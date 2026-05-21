2026. május 21. csütörtök Konstantin
21 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Érmék halmaza a pénzügyi, tőzsdei, vagyoni gazdaság, kamatláb, infláció, hosszú távú befektetés kereskedési grafikonjával,
Gazdaság

Fordulat jöhet a gazdaságban: a szakértők szerint ekkor gyorsulhat be újra az infláció

Pénzcentrum
2026. május 21. 15:52

A tavalyi 0,5 százalék után idén 1,4 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság. A különböző adminisztratív árkorlátozások esetleges legalább részbeni kivezetése, valamint a közel-keleti konfliktus hatásai miatt az év második felében gyorsulhat a pénzromlás üteme, ugyanakkor az éves átlagos infláció még így is alacsonyabb lehet, mint 2025-ben. Az országgyűlési választásokat követően a forint jelentősen erősödött, az év második felében azonban ezt a felértékelődést fékezheti a gyorsuló infláció, a költségvetés állapota és a várhatóan fokozatosan romló külső egyensúly.

A 2025-ben mért 0,5 százalékos GDP-növekedés után az idén 1,4 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság teljesítménye. Az Erste elemzői korábban 2 százalékos növekedést sem tartottak elképzelhetetlennek, a közel-keleti konfliktus, a Hormuzi-szoros lezárása okozta energiaválság miatt ez azonban már nem tűnik elérhetőnek. A hazai gazdaságot idén is elsősorban a háztartások fogyasztása segíti, miközben a beruházási aktivitás is mérsékelten élénkülhet. Az ipar kilátásai ugyanakkor továbbra is bizonytalanok a legfontosabb felvevőpiacaink, elsősorban a német gazdaság törékenysége miatt - derül ki az Erste sajtóközleményéből.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az infláció idén eddig kedvezőbben alakult a korábban vártnál, és nem csak azért, mert számos hatósági intézkedés és árkorlátozás fékezi a drágulás mértékét. A következő hónapoktól azonban a közel-keleti háború okozta energiaár-emelkedés a magyar gazdaságot is elérheti. Minden előretekintő ármutató, így az ipari termelői árak, a globális élelmiszer- és mezőgazdasági termelői árak, valamint a kiskereskedelmi és a szolgáltatói szektorokban a várakozások alakulása egyaránt drágulást vetít előre, ami a következő hónapokban fokozatosan beépülhet a hazai fogyasztói árakba. Ezzel együtt az év eleji kedvező számok és a

kormányzati intézkedések meghosszabbítása miatt az éves átlagos infláció 2026-ban valamivel mérsékeltebb lehet a korábban vártnál: a 2025-ös 4,4 százalékos pénzromlás 3,2 százalékra lassulhat. Ugyanakkor az árkorlátozások esetleges, legalább részbeni kivezetése, a bázishatás és az élénkülő konjunktúra miatt jövőre ismét magasabb lehet az átlagos infláció.

Kapcsolódó cikkeink:

Az év első hónapjaiban a közel-keleti válság kitörése a hozamok és a hozamfelárak meredek emelkedését váltotta ki. Azóta a piacok valamelyest korrigáltak a kezdeti háborús sokkból, ugyanakkor az áprilisi általános választásokkal kapcsolatos várakozások, majd az eredmény tudatában a forinthozamfelár elvált a régiós versenytársakétól. Amíg az elmúlt 4-5 évben Romániával versenyeztünk a kockázati megítélés tekintetében, addig az elmúlt napokban a magyar hozamfelár a lengyel hozamfelár alá csökkent, amire utoljára a pandémia előtt volt példa. Ennek oka, hogy a befektetők megelőlegezett bizalommal állnak az uniós pénzek lehívása, valamint az eurózóna-tagság előkészítése előtt.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az áprilisi parlamenti választásokat követően a forint jelentősen erősödött, mert a befektetők arra számítanak, hogy az új kormány elődjénél piacbarátabb gazdaságpolitikát folytat majd, normalizálja az uniós kapcsolatokat, és hamarosan lehetővé válik az eddig felfüggesztett európai források lehívása. A továbbiakban a várt magasabb infláció, a költségvetés kedvezőtlen állapota, valamint a közel-keleti háború miatti romló külső egyensúly várhatóan fékezi a további forinterősödést. Középtávon azonban látunk teret további nominális felértékelődésre. A reálárfolyam hosszú távú alakulása tekintetében ugyanis Magyarország az összes régiós versenytársa mögött maradt az elmúlt években. A kulcstényező ebben is a konvergencia program hitelessége lehet.
Címlapkép: Getty Images
#forint #infláció #gazdaság #euroövezet #befektetők #forint árfolyam #gdp növekedés #Közel-Kelet #állampapír hozamok #energiaárak

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Felix DeSouza
23 perce
Pont jókor csökkentik az állampapírok kamatát, amikor újra berobban az infláció. Mihály spórol.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:19
17:10
16:56
16:46
16:29
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 20. 16:58
Kevesebb mint 24 óra maradt: most érdemes betárazni a legjobb állampapírokból  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 21. 16:27
Felfüggesztette a Metropol működését a Mediaworks
A Fidesz-közeli médiaholding elismerte, hogy nem jelenteti meg a Metropol című termékét. Korábban a...
Bankmonitor  |  2026. május 21. 15:24
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelp...
Holdblog  |  2026. május 21. 09:15
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a B...
iO Charts  |  2026. május 20. 10:01
Top 3 ukrán részvény és egy titkos tipp 2026-ra
Piaci áttekintés Melyik a legjobban agyonvert ukrán részvény? Ki merne most belenyúlni egy ilyen méh...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 21.
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 21.
Hatalmas változás közeleg a magyar utakon: döbbenettel fogadják majd az autósok és a tömegközlekedők is ezt az új rendszert
2026. május 21.
Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások
2026. május 21.
Megvan a céldátum: 1,5 hónap múlva óriási zöldség-gyümölcs árzuhanás jöhet a magyar boltokban - brutális vásárlási roham várható
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 21. csütörtök
Konstantin
21. hét
Május 21.
A magyar honvédelem napja
Május 21.
Szeged napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Kiderült, ő lehet Kapitány István egyik legfontosabb embere: az energiaügyekért fog felelni
2
1 hete
Kimondták az ítéletet Brüsszelben: esélyük sem lesz az európai milliárdokra a szabályszegőknek
3
4 napja
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
4
2 napja
Teljesíti Magyar Péter követelését Sulyok Tamás: célt ért a miniszterelnök felszólítása
5
2 napja
Ki legyen az új köztársasági elnök, Sulyok Tamás utódja? Elindult a szavazás, itt vannak a nevek!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Integrál önrészesedés
a bagatell-károk kiszűrésének módszere. a minimális térítendő kárösszeg meghatározásával. Ha a kár az integrál önrész alatt marad, a biztosító nem térít, ha viszont fölötte van, akkor - levonás nélkül - megfizeti az egész kárt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 17:10
Itt az újabb budapesti lomtalanítás dátum: ez a kerület készülhet, augusztusban viszik a lomot mind a 10 körzetben
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 16:29
Váratlan bejelentést tett Magyar Péter Bécsben: hatalmas összeg érkezhet Magyarországra
Agrárszektor  |  2026. május 21. 16:32
Ezt kevesen látták jönni: óriási meglepetést okoz itt a baracktermés