Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök nyíltan elítélte nemzetbiztonsági miniszterét.
Fordulat jöhet a gazdaságban: a szakértők szerint ekkor gyorsulhat be újra az infláció
A tavalyi 0,5 százalék után idén 1,4 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság. A különböző adminisztratív árkorlátozások esetleges legalább részbeni kivezetése, valamint a közel-keleti konfliktus hatásai miatt az év második felében gyorsulhat a pénzromlás üteme, ugyanakkor az éves átlagos infláció még így is alacsonyabb lehet, mint 2025-ben. Az országgyűlési választásokat követően a forint jelentősen erősödött, az év második felében azonban ezt a felértékelődést fékezheti a gyorsuló infláció, a költségvetés állapota és a várhatóan fokozatosan romló külső egyensúly.
A 2025-ben mért 0,5 százalékos GDP-növekedés után az idén 1,4 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság teljesítménye. Az Erste elemzői korábban 2 százalékos növekedést sem tartottak elképzelhetetlennek, a közel-keleti konfliktus, a Hormuzi-szoros lezárása okozta energiaválság miatt ez azonban már nem tűnik elérhetőnek. A hazai gazdaságot idén is elsősorban a háztartások fogyasztása segíti, miközben a beruházási aktivitás is mérsékelten élénkülhet. Az ipar kilátásai ugyanakkor továbbra is bizonytalanok a legfontosabb felvevőpiacaink, elsősorban a német gazdaság törékenysége miatt - derül ki az Erste sajtóközleményéből.
Az infláció idén eddig kedvezőbben alakult a korábban vártnál, és nem csak azért, mert számos hatósági intézkedés és árkorlátozás fékezi a drágulás mértékét. A következő hónapoktól azonban a közel-keleti háború okozta energiaár-emelkedés a magyar gazdaságot is elérheti. Minden előretekintő ármutató, így az ipari termelői árak, a globális élelmiszer- és mezőgazdasági termelői árak, valamint a kiskereskedelmi és a szolgáltatói szektorokban a várakozások alakulása egyaránt drágulást vetít előre, ami a következő hónapokban fokozatosan beépülhet a hazai fogyasztói árakba. Ezzel együtt az év eleji kedvező számok és a
kormányzati intézkedések meghosszabbítása miatt az éves átlagos infláció 2026-ban valamivel mérsékeltebb lehet a korábban vártnál: a 2025-ös 4,4 százalékos pénzromlás 3,2 százalékra lassulhat. Ugyanakkor az árkorlátozások esetleges, legalább részbeni kivezetése, a bázishatás és az élénkülő konjunktúra miatt jövőre ismét magasabb lehet az átlagos infláció.
Az év első hónapjaiban a közel-keleti válság kitörése a hozamok és a hozamfelárak meredek emelkedését váltotta ki. Azóta a piacok valamelyest korrigáltak a kezdeti háborús sokkból, ugyanakkor az áprilisi általános választásokkal kapcsolatos várakozások, majd az eredmény tudatában a forinthozamfelár elvált a régiós versenytársakétól. Amíg az elmúlt 4-5 évben Romániával versenyeztünk a kockázati megítélés tekintetében, addig az elmúlt napokban a magyar hozamfelár a lengyel hozamfelár alá csökkent, amire utoljára a pandémia előtt volt példa. Ennek oka, hogy a befektetők megelőlegezett bizalommal állnak az uniós pénzek lehívása, valamint az eurózóna-tagság előkészítése előtt.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az áprilisi parlamenti választásokat követően a forint jelentősen erősödött, mert a befektetők arra számítanak, hogy az új kormány elődjénél piacbarátabb gazdaságpolitikát folytat majd, normalizálja az uniós kapcsolatokat, és hamarosan lehetővé válik az eddig felfüggesztett európai források lehívása. A továbbiakban a várt magasabb infláció, a költségvetés kedvezőtlen állapota, valamint a közel-keleti háború miatti romló külső egyensúly várhatóan fékezi a további forinterősödést. Középtávon azonban látunk teret további nominális felértékelődésre. A reálárfolyam hosszú távú alakulása tekintetében ugyanis Magyarország az összes régiós versenytársa mögött maradt az elmúlt években. A kulcstényező ebben is a konvergencia program hitelessége lehet.
Magyar Péter szerint jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról.
A Tisza-kormány az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja.
Enyhe optimizmus mellett indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) csütörtökön az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Súlyos pofont kaphat a magyar gazdaság egyik húzóágazata: számtalan vállalkozás húzhatja le a rolót, ha nem lépnek azonnal
A magyar kormány új gazdaságpolitikája a hazai kis- és középvállalkozások autóipari beszállítói szerepének megerősítését és a hazai hozzáadott érték növelését tűzte ki célul.
Retteghy András Tibor ügyvéd lesz a Belügyminisztérium új közigazgatási államtitkára
Gyengült a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Jelenleg Magyarország minősítése felülvizsgálat alatt áll: a kilátásokat a romló költségvetési és államadóssági helyzet veszélyezteti.
Kongatják a vészharangot a döntéshozók: óriási készleteket építenek ki azokból a kincsekből, amik nélkül megbénulna a modern világ
Volfrámot, ritkaföldfémeket és galliumot is felhalmozna az EU a stratégiai tartalékokban.
A főváros júliusig fellélegezhet: most nem emelik le a számláról a 7,5 milliárdos összeget.
Mivel az időtartamot 1990. május 2-től számítanák, a szabályozás Orbán Viktorra is vonatkozna.
Akár a GDP több mint 4 százaléka is „felszabadulhatna”, ha a kiadások a régiós szintre csökkennének.
Forráshiány, központosítás és vitatott hatáskörök: az önkormányzatok szerepe újra a politika középpontjába kerülhet.
Fájó lépéseket sürget a volt jegybankelnök: hozzá kéne nyúlni a 13. havi nyugdíjhoz, az szja-kedvezmények többségét el kéne törölni
Az ország fele gyakorlatilag nem fizet személyi jövedelemadót.
Hamis bírósági és adóhatósági iratokkal hitette el áldozatával, hogy pénzéhez később visszajuthat.
A gyanú szerint szennyezett földet rakhattak le több külső helyszínen a szegedi beruházás során.
Hatalmas pénzügyi fordulat közeleg Magyarországon: a következő hetekben végleg eldőlhet a forint sorsa?
A következő hetek ezért kulcsfontosságúak lehetnek Magyarország számára, hiszen a Moody’s, az S&P Global Ratings és a Fitch Ratings is újraértékeli az ország hitelképességét.
A tavalyi évben a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentések túlnyomó többsége a számlázással és elszámolással kapcsolatos problémákra irányult.
A Hormuzi-krízis semmi ehhez képest: a történelem legnagyobb energiaválsága közeleg, az egész világot falhoz csaphatja
A Hormuzi-szoros február végi lezárása óta a tankerek nem közlekednek, és a készletek egyre fogynak.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít