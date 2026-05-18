A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)

Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít.

Az energetikai vállalat megújítja márkáját, és egy markánsabb, digitálisabb és emberközelibb vállalati arculatot vezet be.

Az új „energiamenedzser” koncepció mentén a csoport olyan stratégiai partnerként pozícionálja magát, amely segít optimalizálni az energia felhasználását.

A kilenc országban jelen lévő energetikai csoport a közelmúltban mutatta be új vállalati arculatát. A megújulás egy új időszak kezdetét jelzi, amely során versenypiaci szereplőként az adathasználatra, a technológiára és a szakértelemre építve segítenek az energia hatékonyabb felhasználásában.

Az ellátástól a menedzsmentig

Az Audax energiatermelőből és -kereskedőből olyan multinacionális energetikai csoporttá fejlődött, amely az „energiamenedzser” koncepció köré épül. Célja, hogy személyre szabott megoldásokat kínáljon, amelyek segítik a vállalkozások versenyképességének növelését.

Ez a fordulat az új mottóban is tükröződik: „Kapcsolódj ahhoz, ami igazán számít!” Ezzel azt ígérik, hogy a vállalkozások az energiagazdálkodással kapcsolatos teendők helyett arra összpontosíthatnak, ami valóban fontos számukra.

A márka nem csak koncepcionálisan, hanem vizuális téren is megújul, egy sokoldalúbb, minimalista arculat kerül bevezetésre, az adatművészet ihlette új minták pedig az emberek és a technológia közötti kapcsolatot hivatottak jelképezni.

Megújult az „X” is, mint a kapcsolódás szimbóluma. Dinamikusabb és digitálisabb formát kapott, amely a vállalat értékeit tükrözi: őszinteség, dinamizmus, közelség és proaktivitás.

Az új digitális arculatot támogató minták és fotók emberközelivé teszik a márkát, ezzel is minden téren erősítik a vállalat transzparens imidzsét.

Az Audaxnál az a küldetésünk, hogy okos menedzseléssel segítsük ügyfeleinket a legtöbbet kihozni a megvásárolt energiából. Az energiaszektor összetett folyamatait egyszerű és hatékony megoldásokká alakítjuk, hogy ügyfeleink arra koncentrálhassanak, ami igazán számít” – magyarázza Carolina Gavilán, a csoport humánerőforrás- és kommunikációs igazgatója.

Az Audax értékei három alapvető pillérre épülnek:

Adatvezérelt, személyre szabott megoldások: intelligens adatelemzésen alapuló egyedi ajánlatok. Elkötelezettség az átláthatóság mellett: etikus és őszinte kapcsolat az ügyfelekkel és partnerekkel. Stabil háttér: egy vertikálisan integrált, stabil piaci referenciákkal rendelkező nemzetközi cégcsoport által nyújtott biztonság.

Az Audaxról

Az Audax energetikai vállalat versenypiaci szereplőként abban segíti a vállalkozásokat, hogy a legtöbbet hozzák ki a megvásárolt energiából. Vertikálisan integrált energetikai csoport vagyunk, amely 100%-ban megújuló energiát termel, villamos energiát és gázt szolgáltat, valamint energiahatékonysági megoldásokat kínál.

9 országban több mint 800 szakemberrel több mint 462 000 ügyfélnek biztosítunk áramot és gázt. Emellett több mint 1 GW kapacitású szél és fotovoltaikus projektportfóliót kezelünk.

Vállaltunkat jegyzik a spanyol tőzsdén, stabilitásunkat pedig erős pénzügyi eredményeink támasztják alá. Működésünk három pillérre épül: adatvezérelt, személyre szabott megoldások; stabil háttér; elkötelezettség az átláthatóság mellett. Az energia menedzselésével az összetett folyamatokat egyszerűvé és hatékonnyá alakítjuk, hogy ügyfeleink arra fókuszálhassanak, ami igazán számít.

További információért látogasson el a www.audaxrenewables.com oldalra!

(x)