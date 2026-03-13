2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
Olajszivattyú emelő a búzamező közepén, gyönyörű naplementés égbolt mellett. A szivattyúemelő egy olyan eszköz, amelyet a kőolajiparban használnak a nyersolaj kitermelésére egy olajkútból, ahol a kútban nincs elég nagy nyomás ahhoz, ho
Világ

Most érkezett: Zelenszkij bejelentette, hogy mikor indulhat újra a Barátság vezeték

Pénzcentrum
2026. március 13. 14:39

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint körülbelül másfél-két hónapon belül újraindulhat a kőolajszállítás a Barátság vezetéken. A tranzit január végi leállása komoly diplomáciai konfliktust okozott Kijev, valamint a kieső szállítmányok miatt érintett Magyarország és Szlovákia között. A helyzet rendezésébe azóta már az Európai Unió is bekapcsolódott.

Az ukrán államfő az uniós vezetőkkel folytatott egyeztetésein vállalta a tranzit újraindítását. Kijev hivatalos határidőt is szab a folyamathoz. Az ukrán Naftogaz energiavállalat már elkészítette az előzetes ütemtervet. Becsléseik alapján a vezeték műszaki felmérése és helyreállítása nagyságrendileg két hónapot vesz igénybe. A jelenlegi tárgyalások nemcsak a javítási munkálatokat érintik. A jövőbeli szállítási volumenekről is egyeztetnek, kiemelt figyelemmel az uniós tagállamok ellátásbiztonságára.

Ukrajna január 27-én állította le a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. Magyarország és Szlovákia szerint a lépés tisztán politikai indíttatású volt. A két ország műholdfelvételekre hivatkozva állítja, hogy az infrastruktúra sértetlen. Szerintük semmi sem akadályozza a nyersolaj áramlását. Ezzel szemben Kijev hangsúlyozza, hogy a Lvivhez közeli Brodi szivattyúállomás több műszaki berendezése is súlyosan megsérült. A károk érintenek egy olajtartályt, valamint a vezeték föld alatti szakaszát is. Az ukrán fél szerint a helyreállítási munkálatokat az energiainfrastruktúrát célzó folyamatos orosz légicsapások is hátráltatják.

A leállás miatt elmérgesedő viszony odáig vezetett, hogy a magyar kormány megvétózta egy Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós hitelkeret folyósítását. A helyzet rendezése érdekében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénzügyi támogatást ajánlott fel. Az Európai Unió eszerint anyagilag is hozzájárulna a javításhoz. Emellett a bizottsági elnök egy tényfeltáró delegáció kiküldését is kezdeményezte az ukrán államfőnél.

A magyar kormány azonban nem várta meg a közös uniós lépést. Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese vezetésével egy négyfős magyar delegáció indult Ukrajnába. Bár az ukrán diplomácia előzetesen jelezte, hogy a hivatalos látogatást csak később tudják fogadni, a magyar küldöttség a kérés ellenére is megérkezett Kijevbe. Ez a lépés újabb feszültséget szült a két ország között.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #európai unió #ukrajna #szlovákia #világ #energetika #ursula von der leyen #barátság kőolajvezeték #volodimir zelenszkij #kőolaj #energiaügyi minisztérium

