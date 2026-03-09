2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nukleáris robbanás
Világ

Irán tényleg egy hétre lehet az atombombától: példátlan szintre léphet a háború, ha ezt meglépik

Pénzcentrum
2026. március 9. 15:44

Az Irán elleni amerikai-izraeli "Epic Fury" hadművelet február 28-i megindulása óta egyre világosabb kép rajzolódik ki az iráni nukleáris program valódi természetéről. Aszódi Attila elemzése azt vizsgálja, mit árulnak el az elmúlt napok eseményei az iráni állítások valóságtartalmáról, és milyen kockázatokkal járt volna a katonai beavatkozás elmaradása.

Az elemzés kiindulópontja az iráni nukleáris program évtizedek óta tartó, folyamatos és dokumentált átláthatatlansága. A be nem jelentett natanzi föld alatti urándúsító üzem, a fordowi titkos létesítmény, az araki nehézvízprogram és a bombadetonátorok fejlesztésére utaló tevékenységek mind egy irányba mutatnak. Ezek alapján Irán a békés felhasználás narratívája mögött következetesen katonai célokat követett. A 2015-ös atomalku (JCPOA) ugyan ideiglenesen korlátok közé szorította a programot, ám az Egyesült Államok 2018-as kilépése után Irán fokozatosan felhagyott vállalásainak teljesítésével. Ennek eredményeként 2022-re a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) összes ellenőrző berendezését eltávolította a létesítményeiből - jelentette a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A helyzet súlyosságát egy kulcsfontosságú tény is jól mutatja. Míg a JCPOA csupán 300 kilogramm, legfeljebb 3,67 százalékos dúsítású urán tárolását engedélyezte, addig 2025 nyarára Irán már 408,6 kilogramm 60 százalékosra dúsított uránnal is rendelkezett. Erre a magas dúsítási szintre semmilyen polgári atomenergetikai program nem adhat magyarázatot. A 2025 júniusában végrehajtott "Midnight Hammer" hadművelet ugyan jelentős károkat okozott az ismert létesítményekben, azonban a magasan dúsított uránkészletet a támadás előtt kimenekítették. Emiatt a nukleáris program nem állt le teljesen.

A NAÜ 2026. február 27-i dokumentuma szerint Irán a kilenc hónapos szünet alatt tovább növelte a készleteit. Az ellenőrök 440,9 kilogramm 60 százalékosra dúsított uránt hitelesítettek urán-hexafluorid (UF6) formájában. Steve Witkoff amerikai különmegbízott március 2-i nyilatkozata alapján az iráni delegáció a genfi tárgyalásokon azzal "dicsekedett", hogy készleteik mintegy 460 kilogrammra nőttek. Ez 12,5 százalékos növekedést jelent alig háromnegyed év leforgása alatt. Az amerikai kormányzati becslések szerint Irán már nem egy évre, hanem akár egyetlen hétre lehet a bombagyártáshoz szükséges, 90 százalék feletti dúsítású urán előállításától. Ezzel a tempóval napok alatt akár tíz atombombához elegendő hasadóanyagot is képesek lennének előállítani.

Az "Epic Fury" hadművelet közvetlen kiváltó oka az elemzés szerint az iráni tárgyalódelegáció nyilvánvaló időhúzási taktikája volt. Ez arra utalt, hogy az első atombomba befejezéséhez már csak napokra volt szükségük. A szomszédos arab országok célpontjai elleni intenzív iráni rakéta- és dróntámadások a szerző szerint azt bizonyítják, hogy Teherán kész hadműveleti tervekkel rendelkezett. Ezeket a megmaradt parancsnoki struktúrák a politikai vezetés elvesztése után is végre tudták hajtani.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az elemzés három lehetséges forgatókönyvet vázol fel arra az esetre, ha Irán atomfegyverhez jutott volna. A fegyverek puszta elrettentés céljából történő fenntartása lett volna a legkevésbé veszélyes, de egyben a legkevésbé valószínű opció. A regionális befolyás nukleáris védőernyő alatti kiterjesztése a Közel-Kelet teljes destabilizálásával és a globális olajellátás veszélyeztetésével fenyegetett volna. Ezt a szándékot az évtizedes iráni proxyháborús gyakorlat is alátámasztja. A korábbi teheráni retorika fényében a tényleges bevetés sem lett volna kizárható. Bár ez egy öngyilkos szcenáriót jelentene, a következményei katasztrofálisak lennének. Mind az amerikai, mind az izraeli fél számára a második és a harmadik forgatókönyv vállalhatatlan kockázatot jelentett. Mivel az első opcióból bármikor át lehetett volna lépni a másik kettőbe, végső soron az is elfogadhatatlannak bizonyult.

Az iráni nukleáris program évtizedes története, a dúsítási szintek és a készletmennyiségek, valamint a be nem jelentett létesítmények sorozata egyértelmű mintát rajzol ki. Ezek a tények az elmúlt napok katonai válaszlépéseivel kiegészülve mind arra mutatnak, hogy Irán békés célú atomprogramra vonatkozó állításai sosem voltak hitelesek. Ezt a most kibontakozó konfliktus eseményei még nyilvánvalóbbá tették.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#fegyver #világ #drón #irán #atomenergia #amerikai egyesült államok #nukleáris energia #geopolitika #háború #rakéta #Közel-Kelet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:01
15:44
15:32
15:14
15:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 9.
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
2026. március 8.
Kemény árat fizethet Magyarország az iráni háború miatt: globális konfliktus küszöbén állunk
2026. március 9.
Szabályosan menekítik a pénzt a világ jegybankjai: Magyarország is brutális vagyonon ül, mi lesz vele?
2026. március 9.
Kiderült az üzemanyag-spórolás titka: ezzel a 10 apró trükkel rengeteg pénzt foghatsz meg a tankolásnál
2026. március 9.
Íme a megoldás a lakhatási válságra?! A somogyi pár 3D-vel nyomtatná a jövő fenntartható otthonait
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 9. hétfő
Franciska, Fanni
11. hét
Március 9.
A lemezlovasok világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
2
5 napja
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
3
1 hete
Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda szerint
4
1 hete
Most érkezett: stratégiai célpontot ért csapás, Európa gazdasága azonnal beleremegett
5
6 napja
Óriási káosz érik az Iráni Háborúban: hamarosan Izrael és az USA is egymásnak eshet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza átutalás
A számlatulajdonos devizában kíván összeget átutalni a kedvezményezett számlájára. Három eset lehetséges: 1. deviza számlájáról azonos devizában kíván összeget átutalni 2. deviza számlájáról más devizában kíván összeget átutalni, eladási árfolyamon kerül átszámításra, 3. forint számlájáról deviza összeget kíván utalni, a bank ekkor szintén deviza eladási árfolyamon számolja át az összeget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 16:01
Szabályosan menekítik a pénzt a világ jegybankjai: Magyarország is brutális vagyonon ül, mi lesz vele?
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 14:30
Most érkezett! Rendkívüli üzemanyagárakat vezet be a Mol: ennyibe fog kerülni a benzin, gázolaj
Agrárszektor  |  2026. március 9. 15:33
Akkora esőzés jött, hogy óriási földterületeket mosott el ebben a térségben