Fizz Liga
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Légifelvétel közvetlenül egy daru vagy mechanikus kotrógép fölött, amely egy dömperkocsit rakodik földdel és talajjal az építőiparban, egy barnamezős telephelyen, másolati térrel.
Gazdaság

Meglepő, mi tartja életben a magyar építőipart: egyetlen gigaprojekt húzta fel a számokat

2026. május 22. 20:47

Közel 740 milliárd forintnyi építőipari projekt indult el 2026 első negyedévében, ám az EBI Építésaktivitási Jelentése szerint a kedvezőbb számokat jelentős részben a Paks 2 beruházás húzta fel. Változatlan árakon nézve így is ez volt a leggyengébb első negyedév 2016 óta. Közben a társasházi lakásépítések továbbra is erősek, az út- és vasútépítések viszont szinte teljesen leálltak.

Ha a szinteket nézzük, az év nem indult rosszul az építőiparban, az első negyedéves Aktivitás-Kezdés nem maradt el jelentősen a 2025 és 2023 azonos időszakában mérttől, sőt, ezen évek átlagos negyedéves értékeit minimálisan meg is haladta. Ugyanakkor a magasabb számokban jelentős szerepet játszott a Paks 2 5-ös blokkjához kapcsolódó alapozási munkák elindulása, ami árnyalja a kedvezőbb képet – derül ki az EBI Építésaktivitási Jelentésből.

Az év első negyedévében nagyjából 740 milliárd forint értékben léptek kivitelezési fázisba építőipari projektek. Változatlan árakon nézve az Aktivitás-Kezdés ugyan továbbra sem maradt el jelentősen a tavalyi év azonos időszakától (-9%), de 2016 óta így is az idei volt a leggyengébb első három hónap.

Az építőipari aktivitás: a megkezdett kivitelezési munkák értékének alakulása és megoszlása építési részpiacok szerint (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2026. 1. negyedév)

 

A magasépítési szektor a tavalyi szintet hozza

A magasépítési szektorban az év jóval gyengébben indult, mint tavaly, ugyanakkor az 500 milliárd forint körüli Aktivitás-Kezdés nagyjából megfelelt a 2025-ös év átlagos negyedéves szintjének, és mindössze 6 százalékkal maradt el a 2024-es átlagos negyedéves értéktől. Jelentősebb visszaesés tehát folyó árakon mérve nem látszik az előző két évhez képest. Változatlan árakon nézve is közel a tavalyi negyedéves átlagos szinten mozgott az első három hónapban megindult építkezések értéke, ugyanakkor a 2016 és 2024 közötti időszak átlagos háromhavi Aktivitás-Kezdésétől már kétszámjegyű elmaradás mutatkozott.

A magasépítéseket továbbra is a társasházi lakásépítések tartják magasabb szinten. A nem lakáscélú magasépítések idén január és március közötti Aktivitás-Kezdés mutatója (263 milliárd Ft) ugyan meghaladta a tavalyi, gyengének számító év átlagos negyedéves értékét, de 33-44 százalékkal elmaradt a 2021–2024 közötti időszak átlagos értékeitől. Változatlan árakon nézve az idei első negyedéves Aktivitás-Kezdés 2015 óta az egyik leggyengébb negyedév volt.

Az idei év első három hónapjában elindult legnagyobb nem lakáscélú magasépítési projektek közé tartozott a korábban már említett, a Paks 2 5-ös blokkjához kapcsolódó alapozási munkák elindulása. Emellett kezdetét vette több logisztikai és irodaház-beruházás is. Utóbbiak közé tartozik a Láng-negyed V1 irodaépület III. üteme, a Frontiers Campus – Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központ (CMF), az Élvonal iroda- és kutatóközpont, valamint a BorsodChem kazincbarcikai irodaépületének felújítása. A logisztikai ingatlanok közül elindult a CTP Vecsés VCS5 Logistics Center III. ütemének, a VGP Park Győr Beta logisztikai központ D épületének, a Panattoni Mosonmagyaróvár Logisztikai Park B épületének, valamint a Penny Market logisztikai központ hűtőháza I. ütemének kivitelezése Alsónémediben.

Paks 2 felhúzta a mélyépítési számokat

2026 első negyedévében a mélyépítési szektorban megkezdett kivitelezési munkák értéke megközelítette a 240 milliárd forintot, ebben azonban jelentős szerepet játszott a Paks 2 beruházás. Út- és vasútépítési projekt szinte alig indult: az Aktivitás-Kezdés mindössze 20 milliárd forintot tett ki. A mélyépítési szektor gyengeségét mutatja az is, hogy az idei első negyedév legnagyobb projektjei közé Paks 2-n kívül csak egy mélyépítési beruházás került a Nyíregyházi Ipari Park II. ütemének kivitelezése kezdődött el.

Budapest az élen a régiók között

Az elmúlt négy negyedévben elindult építkezéseket vizsgálva továbbra is Budapesten kezdődtek meg a legnagyobb értékben kivitelezések Magyarországon: a főváros részesedése a teljes Aktivitás-Kezdésből az első negyedévben 30 százalékot tett ki.

