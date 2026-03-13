Sokak kedvenc étterme, cukrászdája húzza le a rolót végleg: egyre rosszabb a helyzet, ebből nehéz lesz kimászni

Egy év alatt országosan mintegy 4 százalékkal csökkent a vendéglátóhelyek száma Magyarországon: 2025 júniusának végén a működő egységek száma az egy évvel korábbi állomány 96 százaléka volt. A bezárások azonban erősen eltérően érintették az ország egyes térségeit: míg Komárom-Esztergom vármegyében több mint 7 százalékos visszaesés történt, addig Nógrádban alig csökkent a kínálat. Az üzlettípusok között is jelentős különbségek látszanak: az italüzletek és zenés szórakozóhelyek száma sok helyen meredekebben esett, miközben a közétkeztetéshez és rendezvényekhez kapcsolódó egységek több térségben bővülni tudtak.

Egy év alatt országosan csökkent a vendéglátóhelyek száma Magyarországon: 2025. június 30-án a működő egységek száma az egy évvel korábbi állapot 96 százalékának felelt meg. Ez azt jelenti, hogy országos szinten nagyjából 4 százalékkal lett kevesebb étterem, kávézó, büfé és más vendéglátóipari egység. A visszaesés ugyanakkor jelentős területi különbségeket mutat: egyes vármegyékben látványosabb volt a bezárási hullám, míg máshol alig csökkent a kínálat - derült ki a KSH adataiból.

A legnagyobb visszaesés Komárom–Esztergom vármegyében történt, ahol a vendéglátóhelyek száma mindössze az előző évi állomány 92,7 százalékát érte el. Ez 7,3 százalékos csökkenést jelent egyetlen év alatt, ami messze a legnagyobb arányú visszaesés az országban. Szintén jelentős volt a bezárások száma Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében (93,7 százalék) és Veszprém vármegyében (94,0 százalék), de Baranya (94,1 százalék) és Hajdú-Bihar (94,5 százalék) esetében is az országos átlagnál jóval nagyobb mértékben zsugorodott a vendéglátóhelyek száma.

A középmezőnyben több olyan vármegye található, ahol 4–5 százalék közötti volt a csökkenés. Ide tartozik például Jász-Nagykun-Szolnok (94,6 százalék), Csongrád-Csanád (95,3 százalék), Szabolcs-Szatmár-Bereg (95,5 százalék), valamint Tolna és Békés vármegye (mindkettő 95,7 százalék). Ezekben a térségekben a vendéglátóipari egységek száma ugyan csökkent, de a visszaesés mértéke nagyjából az országos trend körül alakult.

A fejlettebb gazdasági térségekben mérsékeltebb volt a bezárási hullám. Győr-Moson-Sopron és Vas vármegyében például egyaránt 96,5 százalékon áll az index, Pest vármegyében pedig 96,7 százalékon. A turizmus szempontjából fontos Somogy vármegyében a vendéglátóhelyek száma az előző évi állomány 97,2 százalékára csökkent, ami szintén az átlagosnál kisebb visszaesést jelez.

Budapesten szintén viszonylag stabil maradt a piac: a fővárosban a vendéglátóhelyek száma az egy évvel korábbi szint 97,5 százaléka volt. Ugyanez az érték jellemzi Bács-Kiskun vármegyét is. Ezekben a térségekben tehát körülbelül 2,5 százalékos csökkenés történt, ami lényegesen mérsékeltebb, mint az országos átlag.

A legkisebb mértékben Nógrád vármegyében csökkent a vendéglátóhelyek száma: itt az index 98,9 százalék, vagyis alig 1,1 százalékos visszaesés történt egy év alatt. Hasonlóan enyhe csökkenést mutat Zala vármegye (98,4 százalék) és Heves vármegye (98,2 százalék) is. Ezekben a térségekben a vendéglátóipari kínálat gyakorlatilag stabil maradt.

Egyre kevesebb az étterem, cukrászda

A vendéglátóhelyek számának csökkenése mögött jelentős különbségek látszanak az egyes üzlettípusok között. A 2025. június végi adatok szerint az egy évvel korábbihoz képest nem minden szegmens zsugorodott azonos mértékben: míg az éttermek és büfék száma többnyire mérsékelten csökkent, addig az italüzletek és zenés szórakozóhelyek esetében jóval nagyobb volt a visszaesés. Ezzel szemben a munkahelyi, rendezvényi és közétkeztetést végző vendéglátóhelyek több térségben még növekedni is tudtak.

Az éttermek és büfék kategóriájában a csökkenés viszonylag mérsékelt volt a legtöbb vármegyében. A legnagyobb visszaesés Komárom-Esztergom vármegyében történt, ahol az egységek száma az egy évvel korábbi szint 93,1 százalékára esett. Hasonlóan jelentős csökkenés látható Veszprém vármegyében (93,8 százalék) és Baranyában (94,6 százalék) is. Ezzel szemben Nógrád vármegyében még enyhe növekedés is történt: ott az éttermek és büfék száma 100,3 százalékon állt, vagyis kissé több ilyen egység működött, mint egy évvel korábban.

A cukrászdák esetében már jóval szélsőségesebb eltérések figyelhetők meg. A legnagyobb visszaesés Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében történt, ahol a számuk az előző évi szint 88,2 százalékára csökkent. Szintén jelentős volt a visszaesés Baranyában (88,7 százalék) és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében (93,1 százalék). Ugyanakkor néhány térségben kifejezetten bővült a kínálat: Fejér vármegyében például 105,6 százalékos indexet mértek, vagyis több mint 5 százalékkal nőtt a cukrászdák száma.

A legnagyobb vesztesek egyértelműen az italüzletek és zenés szórakozóhelyek voltak. Ebben a kategóriában a legerősebb visszaesést Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében mérték, ahol az egységek száma mindössze az egy évvel korábbi állomány 88,5 százalékát érte el. Hasonlóan jelentős csökkenés látható Fejér vármegyében (89,8 százalék), Hajdú-Biharban (89,5 százalék) és Veszprémben (89,7 százalék) is. A legtöbb vármegyében ez az üzlettípus mutatta a legnagyobb arányú visszaesést.

Ezzel szemben a munkahelyi, rendezvényi és közétkeztetést végző vendéglátóhelyek száma több helyen növekedett. A legnagyobb bővülést Veszprém vármegyében regisztrálták, ahol 104,2 százalékos indexet mértek. Somogy vármegyében 103,0, Békésben 102,9, Hevesben és Szabolcs-Szatmár-Beregben pedig 102,7 százalékon állt ez a kategória. Ez arra utal, hogy a közétkeztetéshez vagy rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások iránt több térségben nőtt a kereslet.

Budapesten a vendéglátás szerkezete hasonló trendet mutat. A fővárosban az éttermek és büfék száma 97,3 százalékra, az italüzleteké és zenés szórakozóhelyeké 96,2 százalékra csökkent, miközben a cukrászdák száma kevésbé esett vissza (98,9 százalék). A közétkeztetéssel és rendezvényekkel foglalkozó egységek száma viszont még növekedni is tudott, 100,6 százalékos szintre emelkedve.