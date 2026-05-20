2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
diploma, diplomás fizetések, irodai munka
Gazdaság

Óriási béremelés jön Magyarországon, de rengeteg dolgozó ráfázhat: könnyen veszélybe kerülhet a munkahelyük

Pénzcentrum
2026. május 20. 04:01

A magyar bérek látványos felzárkózása 2010 után megtorpant, majd az inflációs sokk évei után újraindult – de messze nem olyan ütemben, hogy érdemben csökkentse az uniós bérszakadékot. Bár 2024–2026 között ismét nőnek a reálkeresetek, a minimálbér gyors emelése komoly terhet ró a vállalatokra, és a foglalkoztatás visszafogásán keresztül akár a pozitív hatásokat is gyengítheti. A következő évek kulcskérdése az lesz, hogyan lehet úgy folytatni a bérfelzárkózást, hogy közben ne sérüljön a versenyképesség és a munkaerőpiac stabilitása.

A GKI Gazdaságkutató Zrt. cikksorozatában az új magyar kormány előtt álló rövid- és hosszútávú gazdasági kihívásokat mutatjuk be, a harmadik részében a magyarországi bérszínvonallal foglalkozik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

2010 és 2019 között dinamikus felzárkózás jellemezte a hazai béreket: a bruttó átlagkereset reálértéke 55%-kal, a minimálbéré 67%-kal, a garantált bérminimumé (szakmunkás minimálbér) pedig közel 79%-kal emelkedett 2010-hez képest.

Ezt követően a 2020-as évek elején a kedvezőtlen makrogazdasági környezet – a koronavírus-válság, majd a geopolitikai feszültségek és az inflációs sokk – megtörte ezt a trendet: a reálbérek növekedése érdemben lelassult és a korábban elért szint is csökkent. 2024-ben egyértelmű fordulat rajzolódott ki: az infláció mérséklődése mellett a nominális béremelések ismét reálbér-növekedést eredményeztek, majd 2025-ben ez folytatódott, de már lassuló ütemben. 2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, 322 800 forintra, a garantált bérminimum pedig 7%-kal, 373 200 forintra emelkedett.

A minimálbér, a garantált bérminimum és az átlagkereset reálértékének változása, 2010-2026 (2010=100%, bruttó értékek)

Összességében idén, a várható 4% körüli reálkereset emelkedés hatására 2010-hez képest a bruttó átlagbér reálértéke 95%-kal lesz magasabb, miközben a minimálbér (+130%) és a garantált bérminimum (+115%) reálértéke gyorsabban emelkedik, így a bérszintek összébb torlódnak.

A gyorsan emelkedő minimálbér és garantált bérminimum a legalsó kereseti sávokban növelik a fogyasztást, ugyanakkor ez a vállalatok oldalán érdemi alkalmazkodást kíván. Ezért a költségvetési és foglalkoztatási hatás végső soron attól függ, mennyire tudják a cégek kigazdálkodni a magasabb bérköltséget. A jelenlegi gazdasági környezetben ez sok esetben nehézséget jelent, ami a foglalkoztatás visszafogásán (elbocsátásokon) keresztül mérsékli a béremelések pozitív hatásait.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Bár a munkaerőpiac még feszes, a minimálbéren és a garantált bérminimumom dolgozók továbbra is sérülékenyebbek, és képzettségi, illetve földrajzi okok miatt nehezebben találnak állást. Ezért a kérdés nem az, hogy van-e értelme a kétfajta minimálbér emelésének, hanem az, hogy mekkora emelés mellett marad az gazdaságilag fenntartható.

