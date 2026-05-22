Orbán Anita NATO-főtitkárral egyeztetett az európai biztonsági helyzetről és Ukrajnáról

Mark Rutte NATO-főtitkárral egyeztetett Orbán Anita külügyminiszter a svédországi Helsingborgban rendezett külügyminiszteri találkozón. A tárgyalás középpontjában az európai biztonsági helyzet, a NATO-együttműködés és az ukrajnai háború állt. A találkozó azért is figyelemre méltó, mert az új magyar kormány az elmúlt hetekben több gesztust is tett a NATO és az Európai Unió felé, miközben továbbra is óvatos Ukrajna katonai támogatásának kérdésében, írja a Portfolio.

Mark Rutte NATO-főtitkárral tárgyalt Orbán Anita külügyminiszter a svédországi Helsingborgban rendezett külügyminiszteri találkozón. A magyar tárcavezető péntek esti bejegyzése szerint az egyeztetésen a nemzetközi biztonsági helyzet, a szövetségi együttműködés erősítése és az aktuális geopolitikai kihívások kerültek szóba.

A találkozó kiemelt témája az ukrajnai háború és az európai védelmi képességek megerősítése volt. A NATO jelenleg a júliusi ankarai csúcstalálkozóra készül, ahol várhatóan napirendre kerül a tagállamok védelmi kiadásainak növelése, az európai hadiipari kapacitások fejlesztése és Ukrajna további támogatása is.

A mostani egyeztetés politikailag különösen érdekes annak fényében, hogy az új magyar kormány az elmúlt hetekben látványosan igyekszik javítani kapcsolatait a NATO-val és az Európai Unióval. Orbán Anita korábban parlamenti meghallgatásán arról beszélt: a kabinet egyik legfontosabb külpolitikai célja a bizalom helyreállítása és az euroatlanti szövetségi rendszer megerősítése.

A Tisza-kormány ugyanakkor több kérdésben továbbra is óvatos álláspontot képvisel Ukrajna támogatásával kapcsolatban. Magyar Péter miniszterelnök már a választási kampány során jelezte, hogy Magyarország nem tervez fegyverszállításokat Ukrajnának.

A külügyminiszter korábban arról is beszélt, hogy az Európai Unió által létrehozott, 90 milliárd eurós hitelkonstrukciót a magyar kormány külön megvizsgálja annak érdekében, hogy az ne jelentsen további pénzügyi terhet a jelentős költségvetési hiánnyal küzdő országnak.

Mark Rutte az elmúlt napokban többször hangsúlyozta: Európának nagyobb szerepet kell vállalnia saját védelmi képességeinek fenntartásában és fejlesztésében.

