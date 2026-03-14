Mesés gazdagságukról árulkodik Zorán és Hegyi Barbara otthona: hihetetlen, milyen kincseket őrizgetnek

Hegyi Barbara és férje, Zorán otthona felér egy valóságos múzeummal, hiszen a lakás rendkívül értékes antik relikviákat rejt. A Jászai Mari-díjas színésznő nemrég egy televíziós műsorban értékesített két, több száz éves családi kincset. A félmilliós üzlet azonban csupán apró betekintést engedett abba a páratlan gyűjteménybe, amely a mindennapjaikat körülveszi.

A színésznő a "Kincsvadászok" című műsorban mutatta be azt a két, csaknem 300 éves tarsolyt, amelyeket Bécsben élő nagynénje kérésére vitt a műtárgykereskedők elé. A dologról a Story magazin számolt be. A szakértőket, köztük Megyesi Balázst is lenyűgözte a darabok kora és aprólékos kidolgozása.

A ritkaságokat fehér selyemkesztyűben vizsgálták meg. A szakemberek hangsúlyozták, hogy ezek a tárgyak egy komoly aukción is kiemelt figyelmet kapnának. A féltve őrzött tarsolyok végül több mint félmillió forintért találtak új gazdára.

Ez az eladás azonban csak a jéghegy csúcsa, hiszen a házaspár otthona tele van történelmi emlékekkel. Hegyi Barbara elárulta, hogy nagynénje a régi csipkék és hímzések szenvedélyes gyűjtője volt. Ezek az antik darabok a mai napig a lakásuk díszei. A konyha falán bekeretezett hajdani párták kaptak helyet. A berendezés része továbbá egy hímzett gyermekpruszlik és egy régi szuszék is, amelyben egykor ágyneműt tartottak.

Bár férje és gyermeke gyakran azzal viccelődik, hogy egy múzeumban élnek, a színésznő számára ezek a tárgyak sokkal többet jelentenek puszta régiségeknél.

Kifejezetten örömmel veszi körül magát a múltat idéző relikviákkal. Számára mindegyikhez személyes történet kapcsolódik, és éppen ezek a történelmi emlékek teszik igazán otthonossá a mindennapjaikat.

Luxus vagy elérhető szenvedély?

Gyakori tévhit, hogy műtárgyat csak a leggazdagabbak vásárolhatnak. Valójában a belépési küszöb jóval alacsonyabb.

Már néhány száz forintért, túlzás nélkül, lehet műtárgyat vásárolni bolhapiacokon, ócskásnál vagy az interneten, és a határ persze a csillagos ég.

- legalábbis erről beszéltek a November Gallery vezetői egy, a Pénzcentrumnak adott korábbi interjú során,

"Ez persze nem jelenti azt, hogy a nagy befektetési potenciállal bíró darabok könnyen megszerezhetők lennének. De aki nemcsak anyagi hasznot, hanem személyes örömet is keres, az bármilyen árszinten találhat magának kincseket." - tették hozzá az anyagban.

