is figyelmeztettek arra, hogy az orosz hadsereg komoly gondokkal küzd.

Időközben Donald Trump egészségével, valamint Vlagyimir Putyin egészségi állapotával kapcsolatban is felröppentek olyan hírek, amelyek komoly betegségeket sejtetnek:

Most pedig lássuk a Pénzcentrum saját tartalmait: alább kiderül, hogy ezen a héten milyen érdekes, fontos, izgalmas témákkal álltak elő szerzőink, olvasóink számára. 

Ezen a héten is volt CashTag

A Pénzcentrum videóblogja ezúttal a diploma vs. nem diploma tengelyen vizsgálta az elhelyezkedési esélyeket magyarországi kontextusban:

Gazdaság, befektetés, pénzügyek

Szabályosan menekítik a pénzt a világ jegybankjai: Magyarország is brutális vagyonon ül, mi lesz vele?

Az arany még mindig jó befeketetésnek számít a legtöbb befektető szerint. Talán nem véletlenül hiszen, az arany ára 2020 óta több mint 230 százalékkal emelkedett. A drágulás hatására a világ jegybankjai az elmúlt évek egyik legnagyobb aranyfelhalmozási hullámát indították el. Sok ország számára az arany már nem csupán infláció elleni fedezet. Egyre inkább stratégiai tartalékeszközzé vált a geopolitikai feszültségek, a devizaárfolyamok ingadozása és a dollártól való függés csökkentésére irányuló törekvések miatt. 

Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?

Az elmúlt években látványosan nőtt a dubaji ingatlanok iránti nemzetközi érdeklődés, és a magyar befektetők közül is egyre többen keresik ezt a piacot. A magas bérleti hozamok, az adómentesség és a tartózkodási lehetőséget is kínáló befektetések sokakat vonzanak a közel-keleti metropoliszba. A gyors növekedés mellett azonban új kockázatok is megjelentek, különösen a közel-keleti geopolitikai feszültségek miatt. Megnéztük, mi hajtja a dubaji ingatlanpiacot, mennyit lehet keresni egy ilyen befektetéssel, és milyen kockázatokkal kell számolniuk a magyar vásárlóknak.

Megrogyott a magyar tőzsde: nagyot esett az OTP, de van, ami hatalmasat robbant
Megrogyott a magyar tőzsde: nagyot esett az OTP, de van, ami hatalmasat robbant
A részvénypiac forgalma 38,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet

Az olajpiacot ismét geopolitikai feszültségek rázzák meg: egy elhúzódó közel-keleti konfliktus tartósan magas energiaárakat hozhat, miközben Magyarországon az üzemanyagárak befagyasztása újra ellátási kockázatokat teremthet. Az Energiaklub Szakpolitikai Intézet szerint a kormány intézkedései rövid távon mérsékelhetik az árakat, de könnyen a 2022-es árstop problémáit idézhetik vissza. 

A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz

Februárban újabb látványos áremelkedések jelentek meg a boltokban, több alapvető élelmiszer ára is jócskán feljebb kúszott. A KSH friss adatai szerint éves alapon már a zöldségek között is akad sokkoló példa, az uborka átlagára konkrétan átlépte a 2000 forintos kilogrammonként lélektani határt. Rövidebb távon azonban még látványosabb a változás a kávénál. Egyetlen hónap alatt közel 12 százalékkal drágult az őrölt kávé, és a nemzetközi piaci folyamatok alapján ez talán még csak a kezdet.

Geopolitika

Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese

Az utóbbi időben egyre többen úgy érezhetik, hogy a világ kibillent abból a viszonylagos egyensúlyból, amelyhez az elmúlt évtizedekben hozzászoktunk. A bizonytalanság ma már nem csak a távoli „lőporos hordók” sajátja, hanem a gazdasági döntésekben, a politikai vitákban és a közbeszéd hangulatában is visszaköszön. A Total War Index legfrissebb adatai azt mutatják, hogy ez az érzés nem alaptalan: több meghatározó mutató is kritikus szintre emelkedett. Mindez újra felveti a korábban sokáig túlzónak tartott kérdést: vajon a jelenlegi feszültségek egy rövid, átmeneti időszakot jeleznek, vagy valóban egy harmadik világháború felé tartunk?

