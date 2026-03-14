Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok teljesen megsemmisítette az iráni Harg-szigeten található katonai célpontokat.
Miközben a világ a Közel-Keletre figyel, Oroszország csendben összeomlik: így érhet véget a háború?
Hiába pörgeti fel Oroszország a fegyvergyártást, a nyugati hírszerzési elemzések szerint az orosz hadsereg állapota egyre romlik. Szakértők úgy vélik, a haderő olyan leépülési szakaszba lépett, amelyet már a megnövelt rakéta- és dróntermelés sem tud megállítani - írja a Portfolio.
Nyugati katonai elemzők friss hírszerzési információk alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az orosz fegyveres erők a leépülés olyan szakaszába érkeztek, amelyet már a fegyvergyártás felgyorsítása sem képes érdemben ellensúlyozni – számolt be róla az RBK.
Andrij Kovalenko, az ukrán Dezinformáció Elleni Központ vezetője szerint a hanyatlás nem csupán egy-egy területet érint, hanem az egész haderő működésében érzékelhető. Úgy véli, a probléma rendszerszintű, és az orosz hadsereg általános minőségére is kihat.
Bár az orosz hadiipar igyekszik növelni a fegyverek mennyiségét – különösen a rakéták és drónok gyártását –, ez a tendencia nem tudja ellensúlyozni a hadsereg képességeinek romlását. A mennyiségi bővülés ellenére az állomány állapota, a harci tapasztalatok és a technikai színvonal több mutató szerint is gyengül.
Nyugati szakértők már korábban is figyelmeztettek arra, hogy az orosz hadsereg komoly gondokkal küzd a tapasztalt altisztek hiánya miatt, miközben a nehézpáncélos állomány jelentős része is elhasználódott a harcok során. Noha Moszkva a gazdaság egy részét haditermelésre állította át, az elemzők szerint az orosz fegyverrendszerek és a korszerű nyugati technológia közötti különbség tovább növekszik.
Ezzel párhuzamosan Ukrajna célzott támadásokkal próbálja gyengíteni az orosz hadiipari hátteret. Március 10-én ukrán erők csapást mértek a brjanszki Kremnij üzemre, ahol rakétákhoz szükséges kulcsfontosságú alkatrészek készülnek. Korábban, február 20-án a votkinszki fegyvergyárat is találat érte: az ukrán fél ekkor saját fejlesztésű Flamingo rakétákat vetett be a támadás során.
