Ezek lettek a legjobban fizetett szakmák 2026-ra Magyarországon: a 3-4 milliós havi fizuért diploma sem kell, bárki jelentkezhet

Miközben 2025-ben a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 705 ezer forintra emelkedett, ami éves alapon 9 százalékos növekedés, a részletes szakmai adatokból egészen durva bérszakadék rajzolódik ki a magyar munkaerőpiacon. A legjobban fizetett foglalkozás a légiforgalmi irányító, ahol egy dolgozó átlagosan havi 3,91 millió forint bruttót keresett. A lista másik végén viszont a nád- és fűzfeldolgozók, seprű- és kefegyártók már 250 ezer forint alatt maradtak. Közben nemcsak az látszik, mely szakmák fizetnek a legjobban és legrosszabbul, hanem az is, hogy 2024-ről 2025-re hol ugrottak meg igazán a bérek, és hol akadt el szinte teljesen a növekedés, sőt visszaesést is tapasztalni. Míg a helyi önkormányzatok választott vezetőinél 51,3 százalékos emelkedést mértek, addig az utaskísérőknél 11,5 százalékos visszaesést, a szakorvosoknál pedig a 2,1 milliós bruttó mellett is alig 0,8 százalékos pluszt mutat a statisztika.

A legfrissebb adatok szerint rengeteg magyar munkavállaló tűnt el a piacról. A 2025. november-2026. január időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 628 ezer fő volt. Ez 68 ezerrel (!) elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 41 ezer fővel, 2 millió 449 ezer főre, míg a nők esetében 27 ezerrel, 2 millió 179 ezer főre mérséklődött. Ennél kevesebben egyébként csak 2021 nyarán, a Covid-járvány lecsengésekor dolgoztak idehaza.

Eközben a fizetések a hivatalos statisztikák szerint 2025-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók esetében bruttó 705 000 forintra ugrottak, ami nettóban 486 800 forint volt. Összességében a 2025-ös évben a bruttó átlagkereset 9,0%-kal, míg a nettó átlagkereset 9,4%-kal haladta meg az előző év azonos időszakának adatát.

Ezek tehát az országos átlagok. De nézzük jobban a számok mögé: vajon melyek Magyarország legjobban és legrosszabbul fizetett állásai? Illetve mely szakmákban nőttek leginkább, és melyekben legkevésbé a fizetések 2024-2025 között? A legfrissebb statisztikák szerint mutatjuk a hazai munkaerőpiac rögvalóságát.

Sztárszakmák Magyarországon 2025-ben

Ahogy látjuk, a legfrissebb statisztikák szerint néhány szakmában egészen elképesztő összegek forognak a magyar munkaerőpiacon. A lista élén toronymagasan a légiforgalmi irányítók állnak, akiknek az átlagos bruttó bére 2025-ben már 3 912 766 forintra rúgott. Ez a mezőnyből messze kiemelkedő összeg, és jól mutatja, mennyire speciális, nagy felelősséggel járó munkáról van szó. Nem sokkal maradnak el tőlük a légijármű-vezetők és hajózómérnökök sem, akik átlagosan 3 201 941 forintos bruttó fizetést vihettek haza.

Az adatokból az is kiolvasható, hogy a politika és a pénzügyi szektor szintén erősen felülreprezentált a legjobban fizető állások között. A törvényhozók, miniszterek és államtitkárok átlagos bruttó bére 2 548 701 forint, míg a pénzintézeti tevékenységet folytató egységek vezetői már 2,2 millió forint feletti átlagkeresettel szerepelnek a listán. A szakorvosok is stabilan a felső ligában vannak, átlagosan 2 109 502 forintos bruttó fizetéssel.

Láthatjuk azt is, hogy a felső vezetői pozíciók tömegesen jelennek meg a másfél millió forint feletti kategóriában. Ide tartoznak például az informatikai és telekommunikációs egységek vezetői közel 2 millió forintos, a kutatás-fejlesztési vezetők mintegy 1,85 millió forintos, valamint a vállalati stratégiatervezési vezetők 1,84 millió forintos átlagbérrel. A humánpolitikai, egészségügyi, pénzügyi és értékesítési vezetők fizetése szintén bőven 1,6-1,8 millió forint között alakul.

