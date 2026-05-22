2026. május 22. péntek Júlia, Rita
20 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bírósági koncepció
Gazdaság

Váratlan fordulat: mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Pénzcentrum
2026. május 22. 21:02

Visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból az új kormány. A pénteki Magyar Közlöny szerint a kabinet ismét a nemzetközi jogrend és a multilaterális intézmények támogatása mellett kötelezte el magát, és hatályon kívül helyezné az előző kormány által elfogadott kilépési törvényt.

Fordulatot vett Magyarország viszonya a Nemzetközi Büntetőbírósághoz (ICC): az új kormány visszavonja az előző kabinet által kezdeményezett kilépést – derült ki a péntek esti Magyar Közlönyből.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A friss kormányhatározat szerint a kabinet megerősíti elkötelezettségét a nemzetközi jogrend, a multilaterális intézmények működése és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett.

Ennek részeként az új kormány visszavonja azt a döntést, amely Magyarország ICC-tagságának megszüntetését célozta volna.

Kiszivárgott: fontos nemzetközi testületből léphet ki Magyarország, már készülhet a határozat
EZ IS ÉRDEKELHET
Kiszivárgott: fontos nemzetközi testületből léphet ki Magyarország, már készülhet a határozat
Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból - állítólag erről beszélt Tuzson Bence igazságügyi miniszter a múlt héten tartott nagyköveti értekezleten.

A kabinet egyúttal elrendelte annak a törvénynek a hatályon kívül helyezését is, amely a Római Statútum és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodás felmondását készítette elő.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szükséges törvényjavaslat kidolgozásáért az igazságügyi miniszter felel, míg a külügyminiszter feladata lesz a kapcsolódó nemzetközi jognyilatkozatok megtétele.

Az előző kormány még 2025-ben döntött úgy, hogy Magyarország kilépne a hágai székhelyű nemzetközi bíróságból. Az új kabinet azonban most egyértelműen más irányt jelölt ki külpolitikai és nemzetközi jogi kérdésekben.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #magyarország #gazdaság #törvény #politika #miniszter #kormányhatározat #külpolitika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:02
20:47
20:30
20:16
20:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 22. 16:50
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 22. 17:01
Magyar világsiker a New York Festivals TV & Film Awardson: Szabó Stein Imrének és Keller Andrásnak is gratulálhatunk!
A Keller András vezette Concerto Budapest és Szabó Stein Imre új, a MEZZO TV-n bemutatott, Bartók-ko...
Holdblog  |  2026. május 22. 08:06
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek je...
ChikansPlanet  |  2026. május 22. 08:00
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de soksz...
Bankmonitor  |  2026. május 21. 15:24
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelp...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 22.
Új trükkel ürítik ki a magyarok bankszámláit: a legtöbben maguk utalják el minden pénzüket a csalóknak
2026. május 21.
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
2026. május 22.
Teljesen új szintre kapcsol a magyar albérletpiac: igencsak húzós időszak vár a bérlőkre
2026. május 22.
Tömegek cserélik le a tengert erre a festői vízpartra: nevetségesen olcsó a szállás, és a vacsorát is fillérekből megúszod
2026. május 22.
Íme a hiányszakma, amivel degeszre keresheted magad, és a mesterséges intelligencia sem veszélyezteti
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 22. péntek
Júlia, Rita
21. hét
Május 22.
A biológiai sokféleség nemzetközi napja
Május 22.
A magyar természet napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kiderült, ő lehet Kapitány István egyik legfontosabb embere: az energiaügyekért fog felelni
2
3 napja
Teljesíti Magyar Péter követelését Sulyok Tamás: célt ért a miniszterelnök felszólítása
3
5 napja
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
4
3 napja
Óriási béremelés jön Magyarországon, de rengeteg dolgozó ráfázhat: könnyen veszélybe kerülhet a munkahelyük
5
3 napja
Ki legyen az új köztársasági elnök, Sulyok Tamás utódja? Elindult a szavazás, itt vannak a nevek!
PÉNZÜGYI KISOKOS
POS (Point of sale) terminál
Legfőképp boltokban, de a mozgó árusítóknál is gyakran megtalálható eszköz segítségével egyszerűen fizethetünk kártyával. A készülék képes azonosítani a kibocsátó bankot, és ellenőrizni a fedezetet. Ilyen készülékkel érkezhetnek az online boltok futárai is, így lakásunkban is kényelmesen fizethetünk kártyánkkal. A tranzakció engedélyezése után a készülék kinyomtatja a vásárlás adatait.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 22. 19:01
Teljesen új szintre kapcsol a magyar albérletpiac: igencsak húzós időszak vár a bérlőkre
Pénzcentrum  |  2026. május 22. 18:02
Kvíz: Te felismered Budapest ikonikus épületeit régi fotókon? Lássuk, hány pontod lesz a 10-ből!
Agrárszektor  |  2026. május 22. 20:29
Ilyen gyümölcs áraszthat el rengeteg piacot: hatalmas dömping jöhet