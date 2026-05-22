Hullámvasútra ült a forint péntek estére: mutatjuk, merre mozdult el a magyar fizetőeszköz

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben pénteken estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 358,97 forintról 358,54 forintra csökkent 18.30 óra után néhány perccel, napközben 357,83 forint és 360,38 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 392,97 forintról 393,67 forintra emelkedett, míg a dolláré 309,17 forintról 308,85 forintra gyengült.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1618 dollárról 1,1607 dollárra változott.