Érdekesség, hogy a listán nemcsak vállalati vezetők és politikusok jelennek meg. A sportolók például átlagosan 1 858 719 forintot keresnek, míg a pénzpiacon dolgozó tőzsdeügynökök és brókerek bére is közel 1,8 millió forint. Emellett a jogi pálya felső szegmense is erősen képviselteti magát: az ügyészek és ügyészségi fogalmazók bruttó 1 556 410 forintos, a bírók és bírósági fogalmazók pedig 1 524 483 forintos átlagbérrel szerepelnek a legjobban fizetett szakmák között.

Látva a legjobban kereső állásokat idehaza, azt mondhatjuk, hogy a magasan specializált, nagy felelősséggel járó vagy vezetői pozíciók dominálják a magyar bérlista élét. Ugyanakkor az is beszédes, hogy még ebben az elit mezőnyben is jelentős a szórás: míg a lista tetején közel 4 milliós bruttó fizetések szerepelnek, addig a másfél milliós határ környékén már jóval sűrűbb a mezőny. Arról nem is beszélve, hogy a két, messze legjobban fizető hazai állásba voltaképpen diplomára sincs szüksége az embernek.

A legrosszabbul fizetett szakmák 2025-ben

A bérlista másik végén egészen más kép rajzolódik ki. A legfrissebb adatok szerint több olyan foglalkozás is van Magyarországon, ahol a bruttó átlagkereset még a 400 ezer forintot sem éri el. A lista elején ráadásul olyan szakmák szerepelnek, amelyek részben már szinte eltűnőben vannak a munkaerőpiacról.

A legalacsonyabb átlagbért például a nád- és fűzfeldolgozók, seprű- és kefegyártók kapják, ahol a bruttó kereset mindössze 248 865 forint. Nem sokkal magasabb az úgynevezett máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozások bére sem, itt átlagosan 253 600 forintot keresnek a dolgozók. Az egyszerű erdészeti, vadászati és halászati foglalkozásokban bruttó 298 441 forint, a klasszikus fizikai munkának számító kubikosoknál pedig 306 882 forint az átlag.

Ahogy látjuk, a mezőgazdasághoz és a kézműves szakmákhoz köthető foglalkozások közül is több a lista alsó részén szerepel. Az egyszerű mezőgazdasági foglalkozásúak átlagosan 340 ezer forint körüli, a textilművesek, hímzők és csipkeverők pedig 347 ezer forintos bruttó bérrel jelennek meg a statisztikában. A különböző takarítói és kisegítői munkák, az erdészeti foglalkozások, illetve a piaci és utcai árusok fizetése szintén nagyjából 350 ezer forint körül alakul.

A lista második felében már több olyan hétköznapi szolgáltatói szakma is feltűnik, amelyek mindenki számára ismerősek. Ide tartozik például a fodrász, ahol az átlagos bruttó bér 369 835 forint, a manikűrösök és pedikűrösök esetében 378 751 forint, míg a kozmetikusoknál 386 294 forint szerepel a statisztikákban. Hasonló nagyságrendben keresnek a pultosok, a pultfeltöltők, valamint a különböző konyhai kisegítők is.

Fontos azonban hozzátenni, hogy ezek az adatok elsősorban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók hivatalosan bejelentett kereseteit tükrözik. Több olyan szakma is van a listán (például a fodrászok, kozmetikusok vagy a manikűrösök), ahol sokan egyéni vállalkozóként dolgoznak, nem pedig klasszikus alkalmazotti jogviszonyban. Emiatt a tényleges jövedelmük a gyakorlatban gyakran jóval magasabb lehet, mint amit a statisztika a bejelentett bérek alapján mutat.

