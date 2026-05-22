Váratlan fordulat: mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból az új kormány. A pénteki Magyar Közlöny szerint a kabinet ismét a nemzetközi jogrend és a multilaterális intézmények támogatása mellett kötelezte el magát, és hatályon kívül helyezné az előző kormány által elfogadott kilépési törvényt.

A friss kormányhatározat szerint a kabinet megerősíti elkötelezettségét a nemzetközi jogrend, a multilaterális intézmények működése és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett.

Ennek részeként az új kormány visszavonja azt a döntést, amely Magyarország ICC-tagságának megszüntetését célozta volna.

A kabinet egyúttal elrendelte annak a törvénynek a hatályon kívül helyezését is, amely a Római Statútum és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodás felmondását készítette elő.

A szükséges törvényjavaslat kidolgozásáért az igazságügyi miniszter felel, míg a külügyminiszter feladata lesz a kapcsolódó nemzetközi jognyilatkozatok megtétele.

Az előző kormány még 2025-ben döntött úgy, hogy Magyarország kilépne a hágai székhelyű nemzetközi bíróságból. Az új kabinet azonban most egyértelműen más irányt jelölt ki külpolitikai és nemzetközi jogi kérdésekben.