A moszkvai Kreml látványa a Bolsoj Kamenny hídról naplementekor. UNESCO Világörökségi helyszín Ref 545. Az Orosz Föderáció kulturális örökségének tárgya â 7710353000. Moszkva, Oroszország.
Világ

Miközben a világ a Közel-Keletre figyel, Oroszország csendben összeomlik: így érhet véget a háború?

Pénzcentrum
2026. március 14. 08:32

Hiába pörgeti fel Oroszország a fegyvergyártást, a nyugati hírszerzési elemzések szerint az orosz hadsereg állapota egyre romlik. Szakértők úgy vélik, a haderő olyan leépülési szakaszba lépett, amelyet már a megnövelt rakéta- és dróntermelés sem tud megállítani - írja a Portfolio.

Nyugati katonai elemzők friss hírszerzési információk alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az orosz fegyveres erők a leépülés olyan szakaszába érkeztek, amelyet már a fegyvergyártás felgyorsítása sem képes érdemben ellensúlyozni – számolt be róla az RBK.

Andrij Kovalenko, az ukrán Dezinformáció Elleni Központ vezetője szerint a hanyatlás nem csupán egy-egy területet érint, hanem az egész haderő működésében érzékelhető. Úgy véli, a probléma rendszerszintű, és az orosz hadsereg általános minőségére is kihat.

Bár az orosz hadiipar igyekszik növelni a fegyverek mennyiségét – különösen a rakéták és drónok gyártását –, ez a tendencia nem tudja ellensúlyozni a hadsereg képességeinek romlását. A mennyiségi bővülés ellenére az állomány állapota, a harci tapasztalatok és a technikai színvonal több mutató szerint is gyengül.

Olyan súlyos veszteségeket szenvedett el Oroszország, hogy a teljes összeomlás sem kizárt: lehet, hogy ez zárja le végleg a háborút?
Olyan súlyos veszteségeket szenvedett el Oroszország, hogy a teljes összeomlás sem kizárt: lehet, hogy ez zárja le végleg a háborút?
Az orosz erők jelentős visszaesést szenvedtek el múlt héten, amikor Ukrajna elérte, hogy a SpaceX lekapcsolja a Starlink műholdas terminálokat.

Nyugati szakértők már korábban is figyelmeztettek arra, hogy az orosz hadsereg komoly gondokkal küzd a tapasztalt altisztek hiánya miatt, miközben a nehézpáncélos állomány jelentős része is elhasználódott a harcok során. Noha Moszkva a gazdaság egy részét haditermelésre állította át, az elemzők szerint az orosz fegyverrendszerek és a korszerű nyugati technológia közötti különbség tovább növekszik.

Ezzel párhuzamosan Ukrajna célzott támadásokkal próbálja gyengíteni az orosz hadiipari hátteret. Március 10-én ukrán erők csapást mértek a brjanszki Kremnij üzemre, ahol rakétákhoz szükséges kulcsfontosságú alkatrészek készülnek. Korábban, február 20-án a votkinszki fegyvergyárat is találat érte: az ukrán fél ekkor saját fejlesztésű Flamingo rakétákat vetett be a támadás során.
2026. március 14.
Ezek lettek a legjobban fizetett szakmák 2026-ra Magyarországon: a 3-4 milliós havi fizuért diploma sem kell, bárki jelentkezhet
2026. március 13.
Megnyílhat az út a legjobban fizető állásokhoz? Ezek a dolgozók vannak most nyeregben: két kézzel kapkodnak utánuk
2026. március 13.
Megjött a friss felmérés: elképesztő a szakadék a magyarok között, ebben az országrészben a legjobb élni 2026-ban
2026. március 13.
Kiderült, ez a 10 cég uralja jelenleg a világot: brutális fordulat jön a globális gazdaságban?
2026. március 13.
A szemünk előtt rajzolódik át Európa gazdasági térképe: ha ez bejön, a magyarok lehetnek az egyik nagy nyertesei