A négynegyedéves mozgóátlagok alapján továbbra is jelentősen magasabb volt Közép-Dunántúl részesedése, mint a korábbi években, ami elsősorban a 2025 harmadik negyedévében elindított M1-es autópálya-bővítésnek tudható be. Pest megyéhez, a Dél-Dunántúlhoz és az Észak-Alföldhöz az elindult kivitelezések nagyjából 9 százaléka kapcsolódott, míg a többi régió részesedése 5–6 százalék között alakult.

A megkezdett kivitelezési munkák összértékének területi megoszlása Magyarország egyes régiói között (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2026. 1. negyedév)

Továbbra is magas szinten a társasházi lakásépítések

A társasházi lakásépítések esetében a tavalyi, gyengébb utolsó negyedévet követően az idei év rendkívül erős első három hónappal indult. Január és március között folyó áron meghaladta a 240 milliárd forintot a megkezdett kivitelezések értéke, ami 2014 óta a harmadik legmagasabb negyedéves Aktivitás-Kezdés értéknek számított. Változatlan árakon nézve is jelentős ez az összeg: csak 2017–2018-ban, illetve a tavalyi évben voltak ennél erősebb negyedévek.

Az év eleji erős társasházi lakásépítési aktivitás várható volt, miután tavaly jelentős emelkedés következett be az engedélyeztetési számokban. Az EBI Építésaktivitási Jelentés adatai szerint, sok nagy projekt került közelebb a tervezett indításhoz az elmúlt időben, ami előre vetítheti, hogy a második negyedéves Aktivitás-Kezdés is magasabban alakulhat a szektorban. Egyelőre azonban sok a bizonytalanság a piacon, az Otthon Start kiemelések várhatóan felülvizsgálatra kerülnek, ami módosíthat a fejlesztők tervein.

Az idei első három hónapban az elkészült társasházak értéke mintegy 83 milliárd forintot tett ki, ami továbbra is mérsékelt szintnek számít. Változatlan árakon nézve pedig kifejezetten alacsony összegnek tekinthető. Az eredmény ugyanakkor nem meglepő, az előző éveket visszafogott projektindítások jellemezték, a tavaly elindult jelentős összegű kivitelezések pedig várhatóan csak később fejeződnek be.

Az elmúlt négy negyedévet vizsgálva a kivitelezési fázisba lépő társasházi lakásépítések mintegy kétharmada Budapestre koncentrálódott, vagyis a főváros részesedése továbbra is kiemelkedően magas. Közép-Magyarországon a társasházi lakásberuházások mintegy 69 százaléka indult el, Kelet-Magyarországhoz az Aktivitás-Kezdés 13 százaléka kötődött, míg Nyugat-Magyarország részesedése 18 százalék volt.

Nem lakáscélú magasépítések

Ahogy korábban már említettük, a nem lakáscélú magasépítések esetében a gyengébb tavalyi évet követően 2026 is döcögve indult. A szektoron belül elsősorban két terület adta az Aktivitás-Kezdés nagy részét. A korábbi években

meglehetősen gyengén teljesítő iroda szegmens az idei első három hónapban némileg magára talált, részesedése a nem lakáscélú magasépítéseken belül 34 százalékra emelkedett, szemben az előző két év 9 százalékos szintjével.

Az iroda szegmens mellett – a visszaesés ellenére – továbbra is az ipari ingatlanok és raktárak adták a nem lakáscélú magasépítések másik jelentős részét. Részesedésük azonban számottevően csökkent, 36 százalékon állt, szemben az előző négy év 44–54 százalékos arányával. Az idei első három hónapban az elindult nem lakáscélú magasépítési kivitelezések mintegy 9–10 százaléka a nagy- és kiskereskedelmi, illetve az oktatási szegmenshez kötődött.

A korábban már említett iroda-, ipari ingatlan- és logisztikai beruházások mellett az idei év legnagyobb nem lakáscélú magasépítési projektjei közé tartozott még a révfülöpi Cholnoky Jenő Diáktábor kivitelezése, a Rheinmetall RDX robbanóanyaggyára Várpalotán, a Mixvill üzletház Debrecenben, valamint a MyRA Park M3 bevásárlópark I. üteme.

A tavalyi évben is gyengébb Aktivitás-Kezdés jellemezte a nem lakáscélú magasépítéseket, ugyanakkor több kiemelkedő értékű projekt is elindult. Ilyen volt például a különleges műveleti laktanya építése Szolnokon, illetve a BYD összeszerelő csarnoka, logisztikai raktára, présüzeme és könnyűszerkezet-üzeme.

Az elmúlt három évben kiemelkedően magas értékben fejeződtek be nem lakáscélú magasépítési beruházások. Az átadott projektek összértéke 1600 és 1700 milliárd forint között mozgott. Ebben az időszakban elkészült például az eMAG logisztikai központjának első üteme, átadták a BMW- és a Mercedes-Benz-beruházások egyes elemeit, valamint több logisztikai fejlesztés is befejeződött, köztük a Robert Bosch miskolci logisztikai csarnoka. Az Aktivitás-Befejezés mutató az idei évben is magas szinten alakulhat. Már átadták a Hungaroring paddock épületét, és várhatóan elkészülhet a BYD beruházásának több eleme, a Samsung gödi bővítése, valamint a CATL több épülete is Debrecenben.

A nem társasházi magasépítések összértéke, és a teljesítmény, vagyis az adott időszakban építésre fordított összeg, folyó áron a legutóbbi 4 negyedév adatai alapján. (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2026. 1. negyedév)