Összességében azt mondhatjuk, hogy a magyar munkaerőpiacon rendkívül nagy a szórás a fizetések között. Miközben a legjobban fizetett szakmákban a bruttó bérek akár a 3-4 millió forintot is elérik, addig a lista másik végén még mindig sok olyan foglalkozás akad, ahol az átlagos kereset a 400 ezer forintos szintet sem lépi át.

Bérváltozások 2024-2025 között: a nagy nyertesek

Ahogy a bevezetőben is írtuk, 2025-ben összességében 9,0 százalékkal nőtt a bruttó átlagkereset Magyarországon. A részletes adatokból azonban az is kiolvasható, hogy egyes szakmákban ennél jóval nagyobb béremelkedést mértek. Több foglalkozásban 15 százaléknál is nagyobb volt a növekedés 2024 és 2025 között.

A lista élén a helyi önkormányzatok választott vezetői állnak, ahol a bruttó átlagbér egyetlen év alatt 889 ezer forintról 1,346 millió forintra emelkedett. Ez 51,3 százalékos növekedést jelent, ami messze kiemelkedik a mezőnyből. Az adatokból az is látszik, hogy több kulturális és oktatási területhez kapcsolódó szakmában is jelentős béremelkedés történt. Az iskolarendszeren kívüli művészetoktatásban dolgozó tanárok bére például 23 százalékkal nőtt, míg a zenetanárok esetében közel 20 százalékos volt az emelkedés.

Ám az oktatási szektoron belül további szakmák is képviseltetik magukat a gyorsan emelkedő bérek listáján. Az általános iskolai tanárok és tanítók fizetése közel 20 százalékkal nőtt, a középiskolai tanároké pedig 19,3 százalékkal emelkedett. Hasonló mértékű növekedés látszik a gyógypedagógusok, az óvodapedagógusok, valamint a szakképzett oktatók és nevelők esetében is.

Láthatjuk azt is, hogy a klasszikus adminisztratív munkák között is akad olyan terület, ahol gyorsan nőttek a fizetések. A gépírók és szövegszerkesztők átlagbére például 22,9 százalékkal emelkedett, ami szintén jóval meghaladja az országos átlagot. A jogi pályán dolgozók közül az ügyészek és ügyészségi fogalmazók bére 21,8 százalékkal nőtt, miközben a bírók és bírósági fogalmazók esetében is közel 19 százalékos volt a növekedés.

A lista további érdekessége, hogy a fizikai szakmák közül is találunk olyanokat, ahol jelentős volt a béremelkedés. A tetőfedők fizetése például 21,8 százalékkal, a gipszkartonozók és stukkózók bére pedig 17 százalék feletti mértékben nőtt egyetlen év alatt.

Emellett a kreatív és tudományos pályák közül a táncművészek és koreográfusok, a fizikusok, valamint a geológusok esetében is 15 százalék feletti béremelkedést mutatnak a statisztikák.

Bérváltozások 2024-2025 között: a nagy vesztesek

Ahogy láthatjuk, nem minden szakmában követték a bérek az országos trendet. Miközben összességében 9 százalékkal nőtt a bruttó átlagkereset 2025-ben, több olyan foglalkozás is akad, ahol a fizetések alig emelkedtek, sőt néhol még csökkentek is.

A legnagyobb visszaesés az utaskísérők körében látható. A repülőn vagy hajón dolgozó kísérők átlagbére 868 ezer forintról 768 ezer forintra csökkent, ami 11,5 százalékos visszaesést jelent. Ez első látásra jelentős változás, ugyanakkor érdemes hozzátenni, hogy még így is egy viszonylag jól fizető szakmáról van szó.

Szintén csökkent a fizetés több közszolgálati területen. A tűzoltók bére 5,7 százalékkal, míg az egyéb hatósági ügyintézők keresete 4 százalékkal mérséklődött. Hasonló trend látszik az energetikai szektor egy speciális munkakörében is. A kőolaj- és földgázfinomító berendezések vezérlői korábban átlagosan 1,13 millió forintot kerestek havonta, 2025-re viszont ez 1,08 millió forint körülire csökkent.

