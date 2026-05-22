2026. május 22. péntek Júlia, Rita
20 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Orbán Anita külügyminiszter-jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés külügyi bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én. MTI/Purger Tamás
Világ

Orbán Anita NATO-főtitkárral egyeztetett az európai biztonsági helyzetről és Ukrajnáról

Pénzcentrum
2026. május 22. 21:24

Mark Rutte NATO-főtitkárral egyeztetett Orbán Anita külügyminiszter a svédországi Helsingborgban rendezett külügyminiszteri találkozón. A tárgyalás középpontjában az európai biztonsági helyzet, a NATO-együttműködés és az ukrajnai háború állt. A találkozó azért is figyelemre méltó, mert az új magyar kormány az elmúlt hetekben több gesztust is tett a NATO és az Európai Unió felé, miközben továbbra is óvatos Ukrajna katonai támogatásának kérdésében, írja a Portfolio.

Mark Rutte NATO-főtitkárral tárgyalt Orbán Anita külügyminiszter a svédországi Helsingborgban rendezett külügyminiszteri találkozón. A magyar tárcavezető péntek esti bejegyzése szerint az egyeztetésen a nemzetközi biztonsági helyzet, a szövetségi együttműködés erősítése és az aktuális geopolitikai kihívások kerültek szóba.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A találkozó kiemelt témája az ukrajnai háború és az európai védelmi képességek megerősítése volt. A NATO jelenleg a júliusi ankarai csúcstalálkozóra készül, ahol várhatóan napirendre kerül a tagállamok védelmi kiadásainak növelése, az európai hadiipari kapacitások fejlesztése és Ukrajna további támogatása is.

Kapcsolódó cikkeink:

A mostani egyeztetés politikailag különösen érdekes annak fényében, hogy az új magyar kormány az elmúlt hetekben látványosan igyekszik javítani kapcsolatait a NATO-val és az Európai Unióval. Orbán Anita korábban parlamenti meghallgatásán arról beszélt: a kabinet egyik legfontosabb külpolitikai célja a bizalom helyreállítása és az euroatlanti szövetségi rendszer megerősítése.

A Tisza-kormány ugyanakkor több kérdésben továbbra is óvatos álláspontot képvisel Ukrajna támogatásával kapcsolatban. Magyar Péter miniszterelnök már a választási kampány során jelezte, hogy Magyarország nem tervez fegyverszállításokat Ukrajnának.

A külügyminiszter korábban arról is beszélt, hogy az Európai Unió által létrehozott, 90 milliárd eurós hitelkonstrukciót a magyar kormány külön megvizsgálja annak érdekében, hogy az ne jelentsen további pénzügyi terhet a jelentős költségvetési hiánnyal küzdő országnak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mark Rutte az elmúlt napokban többször hangsúlyozta: Európának nagyobb szerepet kell vállalnia saját védelmi képességeinek fenntartásában és fejlesztésében.

Címlapi kép: Purger Tamás / MTI
#kormány #európai unió #ukrajna #világ #geopolitika #orosz-ukrán háború #nato #diplomácia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:24
21:02
20:47
20:30
20:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 22.
Új trükkel ürítik ki a magyarok bankszámláit: a legtöbben maguk utalják el minden pénzüket a csalóknak
2026. május 21.
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
2026. május 22.
Teljesen új szintre kapcsol a magyar albérletpiac: igencsak húzós időszak vár a bérlőkre
2026. május 22.
Tömegek cserélik le a tengert erre a festői vízpartra: nevetségesen olcsó a szállás, és a vacsorát is fillérekből megúszod
2026. május 22.
Íme a hiányszakma, amivel degeszre keresheted magad, és a mesterséges intelligencia sem veszélyezteti
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 22. péntek
Júlia, Rita
21. hét
Május 22.
A biológiai sokféleség nemzetközi napja
Május 22.
A magyar természet napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának
2
2 hete
Megszólalt a magyarországi sorkatonaság visszaállításáról Ruszin-Szendi Romulusz: erre lehet készülni
3
1 hete
Visszafelé sült el a miniszterelnök elkeseredett lépése: megindult a lavina, sorra menekülnek a politikusok
4
1 napja
Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
5
1 hete
Máris repedezik a kormány: lemondott az egyik miniszter, erre szólítja fel a miniszterelnököt is
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adótartozás
az esedékességkor meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 22. 19:01
Teljesen új szintre kapcsol a magyar albérletpiac: igencsak húzós időszak vár a bérlőkre
Pénzcentrum  |  2026. május 22. 18:02
Kvíz: Te felismered Budapest ikonikus épületeit régi fotókon? Lássuk, hány pontod lesz a 10-ből!
Agrárszektor  |  2026. május 22. 20:29
Ilyen gyümölcs áraszthat el rengeteg piacot: hatalmas dömping jöhet