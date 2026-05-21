Fordulat jöhet a gazdaságban: a szakértők szerint ekkor gyorsulhat be újra az infláció

A tavalyi 0,5 százalék után idén 1,4 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság. A különböző adminisztratív árkorlátozások esetleges legalább részbeni kivezetése, valamint a közel-keleti konfliktus hatásai miatt az év második felében gyorsulhat a pénzromlás üteme, ugyanakkor az éves átlagos infláció még így is alacsonyabb lehet, mint 2025-ben. Az országgyűlési választásokat követően a forint jelentősen erősödött, az év második felében azonban ezt a felértékelődést fékezheti a gyorsuló infláció, a költségvetés állapota és a várhatóan fokozatosan romló külső egyensúly.

A 2025-ben mért 0,5 százalékos GDP-növekedés után az idén 1,4 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság teljesítménye. Az Erste elemzői korábban 2 százalékos növekedést sem tartottak elképzelhetetlennek, a közel-keleti konfliktus, a Hormuzi-szoros lezárása okozta energiaválság miatt ez azonban már nem tűnik elérhetőnek. A hazai gazdaságot idén is elsősorban a háztartások fogyasztása segíti, miközben a beruházási aktivitás is mérsékelten élénkülhet. Az ipar kilátásai ugyanakkor továbbra is bizonytalanok a legfontosabb felvevőpiacaink, elsősorban a német gazdaság törékenysége miatt - derül ki az Erste sajtóközleményéből.

Az infláció idén eddig kedvezőbben alakult a korábban vártnál, és nem csak azért, mert számos hatósági intézkedés és árkorlátozás fékezi a drágulás mértékét. A következő hónapoktól azonban a közel-keleti háború okozta energiaár-emelkedés a magyar gazdaságot is elérheti. Minden előretekintő ármutató, így az ipari termelői árak, a globális élelmiszer- és mezőgazdasági termelői árak, valamint a kiskereskedelmi és a szolgáltatói szektorokban a várakozások alakulása egyaránt drágulást vetít előre, ami a következő hónapokban fokozatosan beépülhet a hazai fogyasztói árakba. Ezzel együtt az év eleji kedvező számok és a

kormányzati intézkedések meghosszabbítása miatt az éves átlagos infláció 2026-ban valamivel mérsékeltebb lehet a korábban vártnál: a 2025-ös 4,4 százalékos pénzromlás 3,2 százalékra lassulhat. Ugyanakkor az árkorlátozások esetleges, legalább részbeni kivezetése, a bázishatás és az élénkülő konjunktúra miatt jövőre ismét magasabb lehet az átlagos infláció.

Az év első hónapjaiban a közel-keleti válság kitörése a hozamok és a hozamfelárak meredek emelkedését váltotta ki. Azóta a piacok valamelyest korrigáltak a kezdeti háborús sokkból, ugyanakkor az áprilisi általános választásokkal kapcsolatos várakozások, majd az eredmény tudatában a forinthozamfelár elvált a régiós versenytársakétól. Amíg az elmúlt 4-5 évben Romániával versenyeztünk a kockázati megítélés tekintetében, addig az elmúlt napokban a magyar hozamfelár a lengyel hozamfelár alá csökkent, amire utoljára a pandémia előtt volt példa. Ennek oka, hogy a befektetők megelőlegezett bizalommal állnak az uniós pénzek lehívása, valamint az eurózóna-tagság előkészítése előtt.

Az áprilisi parlamenti választásokat követően a forint jelentősen erősödött, mert a befektetők arra számítanak, hogy az új kormány elődjénél piacbarátabb gazdaságpolitikát folytat majd, normalizálja az uniós kapcsolatokat, és hamarosan lehetővé válik az eddig felfüggesztett európai források lehívása. A továbbiakban a várt magasabb infláció, a költségvetés kedvezőtlen állapota, valamint a közel-keleti háború miatti romló külső egyensúly várhatóan fékezi a további forinterősödést. Középtávon azonban látunk teret további nominális felértékelődésre. A reálárfolyam hosszú távú alakulása tekintetében ugyanis Magyarország az összes régiós versenytársa mögött maradt az elmúlt években. A kulcstényező ebben is a konvergencia program hitelessége lehet.