Brutális láncreakció indult el a világban a közel-keleti helyzet miatt: a kőolajpiac csak a kezdet volt, minden egy irányba mutat

Az Irán elleni amerikai–izraeli háború a második hetébe lépett, az energiapiacok pedig továbbra is heves kilengéseket mutatnak. A Brent nyersolaj hordónkénti ára csütörtökön átlépte a 100 dolláros lélektani határt. A Hormuzi-szoros lezárása ráadásul nemcsak az olajellátást, hanem a globális műtrágya- és élelmiszer-kereskedelmet is súlyosan veszélyezteti. A konfliktus legváratlanabb következménye az lehet, hogy Washingtont két legnagyobb riválisa, Kína és Oroszország még szorosabb együttműködésre kényszeríti.

Feloldotta Irán a Hormuzi-szoros blokádját! Ezek a hajók kaptak zöld utat
Feloldotta Irán a Hormuzi-szoros blokádját! Ezek a hajók kaptak zöld utat
Irán a globális energiaellátást súlyosan érintő blokádot az ellene irányuló amerikai és izraeli támadásokra válaszul vezette be.

Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?

A közel-keleti konfliktus napok alatt felborította a globális légiipart: járatok tűntek el, útvonalak hosszabbodtak meg órákkal, és a kerozin ára két hónap alatt gyakorlatilag megduplázódott. Ez a légitársaságok költségeinek 25–35 százalékát érinti közvetlenül, így a jegyárak drágulása elkerülhetetlen. Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír Zrt.  elemzési vezetője szerint az Emirates és a Qatar Airways naponta akár 200–300 millió dollár bevételt bukhat, Európában pedig a fapadosok kerülhetnek a legnagyobb nyomás alá. 

Ilyen 30 milliós utazáson pihennek a luxusnyugdíjasok: elképesztő körülmények várják őket
Ilyen 30 milliós utazáson pihennek a luxusnyugdíjasok: elképesztő körülmények várják őket
A világkörüli hajóutak iránti kereslet évek óta meredeken nő, a több hónapos tengeri utazások pedig már nem csupán a luxus extrém kategóriáját jelentik.

Munkaerőpiac

Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek

2025 harmadik negyedévében a fizikai foglalkozásban dolgozók nettó átlagkeresete országosan 332 376 forint volt, miközben az összes munkavállalóra számolt nettó átlagbér 475 978 forintot tett ki. Ez azt jelenti, hogy a fizikai dolgozók bére átlagosan több mint 143 ezer forinttal, vagyis nagyjából 30 százalékkal marad el az országos átlagtól. A legjobban fizető vármegyékben jóval magasabb fizikai béreket mérnek, míg több kelet-magyarországi térségben az átlag még a 300 ezer forintot sem éri el.

Ezek lettek a legjobban fizetett szakmák 2026-ra Magyarországon: a 3-4 milliós havi fizuért diploma sem kell, bárki jelentkezhet

Miközben 2025-ben a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 705 ezer forintra emelkedett, ami éves alapon 9 százalékos növekedés, a részletes szakmai adatokból egészen durva bérszakadék rajzolódik ki a magyar munkaerőpiacon. A legjobban fizetett foglalkozás a légiforgalmi irányító, ahol egy dolgozó átlagosan havi 3,91 millió forint bruttót keresett. A lista másik végén viszont a nád- és fűzfeldolgozók, seprű- és kefegyártók már 250 ezer forint alatt maradtak. Közben nemcsak az látszik, mely szakmák fizetnek a legjobban és legrosszabbul, hanem az is, hogy 2024-ről 2025-re hol ugrottak meg igazán a bérek, és hol akadt el szinte teljesen a növekedés, sőt visszaesést is tapasztalni. Míg a helyi önkormányzatok választott vezetőinél 51,3 százalékos emelkedést mértek, addig az utaskísérőknél 11,5 százalékos visszaesést, a szakorvosoknál pedig a 2,1 milliós bruttó mellett is alig 0,8 százalékos pluszt mutat a statisztika.

Leesik az állad, milyen összegek repkednek havonta: ennyi a tartalékos katonák fizetése ma Magyarországon

Sokan vállalják, hogy civil munkájuk vagy tanulmányaik mellett tartalékos katonaként csatlakoznak a Magyar Honvédséghez, hiszen a szolgálat magas pénzügyi juttatásokkal is járhat. Ráadásul a tartalékos katonák fizetése nemcsak az aktív szolgálati napokra járó illetményből áll, hanem rendelkezési állási díjból és különböző bónuszokból is. Az alapkiképzés után a tartalékosok részt vehetnek többek közt toborzási feladatokban, díszelgő szolgálatban, sőt akár külföldi missziókban is. Mindemellett az új szabályozás több ponton is lazított a jelentkezési feltételeken, így bizonyos esetekben már kisebb súlyú büntetéssel rendelkező jelentkezők előtt sem zárul be az ajtó. De mennyi pénzt kaphatnak valójában a tartalékosok, és milyen juttatások járnak még a szolgálat mellé? Cikkünkből minden kiderül.

Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp

Gyerekként sokan álmodoznak arról, hogy egyszer pilóták lesznek, azt viszont már kevesen tudják, hogy milyen hosszú és megterhelő út vezet odáig, hogy valaki önállóan vezessen egy repülőgépet. A Wizz Air egyik fiatal magyar pilótájára olyan mély benyomást tett élete első repülése, hogy ott és akkor eldöntötte: pilóta lesz. Azóta végigjárta a szakma fontos állomásait, dolgozott kisgépes oktatóként, majd sikeresen felvételizett egy légitársasághoz, ahol ma már nagygépen repül. A Pénzcentrum most vele készített interjút, ahol szóba került többek közt, hogy hogyan zajlik a pilótaképzés Magyarországon, milyen kihívásokkal kell szembenézni a tanulás és a felvételi során, valamint milyen mentális terheléssel jár a repülés. A pilóta mesélt arról is, milyen váratlan helyzetekkel találkozott a levegőben, és hogyan készülnek fel a szakemberek a vészhelyzetekre. Az interjúból emellett pedig is kiderül, mennyire kiszámítható egy pilóta élete, és milyen áldozatokkal jár ez a különleges hivatás.

HelloVidék

Íme a megoldás a lakhatási válságra?! A somogyi pár 3D-vel nyomtatná a jövő fenntartható otthonait

Lehetséges, hogy unokáink hobbitház-szerű manóhajlékokban élnek majd? A klímaválság egyre sürgetőbb kihívások elé állítja az emberiséget. A somogyi zsákfalu ökoközösségében élő Kriszi és Krisztián a fenntartható, előremutató megoldásokban hisznek. Így született meg az Ökodome projekt, amely a modern építészeti megoldásokat ötvözi a vályogépítés hagyományos technológiájával , és mindezt 3D-nyomtatással valósítják meg. 

Különleges kávézóra bukkantunk a határ menti kisvárosban: ilyen nincs még egy az országban!

A szlovén határ menti kisvárosban, Lentiben működik egy különleges kávézó, amelyhez hasonlót aligha találni a vidéki Magyarországon. A polgári hangulatú helyen fogyatékkal élő vagy pszichiátriai betegséggel küzdő emberek dolgoznak: felszolgálnak, segítenek a pult mögött, vagy épp süteményeket készítenek. Számukra ez a tevékenység nem csak munka, hanem kapaszkodó is a mindennapokban, nem beszélve arról, hogy a kapott fizetés is fontos. Itt jártunk: beszélgettünk a dolgozókkal és az intézmény fenntartóival, közben szóba kerültek a mindennapi kihívások, az országos helyzet, valamint a szociális munkások nehézségei és alacsony bérezése is.

Egészség

Kiderült a magyar ásványvizek sötét titka: literszám vedelik a magyarok, de ezzel nem számoltak

A palackos víz háromszor annyi nanoműanyagot tartalmaz, mint a kezelt ivóvíz – derül ki egy 2025-ös amerikai kutatásból. Miközben sokan azért választják a palackozott alternatívát a csapvíz helyett, mert tisztábbnak és biztonságosabbnak gondolják, a legfrissebb eredmények egyre árnyaltabb képet rajzolnak: a tudósok szerint a korábbi jelentések rendre alulbecsülték a palackos vizek műanyagszennyezettségét.

Halottnak hiszi magát, szeretteit pedig hasonmásokra cserélték: ezek az emberi agy leghátborzongatóbb betegségei

A szorongás, a depresszió, a skizofrénia vagy a bipoláris zavar ma már viszonylag jól ismert mentális betegségek. Vannak azonban olyan különös, ritka tünetegyüttesek, amelyekkel még tapasztalt pszichiáterek és neurológusok is csak ritkán találkoznak. Filmbe illő jelenetnek tűnhet, amikor valaki hirtelen nem ismeri fel szerettei arcát és fenyegetésnek érzi a hozzá legközelebb álló embereket, nem érzékeli saját végtagját, vagy éppen meg van győződve arról, hogy már rég meghalt. Az ilyen tünetek mögött leginkább ritka neurológiai vagy pszichiátriai zavarok állnak, gyakran pedig más betegségek kísérőjelenségeként is felbukkannak. Összegyűjtöttük a legbizarrabb, orvosilag is dokumentált kórképeket.
 
