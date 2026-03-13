2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
New York, 2023. november 6.
Egészség

Komoly gond lehet Donald Trump egészségével: megdöbbentő hibát vétett az amerikai elnök a közönség előtt

Pénzcentrum
2026. március 13. 20:16

Újabb aggodalmak merültek fel Donald Trump amerikai elnök egészségi állapotával kapcsolatban, miután a nézők látható memóriazavart tapasztaltak nála egy élő televíziós közvetítés során - írta meg a Mirror.

Trump a Fehér Házban, feleségével, Melania Trumppal közösen tartott rendezvényt a nők történelmi hónapja alkalmából. Beszéde során korábbi munkatársát, Kellyanne Conwayt méltatta, aki 2017 és 2020 között volt az elnök vezető tanácsadója. A jelenlévőknek és a tévénézőknek azonban egyaránt feltűnt, hogy az elnök láthatóan összekeverte Conwayt a jelenlegi sajtófőnökével, Karoline Leavitt-tel.

Trump dicsérő szavakkal illette Conwayt. Kijelentette róla, hogy "fantasztikus", és megköszönte neki, ahogyan "bemegy, és rákiabál a médiára". A közönséghez fordulva pedig a következőt kérdezte: "Kellyanne Conway – hallott már róla valaki?"

A közösségi médiában azonnal elindultak a találgatások. Az egyik felhasználó például így reagált: "Összekeveri Karoline Leavittet Kellyanne Conway-jel? Jól hallom?" Sokan ismét az elnök szellemi állapotát firtatták. Ez különösen annak fényében aggasztó, hogy már a hónap elején is egy hasonló incidensre figyeltek fel a nézők. Nemrég pedig egy rejtélyes bőrbetegségre figyeltek fel, amely az amerikai elnök nyakán található.

A 78 éves Trump kognitív képességeinek kérdése régóta visszatérő téma az amerikai közéletben. Az ehhez hasonló, élő adásban rögzített pillanatok pedig minden alkalommal újabb vitákat gerjesztenek arról, hogy az elnök mennyire alkalmas a hivatalának ellátására.

Címlapfotó: Eduardo Munoz, MTI/MTVA 
#egészség #külföld #betegség #usa #demencia #trump #donald trump #politika #elnök #mentális egészség #amerikai egyesült államok #washington #fehér ház

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 13.
Megnyílhat az út a legjobban fizető állásokhoz? Ezek a dolgozók vannak most nyeregben: két kézzel kapkodnak utánuk
2026. március 12.
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
2026. március 13.
Megjött a friss felmérés: elképesztő a szakadék a magyarok között, ebben az országrészben a legjobb élni 2026-ban
2026. március 13.
Kiderült, ez a 10 cég uralja jelenleg a világot: brutális fordulat jön a globális gazdaságban?
2026. március 13.
A szemünk előtt rajzolódik át Európa gazdasági térképe: ha ez bejön, a magyarok lehetnek az egyik nagy nyertesei
1
2 napja
Kiderült a magyar ásványvizek sötét titka: literszám vedelik a magyarok, de ezzel nem számoltak
2
1 hete
Te is szedsz Normaflore-t? Most közölték a gyártóról: rengeteg beteget érint
3
1 hónapja
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
4
3 napja
Meghalt Kiss László
5
2 hete
Ezt okvetlenül tudnia kell minden gyógyszert felírató betegnek: jöhet a felzúdulás az orvosi rendelőkben
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 13. 19:00
Megjött a friss felmérés: elképesztő a szakadék a magyarok között, ebben az országrészben a legjobb élni 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. március 13. 18:03
Kvíz: Németországba utaznál? Ezt jó, ha tudod a német KRESZ szabályairól, súlyos büntetést kaphatsz a kihágásért
Agrárszektor  |  2026. március 13. 19:34
Lecsapott a NAV a magyar piacon: 11 embert állítottak elő