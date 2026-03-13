Komoly gond lehet Donald Trump egészségével: megdöbbentő hibát vétett az amerikai elnök a közönség előtt
Újabb aggodalmak merültek fel Donald Trump amerikai elnök egészségi állapotával kapcsolatban, miután a nézők látható memóriazavart tapasztaltak nála egy élő televíziós közvetítés során - írta meg a Mirror.
Trump a Fehér Házban, feleségével, Melania Trumppal közösen tartott rendezvényt a nők történelmi hónapja alkalmából. Beszéde során korábbi munkatársát, Kellyanne Conwayt méltatta, aki 2017 és 2020 között volt az elnök vezető tanácsadója. A jelenlévőknek és a tévénézőknek azonban egyaránt feltűnt, hogy az elnök láthatóan összekeverte Conwayt a jelenlegi sajtófőnökével, Karoline Leavitt-tel.
Trump dicsérő szavakkal illette Conwayt. Kijelentette róla, hogy "fantasztikus", és megköszönte neki, ahogyan "bemegy, és rákiabál a médiára". A közönséghez fordulva pedig a következőt kérdezte: "Kellyanne Conway – hallott már róla valaki?"
A közösségi médiában azonnal elindultak a találgatások. Az egyik felhasználó például így reagált: "Összekeveri Karoline Leavittet Kellyanne Conway-jel? Jól hallom?" Sokan ismét az elnök szellemi állapotát firtatták. Ez különösen annak fényében aggasztó, hogy már a hónap elején is egy hasonló incidensre figyeltek fel a nézők. Nemrég pedig egy rejtélyes bőrbetegségre figyeltek fel, amely az amerikai elnök nyakán található.
A 78 éves Trump kognitív képességeinek kérdése régóta visszatérő téma az amerikai közéletben. Az ehhez hasonló, élő adásban rögzített pillanatok pedig minden alkalommal újabb vitákat gerjesztenek arról, hogy az elnök mennyire alkalmas a hivatalának ellátására.
Címlapfotó: Eduardo Munoz, MTI/MTVA