Az adatokból az is kiolvasható, hogy több szakmában gyakorlatilag stagnáltak a bérek. A szakorvosok például továbbra is kiemelkedően jól keresnek, átlagosan 2,1 millió forintos bruttó fizetéssel, ugyanakkor a növekedés mindössze 0,8 százalékos volt egy év alatt. Hasonló a helyzet az általános orvosok, a mentőtisztek vagy a szülészek esetében is, ahol a béremelkedés mindössze 1-2 százalék körül alakult.

Láthatjuk azt is, hogy néhány, egyébként jól fizető szakmában a bérek csak minimálisan mozdultak el. A légijármű-vezetők és hajózómérnökök fizetése például továbbra is 3,2 millió forint körül alakul, ám a növekedés mindössze 2,1 százalékos volt. Hasonlóan szerény emelkedést mértek a tőzsde- és pénzügyi ügynökök, valamint a meteorológusok esetében is.

Ellentmondásos bérdinamika Magyarországon

Ha egymás mellé tesszük a leggyorsabban növekvő és a szinte stagnáló vagy csökkenő béreket, elég érdekes kép rajzolódik ki a magyar munkaerőpiacról. Sok esetben az látszik, hogy akik a legtöbbet keresték 2025-ben, azoknak alig nőtt a bérük 1 év leforgása alatt. Akiknek viszont nagyobbat nőtt, ott sok esetben inkább felzárkóztató jellegű béremelésekről volt szó.

Ahogy látjuk, a legnagyobb béremelkedések jelentős része az oktatás és a közszféra különböző területein történt. A tanárok, gyógypedagógusok, óvodapedagógusok, oktatási szakoktatók vagy éppen a művészetoktatásban dolgozók bére sok esetben közel 20 százalékkal nőtt egyetlen év alatt, ami jóval meghaladja a 9 százalékos országos átlagot. Ebből leginkább az olvasható ki, hogy egyfajta felzárkóztatási jellegű béremelés történt, vagyis olyan területeken nőttek gyorsan a fizetések, ahol korábban inkább az alacsonyabb keresetek voltak jellemzők.

Ezzel szemben több eleve jól fizető szakmában alig mozdultak a bérek. A szakorvosok például továbbra is havi 2 millió forint felett keresnek átlagosan, de a növekedés alig 1 százalék körül alakult. Hasonló jelenség látszik a légijármű-vezetők, a tőzsdeügynökök, vagy egyes speciális ipari munkakörök esetében is. Vagyis ott, ahol már eleve magasak voltak a fizetések, sokkal kisebb volt a mozgástér a további növekedésre.

Talán még érdekesebb, hogy néhány szakmában egyértelmű visszaesést is mértek. Az utaskísérők bére például több mint 11 százalékkal csökkent, de a tűzoltók vagy bizonyos közigazgatási munkakörök esetében is mérséklődés látszik. Ez azt mutatja, hogy a bérdinamika nem mindenhol egyirányú, bizonyos szektorokban a piaci vagy intézményi változások akár lefelé is mozdíthatják a kereseteket.

Felzárkóztatás és stagnálás

Elemezve ezeket a bérdinamikákat egyértelműen azt mondhatjuk, a magyar munkaerőpiacon jelenleg két különböző bérfolyamat fut párhuzamosan. Az egyik oldalon zajlik egy felzárkóztató bérnövekedés több közszolgálati és oktatási szakmában, ahol az emelések jóval meghaladják az országos átlagot. A másik oldalon viszont több magas jövedelmű vagy speciális szakmában stagnálás látszik, sőt néhol kisebb visszaesések is megjelennek.

Éppen ezért az adatok talán legfontosabb tanulsága az, hogy a bérek növekedése egyáltalán nem egyenletesen oszlik el a gazdaságban. Vannak szakmák, ahol most gyorsabb felzárkózás zajlik, miközben más területeken inkább stabilizálódni látszanak a keresetek. Sőt, a legjobban fizető állásokban mintha falnak ütköztek volna a bérek, amik a későbbiekben még okozhatnak feszültségeket ezekben az ágazatokban.