Éves bruttó átlagbér és minimálbér az EU-s országokban, 2025 (euró)

Érdemes ezért összevetni a hazai helyzetet a közép-európai és az uniós munkaerőpiaccal. A 2025-ös adatok alapján a magyar éves bruttó átlagbér 21,3 ezer euró volt, amivel Szlovákiát megelőztük, de elmaradtunk Csehországtól és Lengyelországtól. A vizsgált országok között a minimálbér szintje a második, az átlagos bérszint pedig a 3. legalacsonyabb érték az Unióban. Ez azt jelenti, hogy a magyar bérszint az uniós országokhoz képest jelentős lemaradást mutat, vagyis lenne tér a felzárkózásra.

Összességében a 2010-2026 közötti reálbéremelkedés nem volt elég a bérfelzárkóztatáshoz, ugyanakkor a további folytatás előtt jelentős akadályok állnak. A következő időszak fő kérdése ezért az lesz, hogy a béremelések tudják-e úgy támogatni a bérfelzárkózást, hogy közben ne terheljék túl a vállalatokat és ne veszélyeztessék a foglalkoztatás stabilitását. A megoldás a vállalati termelékenység növelése, mert ez alapozza meg a bérszínvonal uniós átlagnál gyorsabb emelkedését.
Címlapkép: Getty Images
#minimálbér #európai unió #elbocsátás #infláció #foglalkoztatás #gazdaság #munkaerőpiac #bérek #garantált bérminimum #átlagbér

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
04:01
22:27
22:02
21:34
21:01
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 19. 16:49
Vége az ingatlanárak vágtatásának, de mi jön most?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
iO Charts  |  2026. május 19. 20:19
Mi az a DePIN? Átfogó befektetői útmutató és a top projektek 2026-ban
A blokklánc technológia evolúciója az elmúlt évtizedben nagyrészt a digitális térre korlátozódott. A...
MEDIA1  |  2026. május 19. 16:57
Összeomlott a propagandagyár, megszűnnek a Győr Plusz médiumai
Megszűnik a Győr Plusz Televízió, a Győr Plusz Rádió, a Győr Plusz Hetilap és a gyorplusz.hu interne...
Bankmonitor  |  2026. május 19. 13:26
Hogyan adósodsz el már fiatalon, és hogyan menthet meg az új Loud Budgeting trend?
A részletfizetés, a halasztott vásárlás és a korai hitelfelvétel sok fiatal számára természetes belé...
Holdblog  |  2026. május 19. 12:35
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 19.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 19.
Pattanásig feszült a helyzet az IKEA hazai áruházaiban: váratlan akcióba kezdtek a dolgozók, jöhet a sztrájk?
2026. május 19.
Tari Annamária: Nagyon nagy árat fizetünk azzal, hogy az érzelmeinket feláldozzuk a mesterséges intimitásért
2026. május 19.
Ki legyen az új köztársasági elnök, Sulyok Tamás utódja? Elindult a szavazás, itt vannak a nevek!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 20. szerda
Bernát, Felícia
21. hét
Május 20.
A méhek világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Kiderült, ő lehet Kapitány István egyik legfontosabb embere: az energiaügyekért fog felelni
2
7 napja
Kimondták az ítéletet Brüsszelben: esélyük sem lesz az európai milliárdokra a szabályszegőknek
3
1 hete
Súlyos kijelentést tett a Tisza szociális minisztere: a közmunkaprogram egyelőre kudarc!
4
2 napja
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
5
6 napja
Bejelentést tett az üzemanyagárakról Magyar Péter: ez hangzott el a kormányülésen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prepaid
olyan bankkártya, melynél a bankkártyahasználat költségeit, díjait, jutalékait előre, egy összegben fizetjük meg

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 19. 19:03
Pattanásig feszült a helyzet az IKEA hazai áruházaiban: váratlan akcióba kezdtek a dolgozók, jöhet a sztrájk?
Pénzcentrum  |  2026. május 19. 18:18
Kiderült, mi okozhatta Scherer Péter halálát: megszólalt Mucsi Zoltán
Agrárszektor  |  2026. május 19. 20:31
Itt az újabb feketeleves: sok boltban durva drágulás jöhet 2026-ban
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!